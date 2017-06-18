



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Число путешественников на Украину после отмены паспортного режима возросло в три раза

С момента публикации новости о том, что Украина и Турция подписали совместное соглашение о возможности въезда в страну без заграничных паспортов, количество проданных билетов на Украину выросло в несколько раз. На основном турецком портале по продаже авиабилетов Enuygun.com продажи увеличились втрое. Самыми популярными городами у турецких туристов стали Киев, Львов и Одесса. Начиная с 1 июня 2017 года граждане обеих стран могут совершать путешествия, имея при себе только свое удостоверение личности.

Что сказали бывшие офицеры НАТО

Старшие офицеры НАТО, вызванные во время попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турцию, но оставшиеся в Бельгии, дали интервью для Vocal Europe. Они отметили, что после путча 15 июля им бы пришлось служить в армии, руководимой экстремистски настроенными офицерами. Бывшие военные НАТО так прокомментировали ситуацию об операциях против курдов как после неудавшегося переворота, так и после выборов 7 июня: «По причине ошибок, совершенных государством в процессе решения курдского вопроса, погибло очень много людей. Многие генералы и офицеры, уволенные после 15 июля, относились к курдскому вопросу довольно либерально, предпочитая демократическое решение военному».

Офицеры НАТО заявили, что итогом закончившегося периода попытки установления мира и решения курдского вопроса, стало появление ненависти к курдам не только в самом обществе, но и в армии. «Самой главной причиной того стали события, которые произошли уже после окончания периода решения проблемы», «Насколько я помню, ныне находящийся в тюрьме и подвергающийся пыткам генерал Сур увидел, что во время бомбардировки города погибло очень много мирных жителей и заявил о том, что нужно прекратить огонь. Этот генерал был уволен. К сожалению, позже генералы, близкие к Эрдогану, приняли управление операциями в Диярбакыре и Ширнаке», «В результате изменений, произошедших после попытки переворота, турецкие вооруженные силы подвергаются огромному риску. Существует большой риск политизации армии, и эта опасность будет еще долго нависать над турецкой армией», «Турецкое правительство всего спустя несколько недель после 15 июля начало борьбу с Сирией, заявив, что «у нас очень сильная армия». На самом деле это было сделано напоказ для того, чтобы народ поверил в военную мощь страны. Военные транспортные средства, материалы и оборудование перешли в руки других групп. Операция под названием «Щит Ефрата» была представлена СМИ как крупный успех Эрдогана. Но в действительности генералы Эрдогана руководили операцией без какого-либо плана или четкой стратегии. В результате вышел беспорядок», — рассказали они.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Катар стал новым кризисом в отношениях с США?

Если Эрдоган с той же скоростью продолжит поддерживать Катар и жестко выступать против некоторых стран Персидского залива, близких к Трампу, и до того непрочные отношения между Турцией и США могут войти в фазу очередного кризиса. Президент Трамп, выступая перед журналистами в парке Белого дома под названием «Розовый сад», поставил Катару ультиматум в неожиданно жестком тоне. «Катарская нация с давних пор поддерживает терроризм на высоком уровне. На международной конференции в Эр-Рияде было принято решение бороться с подобным поведением Катара… Я не буду сейчас называть имена других стран. Эта проблема еще не решена. Но мы справимся. У нас нет выбора», — заявил президент. Трамп, похоже, уверен, что Катар станет его первой победой на Ближнем Востоке. Для этого потребуется или свержение правительства, или же крутые перемены в политике страны. Тот факт, что Трамп уже провел переговоры с ОАЭ, Египтом и Саудовской Аравией, но до сих пор не встретился с Эрдоганом, заставляет задуматься. «Я ручаюсь за катарские фонды и окажу поддержку по всем вопросам», — заявил Эрдоган.

Катарский кризис напоминает государственный переворот в Египте и поддержку Эрдоганом кандидата от «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммеда Мурси. Но с тех пор отношения Эрдогана с другими странами изменились. Теперь он совсем один. Турцию теперь знают не как «инструмент» или «предводителя игры», а как того, кто этой игре мешает. Кроме встреч на саммитах стран НАТО или G20 Эрдоган не наносит визиты в зарубежные столицы. Дипломатические источники сообщают, что решение о высылке турецких войск и даже некоторых турецких военных самолетов в Катар представляется за рубежом как «повышение давления». Белый Дом считает, что какая бы страна не направила свои войска и технику в Катар, это было бы неправильно. По этой причине возможно ухудшение отношений между США и Турцией.

U.S. Army Турецкие солдаты

Телеканал Аль-Арабия назвала президента Эрдогана «радикальным исламистом»

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет опубликовали совместное заявление о том, что в Катаре находится 59 человек и 12 организаций, «связанных с терроризмом». Как сообщает телеканал Аль-Арабия, участники Совета сотрудничества стран Персидского залива будут со всей серьезностью бороться с группами, имеющими отношение к террористическим организациям. «Отношения между Эрдоганом, Рашидом Ганнуши и Гульбеддином Хекматияром показывают связи радикально настроенных военных правителей», — гласил заголовок новости в Аль-Арабии. Не так давно общественности снова предстала старая фотография, на которой запечатлены турецкий и тунисский радикальные лидеры, сидящие перед бывшим лидером афганской войны Гульбеддином Хекматияром. По данным египетского журналиста Мухаммеда Аттия, «фотография показывает нам период конца 1970-х годов, когда молодежь вступала на путь радикального ислама».

Найдены секретные документы, принадлежащие «Братьям-мусульманам» и Партии справедливости и развития

Согласно прессе Саудовской Аравии и в особенности египетским СМИ, в Турции состоялась встреча турецких и катарских членов ассоциации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщается, в результате переговоров было принято решение об устранении вмешательства во внутренние дела арабских стран. На встрече, в которой принимали участие высшие чины ПСР, было решено «отправить в свои страны представителей «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Турции, Судана, Англии и Малайзии, базирующихся в Катаре, для того, чтобы продолжить провокационную политику в отношении Египта и снизить давление на Катар».

Связи зятя Эрдогана с Катаром

Депутат Республиканско-народной партии в Стамбуле и член Международной комиссии Эрен Эрдем своим скандальным заявлением по поводу кризиса в Катаре положил начало новым спорам в турецком меджлисе. Эрдем задал неоднозначные вопросы по поводу того, сколько беспилотников продала Катару фирма «Baykar Makina», принадлежащая зятю Эрдогана, о связи некоторых учебных учреждений Турецкого фонда молодежи и обучения с катарскими СМИ, а также о 45 млрд в иностранной валюте, которые появились в турецкой казне в период проведения референдума 16 апреля из неизвестного источника. Также Эрдем вынес на повестку дня вопрос о том, почему премьер-министр Йылдырым запретил обсуждение катарского кризиса, а также вопроса о создании в Катаре военной базы на общественном и политическом уровне.

Члены Свободной армии Сирии вошли в состав Отряда народной самообороны

60 человек из Свободной армии Сирии, члены которой проходили обучение во время турецкой операции «Щит Евфрата» вступили в объединение Демократических сил Сирии, в состав которой входит и Отряд народной самообороны, признанный Турцией как правая рука Рабочей партии Курдистана. Представитель Демократических сил Сирии заявил о том, что 35 человек вступили в сирийскую армию, а 25 — в Демократические силы.

Решение об аресте депутата от РНП

Депутат РНП Энис Берберглу был задержан и осужден на 25 лет по делу об обнародованных видеозаписях, на которых грузовики Национальной разведывательной организации перевозят в Сирию оружие. На тайном заседании без каких-либо гостей в зале было объявлено решение суда. Депутат был осужден за «разглашение государственной тайны в целях политического и военного шпионажа» и приговорен к пожизненному заключению, которое позже было снижено до 25 лет тюремного заключения. Таким образом после попытки государственного переворота аресты депутатов, начавшиеся с Демократической партии народов, перешли к РНП.

Арест 189 адвокатов

С каждым днем в Турции увеличивается число арестов. В 8 городах округа Стамбул во время проведения операций по делу о путче и программе для обмена сообщений Bylock было задержано 189 адвокатов. В среду очередное решение об аресте коснулось еще 101 учителя и руководителя школ в Стамбуле. В пятницу утром Турция вновь проснулась вместе с новостью об операции по делу о задержании 78 высших должностных лиц банка «Asya». После попытки переворота 15 июля десятки тысяч людей были уволены из государственных учреждений в результате введения режима чрезвычайного положения. Тысячи были арестованы. В качестве улик для задержаний и увольнений был представлен факт пользования программой для обмена сообщениями на мобильном телефоне ByLock, а также денежные вклады в созданный в рамках правового государства и управления пятый по величине турецкий банк «Asya».

Турецкие военные выходят с Кипра?

После принятия решения о вводе турецких войск в Катар на повестке дня возник еще один вопрос, касающийся турецкой армии на Кипре. На прошедшей в январе этого года встрече двух стран было решено сократить на 80% количество военных на острове. Кипрские СМИ опубликовали серию предположений о том, что перед началом Второго саммита Кипрских поручителей, который пройдет в Женеве в конце этого месяца, страны-гаранты Турция и Греция вместе с греческим правительством и Северным Кипром направили в ЕС письменные официальные данные по поводу военных. На последнем этапе саммита стран-поручителей 28 июня будет обсуждаться кипрский вопрос, в частности то, каким образом будет обеспечиваться гарантия безопасности на острове после объединения Северного Кипра и кипрского правительства под одной крышей федерации.