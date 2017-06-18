



Георгий Васильевич Чичерин

Нагорно-карабахский конфликт имеет давние исторические и культурные корни. До середины 1980-х годов проблемы, существовавшие между Баку и Степанакертом, редко становились достоянием широкой гласности, не говоря уже об исторических документах, которые необходимо знать. Не случайно многие эксперты и историки, анализируя политику большевиков в Закавказье в период советизации этого региона и после, задаются вопросом: почему Карабах в 1920-х годах был выделен в особую автономную область в составе Азербайджанской ССР, в то время как восточный берег озера Севан и юго-восточная часть Араратской долины, заселенная в том числе и азербайджанцами, были переданы в состав Армянской ССР? Вот почему мы решили сегодня напомнить о некоторых важных моментах этой истории, говоря языком исторических документов, которые стали достоянием гласности только в середине 1990-х годов, и которые, увы, до сих пор мало используются экспертами. Так, наш интерес вызвала позиция наркома иностранных дел РСФСР Георгия Чичерина, изложенная им по просьбе Ленина в связи с телеграммой председателя Азербайджанского ревкома Наримана Нариманова, который обозначил претензии Баку на армянские земли — Карабах, Зангезур, Нахичевань. Впервые в оборот эти документы были введены около 20 лет назад сотрудником Института Востоковедения Академии наук Армении Ремом Казанджяном.

Ответ народного комиссара иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерина на запрос В.И. Ленина.

«29 июня 1920 года. Никто ничего не отнимает у Азербайджана. Карабах и так называемые спорные местности занимаются временно российскими советскими войсками, и мы их временно не отдаем ни Армении, ни Азербайджану. Это не обижает ни тех, ни других. Всякое иное решение поставило бы нас на ложный путь потворствования одним во вред другим. Я об этом много говорил с представителями армянской группы III Интернационала, с приехавшими теперь оттуда представителями армянского ЦК коммунистов, с Элиавой, Кировым и другими. Наше решение есть единственно возможное. Карабах есть исконно армянская местность, но после избиения армян в долинах поселились татары (азербайджанцы — ИА REGNUM ), а в горах остались армяне. Мы теперь не отдаем этот округ армянам, чтобы не обидеть татар. Но мы не отдаем его татарам, что было бы глубоко ложным шагом, противоречащей нашей необходимой политике миротворцев. Но Нариманов хочет угождать завоевательным поползновениям бакинских татар. Это недопустимо. Но Нариманов идет дальше, он против нашей политики компромиссов с буржуазной Грузией и буржуазной Арменией. Но советизация Грузии и Армении потому отвергнута ЦК-ом, что превышает наши нынешние силы. Меньшевики и дашнаки не сдадутся без ожесточенного боя. Мы избрали их путь постепенного разложения, что уже проявляется. Больше сделать ЦК нашел невозможным. Меня же Троцкий упрекал за излишнее увлечение восточной политикой. Члены армянского ЦК коммунистов говорят, что 1 мая настроение масс в Армении было самое советское — и в этот день получился ультиматум Азербайджана о Карабахе и Зангезуре, сразу все изменилось, сразу дашнаки окрепли. Наримановская политика потворствования мусульманским тенденциям, с которой соединяется наступательная политика Орджоникидзе и Мдвивани, ведет к усилению дашнаков, к кровавым конфликтам, к обострению кризисов. Халил-паша говорил там нашим, что если армяне на нашем пути, их можно вырезать. К этим кровавым обострениям ведет политика потворствования мусульманским вожделениям. Один выход — наша роль объективного третьего. Наступит момент для советизации Грузии и Армении, тогда и это все будет изжито».

Исаак Бродский. В. И. Ленин в Смольном. 1930

Из письма Г.В. Чичерина В.И. Ленину

«29 июня 1920 года… Новое положение дел должно отразиться на наших планах в Закавказье и заставить нас еще осторожнее относиться к наступательным планам тт Орджоникидзе, Мдвивани, Нариманова и др. Эти товарищи первоначально стремились к введению Советского строя с оружием в руках и в Грузии, и в Армении и были крайне разочарованы, когда наш ЦК это отверг. До сих пор тов. Нариманов в своих телеграммах возвращается к мысли о якобы необходимости советизировать немедленно всю Грузию и Армению. Нам пришлось потратить много энергии на почти ежедневные вмешательства с целью удержания наших товарищей от наступательных действий. Последний фазис этого конфликта есть заявления Азербайджаном претензии на громадные округа, принадлежащие постоянно к Армении находящиеся фактически в руках Армянской республики. Азербайджанское правительство заявило претензию на Карабах, Зангезур и Шаруро-Даралагязский уезд вместе с Нахичеванью, Ордубадом и Джульфой. Большая часть этих местностей находится в руках Армянской республики. Одно из двух. Или Азербайджан для отнятия этих местностей должен был послать свои мусульманские части против тех самых аскеров, которые восстают против Советской власти. Посылка татарских частей против армян абсолютно неприемлема и была бы величайшим преступлением. Она тем более недопустима теперь, когда на эти области наступают с юга турки, которым сейчас же подадут руки азербайджанские мусульманские части, если их туда послать. Вообще вопрос об этих частях мне кажется довольно затруднительным. Они уже поднимают восстания, и приближение турок еще более усилит в них эту тенденцию. Самое лучшее было бы их отправить в Персию, но я недостаточно осведомлен, чтобы знать, исполнимо ли это в настоящий момент. Во всяком случае и речи быть не может о посылке азербайджанских аскеров против армян для отнятия у последних тех областей, на которые Азербайджану вздумалось заявить претензию.

Другой путь к удовлетворению Азербайджана: занятие всех поименованных местностей нашими частями для передачи их в качестве подарка Азербайджану. Именно эту комбинацию имеет в виду Нариманов. Приехавшие оттуда товарищи говорят, что мусульманских аскеров имелось в виду отвести в тыл. Бакинское Советское Правительство, которого внутренняя политика привела к резкому столкновению с значительной частью мусульманских масс, хочет создать компенсацию и подкупить националистически настроенные элементы путем приобретения для Азербайджана тех местностей, которое оно объявляет спорными. Проделать эту комбинацию руками российских частей совершенно недопустимо. Наша роль должна быть абсолютно объективной и строго беспристрастной. Было бы роковою ошибкой для всей нашей политики на Востоке, если бы начали базироваться на одном национальном элементе против другого национального элемента. Отнять у Армении какие-либо части и нашими руками передать их Азербайджану — это значило бы придать совершенно ложный колорит всей нашей политике на Востоке. Это подорвало бы представление о нашей политике, как чисто бескорыстной и объективной. В частности, по отношении к Армении это надолго нанесло бы непоправимый удар делу коммунизма. Именно поэтому было принято решение занять спорные местности российскими частями с подчинением их российской оккупационной власти с тем, чтобы эти местности не были присуждены ни Азербайджану, ни Армении впредь до того момента, когда наступит более благоприятная политическая конъюнктура и удастся найти мирный и удовлетворительный для всех исход. Временная оккупация этих местностей российскими властями должна была способствовать успокоению как армян, так и мусульман. До сих пор, однако, нашими частями заняты только Шуши и Джебраил, наибольшая же часть так называемых спорных местностей находится в руках Армянской Республики. Наступление турок заставляет нас отказаться от дальнейшего проведения этого плана. Реввоенсовет Республики категорически заявляет о невозможности занятия каких-либо новых местностей там нашими войсками. Турецкая опасность заставляет нас ограничиться защитой уже имеющихся, имея в виду главным образом защиту Баку. Наши силы там недостаточны, чтобы занимать новые местности и продвигаться вглубь Армении.

Георгий Чичерин

Итак, ясно, что нам приходится ограничиться оккупацией уже занятых нами местностей и отказаться от занятия каких-либо новых частей Армении, хотя бы обозначаемых в качестве спорных. Воздержание от дальнейшей оккупации местностей, находящихся во власти Армении, облегчит с последней договора. Армянская делегация ни за что не хотела согласиться на добровольную передачу российской оккупации находящихся во власти Армении местностей, кроме Карабахского округа. Только на почве военного статус-кво можно надеяться на договор с Арменией, который необходим ради проведения в Закавказье нашей мирной политики. Итак, все говорит за то, что мы должны отказаться от занятия каких-либо другим местностей там, кроме уже занятых. С Армянской республикой мы должны стараться возможно скорее заключить договор. Воздержание от дальнейшей оккупации не устранит всех препятствий на пути его заключения, так как армянская делегация добивается того, чтобы мы определились, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном, что означало бы необходимость для нас немедленно уступить всякую местность там или Азербайджану, или Армении. Мы сейчас не можем это сделать, не нанося величайшего вреда нашей политики по отношению или к тому, или к другому. Поэтому нам придется отбояриваться от обязанности установить границы между Арменией и Азербайджаном…».