С некоторых пор стал замечать, что для меня существуют как бы два Путина. Один стремится защищать суверенитет и безопасность нашей страны, дает достойный отпор наглеющим на глазах «нашим западным партнерам», что встречает не только мою, но и поддержку подавляющего большинства народа России. Кстати, считается, что именно внешняя политика дает высокие рейтинги нынешнему президенту РФ. Но, к сожалению, есть и другой Путин, не способный или не желающий решительно искоренять вопиющие язвы созданного ельцинами, бурбулисами, гайдарами, чубайсами «дикого капитализма» с его всесильем ушлых нуворишей, вороватых чиновников, вопиющим, бьющим «рекорды» разрывом в доходах ограбивших страну жуликов и огромной массой живущих за чертой бедности или едва дотягивающих до нее моих соотечественников.

Segiempat.com Янус

Однако кого мы выбираем себе в руководители, как их оцениваем — наше внутреннее дело. И хорош российский президент или нет — решать не «нашим западным партнерам» с их опостылевшими советами и рекомендациями, по каким «лекалам» нам строить свою жизнь. И уж, конечно, нельзя мириться с прямыми оскорблениями избранного пусть не всем, но большинством народа лидера страны. Ибо это, считаю, оскорбление не только тех избирателей, которые отдали за него свои суверенные голоса, но и каждого из граждан России.

Примеров таких требующих судебного разбирательства оскорблений Владимира Путина в западных СМИ немало. Приведем лишь наиболее, как сейчас принято говорить, резонансные.

Вот, например, что позволяет себе заявлять грубо вмешивающийся с 90-х годов при непротивлении, а то и поддержке, властей во внутренние дела нашей страны международный финансовый спекулянт Дж. Сорос: «Я обращаюсь к народу России, Европы и остального мира: не стойте в стороне, бросьте клич и выразите свое недовольство. Проявление общественного мнения могло бы убедить Владимира Путина покончить с его гнусными преступлениями против человечности». А ведь, судя по высказываниям на недавнем ток-шоу «Место встречи», у нас до сих пор существует немало апологетов этого «волка в овечьей шкуре», замышляющего идеологически и экономически разоружить, а затем закабалить нашу страну и народ.

Ну, скажут, с не занимающего государственных постов спекулянта что взять. С его неправедными (а существуют ли праведные?) миллиардами он любой суд «купит». А вот экс-госсекретарю и экс-кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон сравнение Путина с Гитлером, полагаю, спускать не следовало бы. Как известно, пренебрежительно проигнорировав волю крымчан, эта возомнившая о себе не Бог весть что дама сравнила курс Кремля в отношении Украины с тем, что «делал Гитлер в тридцатые годы». Кстати, могу подтвердить, что «волны» этого искажающего историю подтасованного сравнения разошлись по миру довольно широко. Доводилось читать в 2014 году в Японии журнальные статьи, где возвращение (именно возвращение, а не приклеенное недругами нашей страны грязное клеймо — «аннексия») Крыма в состав России подавалось в сопряжении действий российского президента с гитлеровскими отторжениями безо всякого спроса населения Австрии и Судетской области Чехословакии.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Или вот еще опубликованная в американском новостном и аналитическом издании The Daily Beast статья, заклеймившая нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ «нацистом» за его навязываемую японцам реакционную националистическую политику, стремление переписать пацифистскую конституцию, возродить армию и вернуть страну и народ к «ценностям» довоенной Японии, которая, как известно, по своей идеологии недалеко ушла от гитлеровской Германии. Статья так и называется «Правительство Синдзо Абэ очаровано Гитлером. Оно его любит».

«Премьер так успешно заставил оппозицию молчать, что даже члены его собственной партии «молча дрожат в страхе» перед «Большим Братом Абэ». Сегодня Япония на всех порах мчится в прошлое, к возрождению своего имперского «величия»…» — утверждает американское издание. Однако Абэ, оказывается, в своем антидемократизме не одинок. В «кампанию» с ним причисляются президент США Дональд Трамп и, кто бы вы думали? Конечно, Владимир Путин. Читаем: «Новая эра сильных лидеров, которые удерживают власть, принося в жертву демократию и ее ценности: Абэ, Трамп и Путин — зовите их «осью элит», — заключает The Daily Beast.

Молодому читателю напомним, что «странами оси» называли перед и в ходе Второй мировой войны агрессивный военный союз нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии, которому противостояла антигитлеровская коалиция, основу которой составляли Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Китай.

Попытка причислить российского лидера, а значит и всю нашу страну к какому-то современному аналогу «оси зла» кощунственна и должна получать жесткий отпор.