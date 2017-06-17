Показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми в комитете Сената по разведке, а также его нежелание публично признать, что президент не находится под подозрением в «русском деле», считаются одними из главных факторов, побудивших Дональда Трампа его уволить. Что происходит с «делом» теперь? Департамент юстиции и специально назначенный для расследования дела прокурор Роберт Мюллер до сих пор не ответили на вопрос: находится ли Трамп под следствием или нет? Несколько бывших федеральных прокуроров сказали в интервью журналистам, что если он еще не находится, то скоро обязательно будет.

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«Всем известно, что Трамп был очень обеспокоен этим вопросом. Еще на первой встрече в Трамп-Тауэр 6 января, когда всплыло непроверенное досье с материалами о «российских проститутках», Коми заверил избранного президента, что ФБР на него дело не открывало. Позже Коми дал об этом письменные показания. На ужине в Белом доме три недели спустя, во время которого Трамп попросил Коми подтвердить свою преданность, президент вернулся к «этой истории», которую он, конечно, отрицал, и поднял вопрос о том, что, возможно, Коми мог бы «дорасследовать» это дело и очистить его [Трампа] от любых подозрений. Коми сказал Трампу, что это плохая идея», — приводит пересказ разговора бывшего руководителя ФБР с президентом издание The New Yorker.

«Я ответил, что он должен тщательно подумать, потому что это может создать впечатление, что мы расследуем и его участие, а мы этого не делали», — заявил Коми в своих показаниях.

«Семь недель спустя, 20 марта, Коми давал показания перед Комитетом по разведке Палаты представителей и отказался публично подтвердить или опровергнуть это — т. е. расследовало ли ФБР участие лично Трампа. Трамп явно раздражался из-за этой «прихоти» Коми. 30 марта президент позвонил ему, по словам Коми, чтобы сказать, что российское расследование стало «облаком, которое ухудшает его способность действовать от имени страны». Коми пытался смягчить Трампа, снова напомнив ему, что он не подвергается расследованию и объяснил, что он лично информировал руководителей конгресса об этом факте. Но Трамп, по словам Коми, зациклился на этом комментарии. «Нам необходимо получить этот факт», — приводит слова президента бывший директор ФБР, а также подчеркивает, что Трамп в своем разговоре снова возвращался к вопросу о необходимости обнародования этой информации. «Я сказал ему, что посмотрю, что мы можем сделать», — сказал Коми.

Fbi.gov Джеймс Коми

Директор ФБР не предпринимал никаких действий по этому поводу, и две недели спустя, 11 апреля, президент позвонил ему с претензией», — пишет New Yorker. Это был их последний разговор, затем 9 мая Трамп уволил Коми.

В своем письме, в котором говорилось об увольнении, Трамп сделал ставку на признании факта этих разговоров с Коми, отметив: «Я очень благодарен вам за то, что вы сообщили мне три раза подряд, что я не нахожусь под следствием». Когда на прошлой неделе Коми рассказал об этих встречах с Трампом, защитники президента особенно ярко старались подчеркнуть то, что Коми подтвердил слова Трампа. «Президент чувствует себя полностью оправданным и очень хочет продолжать продвигать свою повестку», — сказал Марк Кашовиц, личный адвокат Трампа.

Ирония заключается в том, что действия Трампа теперь, возможно, приведут именно к расследованию его личного участия.

«Бывшие прокуроры, которые служили и в республиканских, и в демократических администрациях, сказали в интервью журналистам, что [потенциальное] дело о препятствии правосудию против Трампа не вызовет затруднений. «Свидетельств хватит, чтобы получить обвинительное заключение присяжных», — говорит Джулия О'Салливан, которая расследовала земельные сделки Клинтонов и привлекала к этому делу специального прокурора в начале 1990-х годов. Подробный отчет о встрече в Овальном кабинете с Коми, в ходе которой Трамп попросил всех удалиться, а затем попросил Коми приостановить расследование дела против Майкла Флинна, которого Трамп уволил накануне, особенно наглядно показывает, что Трамп знал, что-то, что он делает, было неправильным, считает она.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это говорит нам о том, что у него было полное осознание того, что-то, что он собирается сделать, неправильно. Это похоже на костер из документов на заднем дворе. Это замечательно. Серьезно, это лучшее, что когда-либо было у прокурора», — считает Джулия О'Салливан.

Конечно, между бывшими прокурорами есть некоторые разногласия. «Я считаю, что любой бывший прокурор может иметь свое мнение по поводу того, может ли дело о препятствии правосудию быть основано на показаниях одного свидетеля», — говорит Мэтью Уитакер, бывший прокурор США, который был назначен президентом Джорджем Бушем — старшим. «Меня от этого тошнит. Я шокирован тем, что многие бывшие прокуроры обвиняют президента в этом преступлении». Но среди бывших прокуроров Уитакер, похоже, находится в меньшинстве.

Существует несколько публичных доказательств того, что Мюллер серьезно относится к обвинениям о препятствии правосудию. Он попросил и получил на руки все записи, которые сделал Коми о взаимодействии с Трампом. Зачем Мюллеру нужны эти записи, если он не ищет возможности для вынесения обвинения в препятствии правосудию?», — задается вопросом Пит Марович из издания The New Yorker.

Когда мы узнаем, действительно ли Трамп находится под следствием у Мюллера? Два события могут натолкнуть нас на эту мысль.

Первое. Заместитель генерального прокурора Род Розенштейн говорил с Трампом незадолго до того, как Трамп уволил Коми. Именно Розенштейн позже назначил Мюллера независимым прокурором. Мюллер отчитывается ему. Но, учитывая роль самого Розенштейна в увольнении Коми, он сам может оказаться свидетелем в расследовании этого дела и поэтому, скорее всего, должен будет взять самоотвод от этой части расследования, что, вероятно, и будет скоро обнародовано. На слушании в Сенате, когда Розенштейна спросили, возможно ли то, что он сам станет свидетелем в деле Мюллера, он ответил: «Я не собираюсь говорить о расследовании и не буду отвечать на гипотетические вопросы», но заявил также, что он и другие «профессионалы… защитят целостность этого расследования».

Второй признак того, что сам Трамп находится под следствием, будет заключаться в том, что Мюллер начнет беседовать со свидетелями, которые подтвердят показания Коми, а затем эти беседы или связанные с ними комментарии станут публичными.

Fbi.gov Роберт Мюллер

На следующий день после того, как Коми дал показания, сенатор Дайанна Фейнстейн отправила письмо председателю судебного комитета Сената Чаку Грассли, в котором попросила комитет расследовать, препятствовал ли Трамп правосудию. Она перечислила пять свидетелей, которые могли бы помочь подтвердить отчет Коми о встрече в Овальном кабинете: Эндрю Мак Кейб — заместитель директора ФБР, Джим Рыбицки — начальник штаба Коми, Джеймс Бейкер — советник Коми, Дэвид Боудич — помощник заместителя директора ФБР и Карл Гаттас — сотрудник Отделения национальной безопасности ФБР. Все они, конечно, союзники Коми; но и самые близкие родственники Трампа также могут быть важными свидетелями, в том числе и его сын Дональд Трамп — младший, который в интервью Fox News, похоже, подтвердил версию событий Коми. В федеральном законодательстве нет положения о так называемой «родительской привилегии», поэтому сыновей Трампа, а также его дочь Иванку, могут вызвать в суд для дачи показаний об их разговорах с отцом.

«Вопрос не в том, будет ли расследоваться поведение Трампа; вопрос в том, когда это произойдет. У меня даже нет сомнений, что Мюллер будет расследовать это [дело]», — сказал бывший федеральный прокурор, который служил в администрации Обамы. «Трамп требовал полного оправдания… и публичного заявления о том, что он не является объектом уголовного расследования. Но теперь он неизбежно им станет».

Сотрудники Трампа и его союзники сейчас активно нанимают адвокатов. «На этой неделе вице-президент США нанял адвоката, и мы узнали, что личный адвокат президента, который служит у него долгое время, также нанял себе адвоката 16 июня», — пишет издание The Washington Post.

«Команда Мюллера (собранная им дрим-тим) выросла до 14 человек, включая его самого. Еще не известно, кто все эти люди, но мы уже знаем некоторые имена», — пишет Post.

• Роберт Мюллер — бывший директор ФБР;

• Джеймс Куорлз, который работал в команде специального прокурора во время Уотергейта;

• Аарон Зебле, который работал с террористами в ФБР и имеет опыт в расследовании киберпреступлений;

• Дженни Ри, который расследовал должностные преступления;

• Эндрю Вайсман, который занимался организованной финансовой преступностью в Министерстве юстиции;

• Майкл Дрибен — прокурор, осуществляющий процессуальное руководство досудебным расследованием уголовных дел и заместитель генерального прокурора;

• Лиза Пейдж, которая расследует дела об отмывании денег.

Глядя на карьеру каждого из них, масштаб опыта, который стремится собрать Мюллер, впечатляет. Люди, упомянутые выше, имеют огромный опыт работы в ФБР и в Министерстве юстиции, ответственном за расследование федеральных преступлений… И это всего лишь половина команды. С такой командой, которая уже выстраивается вдоль «поля», неудивительно, что мы видим, как персонал Трампа также собирает юридические силы», — пишет The Washington Post.