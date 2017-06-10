Действия США, определившиеся в уже далеком 2006 году, декларировавшие своей целью «продвижение демократии» на Ближнем Востоке, принесли свои зловещие плоды, по которым можно понять, каковы замыслы внедряющего такого рода «демократии». Опираясь на тех, кто пытается вернуть человечество (или его существенную часть) в самое натуральное средневековье, США показывают, что на демократию им, по сути, наплевать, гораздо важнее добиться необходимой степени хаоса, позволяющей, не прикладывая больших усилий, рулить крупными политическими процессами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А работать – пробовали?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Однажды падальщик подумал, что он хищник

Полигоном для отработки этой методики не случайно были выбраны Северная Африка и Ближний Восток. Именно там ярче всего выразилась напряженность, создавшаяся после крушения европейской колониальной системы после Второй мировой войны. Европейцы под действием нагнетаемого комплекса исторической вины перед бывшими колониями поддержали усилия Штатов. Во что это вылилось — мы наблюдаем уже несколько лет: толпы беженцев, терроризм, политическая нестабильность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упорство, превозмогающее здравый смысл, – самая сильная черта англосакса

К счастью, в мире есть еще силы, способные отреагировать, если не на действия конструкторов мировой хаотизации, то, по крайней мере, на их непосредственных исполнителей. Интересная реакция последовала на сообщение о возможной ликвидации террориста №1 Аль-Багдади. Высказывается предположение, что все дело — в интригах, которые плетут русские, стремясь продвинуть своего человека на место главы Антитеррористического управления ООН. Для этого России и нужно предъявить всему миру свои успехи в борьбе с терроризмом. Хочется спросить удивительных провозвестников этого измышлизма, не пробовали ли они хотя бы раз в жизни работать, находя смысл в самой работе, а не в своей карьере? Представитель США в ООН Никки Хейли недоумевает, каким же это образом русские умудряются добиваться своего. Тут же возникает встречный вопрос — а вы, братцы, работать не пробовали? Пока такого рода аналитики правят бал в информационных оценках, России придется исполнять основную часть работы, ожидая, пока «развитые мировые державы» прекратят надувать щеки и займутся делом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А работать – пробовали?

Кстати о надувании щек. Тем из неумеренных людоедов, которые остались в живых после налетов российских ВКС, пришлось срочно искать выход. Пока их путь неясен и этим стоит воспользоваться всем, кто действительно желает очистить мир от этой заразы. Дополнительный шанс на успех добавляет замешательство, внесенное планами по организации «арабского НАТО», которому удалось потрясающе проявить себя еще до момента создания, рассорив Саудовскую Аравию, поддерживающую ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с Катаром, в свою очередь, болеющим за конкурирующую группировку «Братья Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я памятник себе надул нерукотворный

Если место ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окажется вакантным, то стоило бы направить усилия на то, чтобы никто из «претендентов на трон» не вздумал продолжить начатое Усамой бен Ладеном, Аль-Багдади и прочими главарями головорезов. Серьезная международная обструкция, которая заставляет президента Турции Реджепа Эрдогана надувать щеки при плохой игре, или взаимная информационная вспышка, выставившая обоих участников катарского кризиса в их истинном свете, оставляет надежду на возможность прекращения нагнетания синтетического средневековья на многострадальном Ближнем Востоке. Если же этот процесс не остановить, то мы рискуем попасть в ситуацию, когда сила противодействия, согласно третьему закону Ньютона, перехлестнет созданный хаос в Европу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Весь в белом, но есть один нюанс

Признаки наступления такой ситуации Европа получает все последние годы. В ситуации нарастающего хаоса неудивительно, что обычно такие расчетливые английские политики допустили грубейший промах. Желание Терезы Мэй упрочить позиции правящей консервативной партии путем проведения досрочных выборов, обернулось досаднейшим разочарованием: по факту выиграв выборы, партия их, по сути, проиграла, не набрав необходимого для самостоятельного формирования Кабинета министров конституционного большинства. Теперь Мэй предстоит бороться с лейбористами внутри старой доброй Англии и с лидерами ЕС снаружи. Как потянет политическая система Великобритании эту двойную нагрузку? Ответ скрывается в туманах Альбиона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тук-тук. У вас найдется 5 минут на то, чтобы поговорить про Брекзит?

На контрасте особенно выпукло выглядит здравая инициатива, проявленная на другом конце Европы. Речь идет о стратегии польского министра обороны Мачеревича, делающего реверансы в сторону НАТО и одновременно развивающего в стране некий аналог старого советского ДОСААФ — гражданских помощников вооруженных сил. Суммируя это с тем, что Польша наотрез отказывается вводить у себя такие общеевропейские ценности как любовь к ближневосточным беженцам, включая их переселение на территорию своей страны и запрет на христианскую символику (дабы не оскорблять чувства вновь прибывших), возможно, у Польши что-нибудь и получится. Главное, чтобы эта маленькая, но очень гордая страна не повелась на русофобскую приманку, которая уже бросила в объятия хаоса ее восточную соседку Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вспоминая Сусанина

Пусть историософским уроком для Польши послужит ее участие в российских событиях начала XVII века. Хочется напомнить польским партнерам про исторического персонажа по фамилии Сусанин, который показал в 1613 году абсолютно правильную дорогу иноземным захватчикам. А из более близких к нам по времени событий пусть поляки присмотрятся повнимательнее к опыту Украины, на поприще ненависти ко всему инаковому забравшейся в яму националистического отчуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не рой другому яму, вылетит – не поймаешь

Отсутствие каких-либо успехов в продолжающейся вот уже три года т. н. АТО выразилось в граничащем с гениальностью заявлении секретаря Нацбеза Украины Александра Турчинова. По его мысли, раз с сопротивляющимися народными республиками сделать ничего не удается, следует сделать вид, как будто их нет. А в дальнейшем воспользоваться хорватским опытом противостояния с сербами, на которых, потерявших бдительность, они внезапно напали при поддержке главных демократизаторов планеты. Данное высказывание еще раз с невероятной четкостью показывает, кто из противоборствующих сторон террорист, восхваляющий практику вероломных нападений.