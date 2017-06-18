Сегодня, 19 июня, исполнилось бы 84 года космонавту, Герою Советского Союза Виктору Пацаеву. Он погиб 30 июня 1971 года во время посадки корабля «Союз-11» вместе с напарниками Георгием Добровольским и Владиславом Волковым.

Вячеслав Савосин. Портрет летчика космонавта Пацаева В.И. 1986

После Великой Отечественной войны Пацаевы стали первыми переселенцами в новый советский регион — Калининградскую область. Калининградцы по праву гордятся тем, что самая западная российская область ещё и «самая космическая». Здесь в разные годы учились и работали сразу четыре космонавта Советского Союза — Алексей Леонов, Юрий Романенко, Александр Викторенко и Виктор Пацаев. Вот только музея космонавтики в Калининграде как не было, так и нет, в отличие от музейной россыпи о «старом Кёнигсберге». Впрочем, это тема для отдельного разговора.

Семейный архив Загорских / ИА REGNUM Виктор Пацаев (справа) у дверей Нестеровской школы. 1950-е годы

Так вот, период жизни Пацаева в городе Нестерове Калининградской области практически не изучен ни краеведами, ни журналистами. В этом материал я постарался собрать всю интересную информацию о «калининградском следе» космонавта.

Итак, в город Нестеров (бывший немецкий Шталлупёнен, а в период Третьего рейха — Эбенроде), что на границе Калининградской области и Литовской ССР, Пацаевы приехали в сентябре 1948 года. Это была большущая семья — шестеро детей, но всего двое из них Пацаевы — Виктор и Галина.

Дело в том, что глава семьи Иван Пацаев погиб 16 октября 1941 года во время Можайско-Малоярославецкой операции. Он, инструктор райкома ВКП (б), служил политруком батареи 591-го зенитного артиллерийского дивизиона. До войны Пацаевы жили на северо-западе Казахской ССР в поселке Альга (рабочий поселок возник в 1930-е годы во время строительства Актюбинского химического комбината по производству фосфорных удобрений). Здесь и родился Виктор Пацаев.

После войны вдова Мария Пацаева вышла замуж за Ивана Волкова, пришедшего с фронта без руки. Мужчина сам был вдовец, на руках — четверо детей. В 1948 году Волковы-Пацаевы принимают решение переехать на новую советскую землю, воспользовавшись льготами переселенцев в колхозы Калининградской области, утверждёнными Совмином Союза ССР в 1947 году.

Семейный архив Загорских / ИА REGNUM Виктор Пацаев (справа) пилит дрова в Нестерове. 1950-е годы

Осели практически в первом городе при въезде в Калининградскую область со стороны Литовской ССР — Нестерове. Город был переименован лишь два года назад в честь Героя Советского Союза Степана Нестерова, погибшего в боях при взятии Эбенроде. Именно танкисты гвардии полковника Нестерова разбили в Эбенроде фашистскую танковую дивизию имени нацистского преступника Германа Геринга (недалеко от этих мест Геринг построил охотничье имение, которое спустя 70 лет после Победы вздумали восстановить калининградские бизнесмены-чиновники). Во время войны в окрестностях Эбенроде гитлеровцы построили лагерь для военнопленных Офлаг-52, где погибло до 8 тысяч советских солдат.

Вернёмся к переселенцам Пацаевым-Волковым. Ивана Волкова назначили председателем колхоза «Заветы Ильича». Марья Пацаева устроилась в магазин «Ткани». В Калининградскую область Виктор Пацаев приехал последним из родни, в году 50-м.

О молодых годах Виктора автору этих строк рассказала несколько лет назад жительница Нестерова Майя Загорская (в девичестве Крюкова), которая именует себя «первой любовью космонавта».

Семейный архив Загорских / ИА REGNUM Виктор Пацаев (крайний слева) с друзьями и Майей Крюковой. Нестеров. Весна 1954 года

«Я заканчивала восьмой класс, а Витя десятый, — повествует Майя. — Пацаев был красавец. Метр восемьдесят, стройный, кудрявый, черноволосый. Очень правильный, учился нормально, не пил, не курил. Даже драться не умел».

Жили Пацаевы бедно. Загорская вспоминает: «У Вити была одна-единственная вельветовая курточка на молнии».

После школы Пацаев поступил в Пензенский индустриальный институт, но на каникулах всегда приезжал в Нестеров.

«Витя приходил в наш класс и садился сзади за парту, — продолжает Майя. — Особенно часто заглядывал к своему бывшему классному руководителю Павлу Константиновичу Савину, учителю русского языка и литературы. Константиныча вся школа звала Корешком за то, что он неизменно поправлял учеников у доски: «Не приставка, а приставочка, не корень, а корешок». Так вот, придет Витя в класс и сядет нарочно сзади меня. Я шепчу — ну зачем пришел смущать? Помню, Корешок увидел, что мы шепчемся, и меня к доске вызвал. Я ударилась в молчанку, только кулак Пацаеву показываю. Корешок мне кол и влепил. Но после урока сказал: «Не расстраивайся, единицу не поставил. Я же вижу, что жених пришел».

После окончания пензенского вуза Пацаев уехал в подмосковный Долгопрудный, где в КБ разрабатывал космические приборы. Звал к себе невесту в многочисленных письмах. В 1958 году родители благословили Майю, и она приехала к любимому.

«Я пришла в инженерное общежитие, Витя отправился в магазин за конфетами и шампанским, — рассказала Майя Загорская. — А я решила заглянуть к нему в тумбочку. И увидели две стопки писем. В одной узнала свои письма, а в другой на конвертах стоял пензенский адрес и женское имя. Я прочитала несколько писем и поняла, что у меня есть соперница».

В общем, произошло выяснение отношений, и Майя со слезами покинула и общежитие, и город. С тех пор она не встречалась с Пацаевым, даже когда он приезжал в Нестеров. А через год после размолвки Майя вышла замуж за местного лейтенанта ОБХСС. Женился и Виктор.

Архив ИА REGNUM Передовица «Калининградской правды» с трагическим сообщением

…Сообщение о гибели экипажа космического корабля «Союз-11» было опубликовано в центральной печати 1 июля 1971 года. «Калининградская правда» также перепечатала трагический материал на своей передовице, но ни строчкой не обмолвилась, что Пацаев — земляк.

В официальной биографии космонавта, опубликованной в «Правде», также был вырезан калининградский период жизни. Читаем: «Инженер-испытатель Пацаев родился 19 июня 1933 года в городе Актюбинске Казахской ССР. После окончания средней школы поступил учиться в Пензенский индустриальный институт, который закончил в 1955 году».

Но всё же калининградцы почтили память своего земляка, увековечив его имя в стихе. Это сделал поэт из города Гусева (20 км от Нестерова) Илья Баевский, который в кратчайшие сроки написал стихотворение под названием «Матросовы космического боя». И его опубликовали в «Калининградской правде» уже 1 июля. Там есть такие строки:

Их с нами нет, сердца их не согреть,

Над ними звезды алые мерцают.

Есть счастье в том, чтоб жить и умереть,

Как Добровольский, Волков и Пацаев.

Архив ИА REGNUM Стихотворение «Матросовы космического боя», опубликованное в «Калининградской правде»

Потом рифму «мерцают» и Пацаев использовали другие, уже именитые поэты в Советском Союзе.

Добровольский, Волков и Пацаев стали первыми, кто испытал новый космический комплекс — орбитальную станцию «Салют» и транспортный корабль «Союз-11». Полёт продолжался в течение 23 суток 18 часов 21 минуты 43 секунд и, по словам тогдашнего президента Академии наук СССР Всеволода Келдыша, на то время являлся самым продолжительным в истории человечества полетом в космосе.

«Проведенные космонавтами эксперименты открывают большие перспективы для метеорологии, геологии, географии, по исследованию атмосферы, океана, растительного покрова и ресурсов Земли», — сказал Келдыш на траурной церемонии прощания с космонавтами.

Gctc.ru Церемония прощания с космонавтами в Кремлевском зале. Виктор Пацаев — слева

После трагедии с нестеровчанкой Майей Загорской случилась мистическая история. Дело в том, что Виктор Пацаев еще в студенческие годы подарил девушке серебряный медальончик в виде сердечка. Майя вставила туда две фотографии — свою и Виктора.

«И так получилось, что я его потеряла, — рассказывает Загорская. — А в августе 1971 года — спустя чуть более месяца после гибели Вити, мы стали менять пол в прихожей. Только сняли доски, и я увидела медальон. Когда открыла его, ахнула. Фотография Вити враз вся почернела. А моя — нормальная».

А вскоре к Загорским пожаловали какие-то странные корреспонденты, показавшие удостоверение «Комсомольской правды». Они рассказали, что Виктор и двое коллег задохнулись, когда разгерметизировался спускаемый аппарат. Молодые люди забрали все фотографии с изображением Пацаева и тот самый медальончик.

«Но так в газете мы и не дождались материала с этими снимками. И фото с украшением никто нам не вернул. Потом нам сказали, что это могли быть переодетые сотрудники КГБ», — сказала Загорская.

Действительно, судя по воспоминаниям космонавтов, внезапной разгерметизацией аппарата всерьёз интересовался комитет госбезопасности, рассматривая в качестве версии диверсию в условиях космической гонки СССР-США.

Academcity.org Владислав Волков, Георгий Добровольский, Виктор Пацаев перед стартом

…Какой след оставила в памяти Виктора Пацаева калининградская земля? Хранил ли космонавт воспоминания в сердце о своей второй Родине? Может, совсем не случайно у корабля «Союз-11» был «калининградский» позывной — «Янтарь»? И потом — фактически Пацаев ценой своей жизни спас от неминуемой гибели другого калининградца Алексея Леонова, который должен был лететь на «Союзе-11» в составе основной группы.

Дочь Светлана Пацаева, к которой автор этих строк обратился, рассказала, что сегодня её семью волнует, прежде всего, сохранение достойной памяти отца.

World-ocean.ru Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев»

«Речь идет о судьбе научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев», которое является частью экспозиции Калининградского музея Мирового океана. На днях состоялось последнее, надеюсь, заседание суда, которое признало несостоятельным иск владельца судна «НПО измерительной техники» к министерству культуры об отмене статуса памятника культурного наследия. То есть корабль остается памятником культурного наследия», — сообщила Светлана Пацаева.