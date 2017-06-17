США: Трамп под колпаком у Мюллера?
Показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми в комитете Сената по разведке, а также его нежелание публично признать, что президент не находится под подозрением в «русском деле», считаются одними из главных факторов, побудивших Дональда Трампа его уволить. Что происходит с «делом» теперь? Департамент юстиции и специально назначенный для расследования дела прокурор Роберт Мюллер до сих пор не ответили на вопрос: находится ли Трамп под следствием или нет? Несколько бывших федеральных прокуроров сказали в интервью журналистам, что если он еще не находится, то скоро обязательно будет.
«Всем известно, что Трамп был очень обеспокоен этим вопросом. Еще на первой встрече в Трамп-Тауэр 6 января, когда всплыло непроверенное досье с материалами о «российских проститутках», Коми заверил избранного президента, что ФБР на него дело не открывало. Позже Коми дал об этом письменные показания. На ужине в Белом доме три недели спустя, во время которого Трамп попросил Коми подтвердить свою преданность, президент вернулся к «этой истории», которую он, конечно, отрицал, и поднял вопрос о том, что, возможно, Коми мог бы «дорасследовать» это дело и очистить его [Трампа] от любых подозрений. Коми сказал Трампу, что это плохая идея», — приводит пересказ разговора бывшего руководителя ФБР с президентом издание The New Yorker.
«Я ответил, что он должен тщательно подумать, потому что это может создать впечатление, что мы расследуем и его участие, а мы этого не делали», — заявил Коми в своих показаниях.
«Семь недель спустя, 20 марта, Коми давал показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей и отказался публично подтвердить или опровергнуть это —
Директор ФБР не предпринимал никаких действий по этому поводу, и две недели спустя, 11 апреля, президент позвонил ему с претензией», — пишет New Yorker. Это был их последний разговор, затем 9 мая Трамп уволил Коми.
В своем письме, в котором говорилось об увольнении, Трамп сделал ставку на признании факта этих разговоров с Коми, отметив: «Я очень благодарен вам за то, что вы сообщили мне три раза подряд, что я не нахожусь под следствием». Когда на прошлой неделе Коми рассказал об этих встречах с Трампом, защитники президента особенно ярко старались подчеркнуть то, что Коми подтвердил слова Трампа. «Президент чувствует себя полностью оправданным и очень хочет продолжать продвигать свою повестку», — сказал Марк Кашовиц, личный адвокат Трампа.
Ирония заключается в том, что действия Трампа теперь, возможно, приведут именно к расследованию его личного участия.
«Бывшие прокуроры, которые служили и в республиканских, и в демократических администрациях, сказали в интервью журналистам, что [потенциальное] дело о препятствии правосудию против Трампа не вызовет затруднений. «Свидетельств хватит, чтобы получить обвинительное заключение присяжных», — говорит Джулия О'Салливан, которая расследовала земельные сделки Клинтонов и привлекала к этому делу специального прокурора в начале 1990-х годов. Подробный отчет о встрече в Овальном кабинете с Коми, в ходе которой Трамп попросил всех удалиться, а затем попросил Коми приостановить расследование дела против Майкла Флинна, которого Трамп уволил накануне, особенно наглядно показывает, что Трамп знал, что-то, что он делает, было неправильным, считает она.
«Это говорит нам о том, что у него было полное осознание того, что-то, что он собирается сделать, неправильно. Это похоже на костер из документов на заднем дворе. Это замечательно. Серьезно, это лучшее, что когда-либо было у прокурора», — считает Джулия О'Салливан.
Конечно, между бывшими прокурорами есть некоторые разногласия. «Я считаю, что любой бывший прокурор может иметь свое мнение по поводу того, может ли дело о препятствии правосудию быть основано на показаниях одного свидетеля», — говорит Мэтью Уитакер, бывший прокурор США, который был назначен президентом Джорджем Бушем — старшим. «Меня от этого тошнит. Я шокирован тем, что многие бывшие прокуроры обвиняют президента в этом преступлении». Но среди бывших прокуроров Уитакер, похоже, находится в меньшинстве.
Существует несколько публичных доказательств того, что Мюллер серьезно относится к обвинениям о препятствии правосудию. Он попросил и получил на руки все записи, которые сделал Коми о взаимодействии с Трампом. Зачем Мюллеру нужны эти записи, если он не ищет возможности для вынесения обвинения в препятствии правосудию?», — задается вопросом Пит Марович из издания The New Yorker.
Когда мы узнаем, действительно ли Трамп находится под следствием у Мюллера? Два события могут натолкнуть нас на эту мысль.
Первое. Заместитель генерального прокурора Род Розенштейн говорил с Трампом незадолго до того, как Трамп уволил Коми. Именно Розенштейн позже назначил Мюллера независимым прокурором. Мюллер отчитывается ему. Но, учитывая роль самого Розенштейна в увольнении Коми, он сам может оказаться свидетелем в расследовании этого дела и поэтому, скорее всего, должен будет взять самоотвод от этой части расследования, что, вероятно, и будет скоро обнародовано. На слушании в Сенате, когда Розенштейна спросили, возможно ли то, что он сам станет свидетелем в деле Мюллера, он ответил: «Я не собираюсь говорить о расследовании и не буду отвечать на гипотетические вопросы», но заявил также, что он и другие «профессионалы… защитят целостность этого расследования».
Второй признак того, что сам Трамп находится под следствием, будет заключаться в том, что Мюллер начнет беседовать со свидетелями, которые подтвердят показания Коми, а затем эти беседы или связанные с ними комментарии станут публичными.
На следующий день после того, как Коми дал показания, сенатор Дайанна Фейнстейн отправила письмо председателю судебного комитета Сената Чаку Грассли, в котором попросила комитет расследовать, препятствовал ли Трамп правосудию. Она перечислила пять свидетелей, которые могли бы помочь подтвердить отчет Коми о встрече в Овальном кабинете: Эндрю Мак Кейб — заместитель директора ФБР, Джим Рыбицки — начальник штаба Коми, Джеймс Бейкер — советник Коми, Дэвид Боудич — помощник заместителя директора ФБР и Карл Гаттас — сотрудник Отделения национальной безопасности ФБР. Все они, конечно, союзники Коми; но и самые близкие родственники Трампа также могут быть важными свидетелями, в том числе и его сын Дональд Трамп — младший, который в интервью Fox News, похоже, подтвердил версию событий Коми. В федеральном законодательстве нет положения о так называемой «родительской привилегии», поэтому сыновей Трампа, а также его дочь Иванку, могут вызвать в суд для дачи показаний об их разговорах с отцом.
«Вопрос не в том, будет ли расследоваться поведение Трампа; вопрос в том, когда это произойдет. У меня даже нет сомнений, что Мюллер будет расследовать это [дело]», — сказал бывший федеральный прокурор, который служил в администрации Обамы. «Трамп требовал полного оправдания… и публичного заявления о том, что он не является объектом уголовного расследования. Но теперь он неизбежно им станет».
Сотрудники Трампа и его союзники сейчас активно нанимают адвокатов. «На этой неделе вице-президент США нанял адвоката, и мы узнали, что личный адвокат президента, который служит у него долгое время, также нанял себе адвоката 16 июня», — пишет издание The Washington Post.
«Команда Мюллера (собранная им дрим-тим) выросла до 14 человек, включая его самого. Еще не известно, кто все эти люди, но мы уже знаем некоторые имена», — пишет Post.
• Роберт Мюллер — бывший директор ФБР;
• Джеймс Куорлз, который работал в команде специального прокурора во время Уотергейта;
• Аарон Зебле, который работал с террористами в ФБР и имеет опыт в расследовании киберпреступлений;
• Дженни Ри, который расследовал должностные преступления;
• Эндрю Вайсман, который занимался организованной финансовой преступностью в Министерстве юстиции;
• Майкл Дрибен — прокурор, осуществляющий процессуальное руководство досудебным расследованием уголовных дел и заместитель генерального прокурора;
• Лиза Пейдж, которая расследует дела об отмывании денег.
Глядя на карьеру каждого из них, масштаб опыта, который стремится собрать Мюллер, впечатляет. Люди, упомянутые выше, имеют огромный опыт работы в ФБР и в Министерстве юстиции, ответственном за расследование федеральных преступлений… И это всего лишь половина команды. С такой командой, которая уже выстраивается вдоль «поля», неудивительно, что мы видим, как персонал Трампа также собирает юридические силы», — пишет The Washington Post.