Николай Любимов

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Первой партийную конференцию провела «Единая Россия». По ее итогам стало известно, что партия выдвинула в кандидаты временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова. Во время праймериз за него проголосовало 125 делегатов конференции. Его соперники получили по 7−8 голосов. Но такой исход мало кого расстроил. К примеру, президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат областной думы Татьяна Гусева, выступавшая от лица участников предварительного голосования, отметила, что ее предложения вошли в программу Николая Любимова.

«Мы стали участниками партийной процедуры для того, чтобы наши предложения, наши мнения, наши пожелания были отражены в программе развития Рязанской области. Как президент торгово-промышленной палаты я знаю, что большое внимание уделяется развитию экономики, и в первую очередь повышению инвестиционного климата в регионе, привлечению инвестиций в область — и все это было учтено», — сказала Татьяна Гусева.

Пока предвыборная программа Николая Любимова не опубликована. Но известно, что в ней будут затронуты вопросы здравоохранения и увеличения инвестиций. Так, врио губернатора акцентирует внимание на доступности медицины для сельских жителей.

Сергей Пупков

Следом за «Единой Россией» определились и справедливороссы. Представлять партию на выборах будет депутат облдумы Сергей Пупков, известный не только как политик, но и как неудавшийся ректор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. В 2012 году в Рязани разразился скандал вокруг диссертации Сергея Пупкова, в которой якобы нашли плагиат.

Примечательно, что довольно опытный политик Сергей Пупков никогда не участвовал в выборах губернатора. В 2012 году «Справедливая Россия» выдвигала генерал-майора и депутата облдумы Владимира Крымского. Но до регистрации он так и не дошел: не смог собрать необходимое количество подписей и снял свою кандидатуру.

Ap22.ru Флаг «Справедливой России»

17 мая Сергей Пупков начал собирать подписи депутатов. В пресс-службе партии отмечают, что он уже провел переговоры с муниципальными депутатами, которые готовы поставить свою подпись в его поддержку.

Отметим, что выбор кандидата проходил в условиях жесточайшего кадрового голода в партии. Это косвенно подтверждают и попытки лидера «Справедливой России» Сергея Миронова навязать ЛДПР и КПРФ единого кандидата в губернаторы. Примечательно, что им должен был стать не справедливоросс, а либерал-демократ Александр Шерин.

Андрей Любимов

Но об Александр Шерине — позже. Согласно хронологии, третьего кандидата выдвинула КПРФ. В партии сейчас тоже достаточно сложная ситуация с кадрами. «Вечный представитель» коммунистов в Рязанской области депутат Госдумы Владимир Федоткин, занявший на прошлых выборах второе место, вряд ли бы смог тягаться с молодым Николаем Любимовым. Он даже старше бывшего губернатора Олега Ковалева, ушедшего, между прочим, именно из-за возраста.

Но партия нашла выход и решила выдвигать однофамильца врио губернатора и сына одного из бывших глав региона Андрея Любимова. Его выбрали тайным голосованием 17 июня. Причем изначально рекомендовалось выдвинуть секретаря областного отделения КПРФ и депутата гордумы Эвелину Волкову. Но окончательный выбор делегатов пал на неизвестного сына экс-губернатора.

Отец Андрея Любимова Вячеслав Любимов был губернатором Рязанской области с 1996 года по 2004 год. Причем в 2004 году он, будучи членом КПРФ, пытался остаться главой области, но во втором туре его обошел Георгий Шпак.

Андрей Любимов почти неизвестен в регионе. В 2015 году он пытался стать депутатом Рязанской областной думы. При этом эксперты считают, что таким решением партия совершила коллективное самоубийство.

«На мой взгляд, региональное отделение КПРФ совершило коллективное самоубийство, — считает политолог Александр Семёнов. — Выдвинув Андрея Любимова, единственное достоинство которого состоит в том, что сын бывшего губернатора и однофамилиц врио губернатора, КПРФ повела себя как третьесортная партия-спойлер. Выставить двойника по фамилии — хорошо для какой-то неизвестной партии, у которой цель 2−3% за счет сходства фамилии. Я не понимаю, на что рассчитывают коммунисты».

Александра Перехватова

Ещё одним претендентом на должность губернатора стала начальник главного архивного управления Рязанской области и почетный гражданин Рязани Александра Перехватова. Ее выдвигает Партия роста. Сама Александра Перехватова позиционирует себя как «единственного человека в правительстве Рязанской области, который не является членом «Единой России».

Gorod-uspeha.com Флаг «Единой России»

Учитель по образованию, Александра Перехватова в течение десяти лет была депутатом горсовета Рязани и областной думы. После она несколько раз меняла партию. Так, в 2005 году она вышла в «Союз правых сил» и даже дослужилась до председателя регионального отделения (с 2007 года). Уже через год она стала одним из учредителей партии «Правое дело» и стала председателем регионального отделения этой партии. В 2011 году была назначена на должность в правительстве, где работает до сих пор.

Александр Шерин

Пятым известным претендентом стал депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. О том, что он может стать представителем партии на выборах, стало известно еще в апреле 2017 года. Высший совет ЛДПР единогласно решил рекомендовать его кандидатуру местным либерал-демократам.

Александр Шерин сейчас представляет в Госдуме Рязанскую и Тамбовскую области. Он был избран по списку партии. Кроме того, Александр Шерин на выборах в Госдуму в 2016 году баллотировался и в одномандатном избирательном округе №157. Тогда он уступил представителю «Единой России» Елене Митиной и коммунисту Владимиру Федоткину. В итоге у либерал-демократа — 14% голосов и третье место.

К слову, либерал-демократы — пока единственные, кто опубликовал предвыборную программу. Так, в случае победы кандидата в регионе должна появиться социальная карта жителя, будут увеличены средства на оснащение полиции, будет построена «Новая Рязань» на левом берегу Оки. Кроме того, ЛДПР обещает провести «кадровую чистку чиновничьего аппарата» и отстранить от должности всех чиновников, которые совмещают госдолжности и фактическое занятие бизнесом. Руководствоваться планируют информацией от спецслужб и Антикоррупционной рабочей группы.

Святослав Голубятников

Шестым возможным кандидатом на пост губернатора Рязанской области может стать Герой России Святослав Голубятников. По данным местных СМИ, его готова поддержать Партия возрождения России.

При этом Святослав Голубятников заявил о своем желании баллотироваться еще в 2016 году. Тогда он работал под руководством главы региона Олега Ковалева, однако, как сообщают СМИ, после своего заявление был переведен за штат. Святослав Голубятников называет себя «единым народным кандидатом».

Три интриги

В ближайшее время выдвиженцы будут собирать подписи глав муниципалитетов и депутатов. Для регистрации необходимо 218 подписей. Уже сейчас «Единая Россия», которая в силах перекрыть кислород всем противникам, заявила, что не запрещает своим депутатам подписываться в пользу других кандидатов.

По мнению Александра Семёнова, особых проблем со стороны администрации у кандидатов не будет.

«Изначально было понятно, что серьезной конкуренции Николаю Любимову никто не сможет составить. Здесь мы можем говорить о нишевой конкуренции между кандидатами от парламентской оппозиции: кто сможет улучшить положение своих партий, кто сможет ухудшить. Я думаю, никто не будет вставлять палки в колеса, потому что в этом нет необходимости. Интрига заключается в других вещах. Во-первых, явка. Во-вторых, сколько процентов наберет Николай Любимов. Третий вопрос — как распределятся второе и третье места», — считает политолог.

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Кроме того, в связи с таким странным выдвиженцем коммунисты вполне могут потерять часть подписей своих же однопартийцев. Александр Семёнов считает, что вполне возможно, что коммунисты на местах с большей радостью подпишутся за Александра Шерина или Сергея Пупкова, чем за своего кандидата, который никак не проявил себя до этого.

«На месте Александра Шерина или Сергея Пупкова я бы активно поработал с муниципальными депутатами от КПРФ. То, как проходила конференция КПРФ по выдвижению, говорит о том, что внутри регионального отделения — раскол. Изначально было рекомендовано выдвинуть Эвелину Волкову, в итоге Андрей Любимов обошел ее на два голоса. Я думаю, что сейчас под вопросом — сможет ли Андрей Любимов набрать необходимое количество голосов. Но если он не преодолеет муниципальный фильтр — это будет ошибка самой партии».

В такой ситуации вполне возможно, что второе место на выборах займет Александр Шерин, закрепив ЛДПР как лидера региональной оппозиции. За третье место будет более жесткая борьба. Но при такой конфигурации поставить можно и на Сергея Пупкова, а вот КПРФ вполне может скатиться до четвертого места в регионе, считает Александр Семёнов.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября. В феврале 2017 года бывший глава региона Олег Ковалев досрочно сложил полномочия. Причиной стал возраст Олега Ковалева и то, что, по его мнению, в области сложилась идеальная ситуация для смены регионального лидера. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов.

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