В Свердловской области произошёл скандал, связанный с выдвижением кандидата на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Региональная партийная конференция 17 июня фактически была сорвана, так как порядка 10 членов партии, включая руководителя регионального отделения Юрия Переверзева, вышли из партии.

Gaz v pol Евгений Ройзман

Именно на этой конференции должно было состояться выдвижение главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана от партии «Яблоко». Однако за день до конференции стало известно, что свои губернаторские амбиции имеет представитель регионального отделения партии Сергей Тюриков. При этом, как он заявил, его кандидатуру поддержало бы большинство местных членов партии. Теперь, в результате того, что конференция будет проведена «на федеральном уровне», а именно об этом заявил один из основателей партии Григорий Явлинский, шансы Сергея Тюрикова стремятся к нулю.

Эту ситуацию активно комментируют уральские политологи. Высказываются разные мнения. Кто-то считает скандал репутационными потерями партии, кто-то уверен в том, что на местном уровне существует «теория заговора» против Евгения Ройзмана, который, на минуточку, избранный жителями города глава Екатеринбурга. Но, по моему мнению, недосказанным осталось главное. И вот что.

Партия «Яблоко» — старейшее из возникших в ходе и после перестройки и сохранившихся в России политических структур, которые позиционируют себя как демократические. То есть с момента основания общим местом для любого представителя «Яблока» было и остаётся апелляция к демократии, а также к честным и что прозрачным выборам. То, что партия из года в год теряла доверие даже небольшой группы своих сторонников — это отдельная песня. Но то, что при этом звучали упрёки в адрес властей об использовании административного ресурса, и якобы это становилось одной из причин неудач «Яблока» на различных выборах, тоже известные факты. Странно оспаривать наличие административного ресурса, а так же то, что он использовался, используется и будет использоваться. Но не менее странным кажется и то, что при не использовании админ ресурса выгодоприобретателем должно стать именно «Яблоко», а почему не КПРФ или ЛДПР?

Но то, что произошло 17 июня 2017 года в Екатеринбурге, вскрывает и наглядно показывает то, что нашим демократам демократия вовсе не нужна! Желание тех, кто уже у власти и стремится избавиться о непредсказуемости прямых выборов понятно. Но совершенно непонятно диктаторское желание федерального руководства «Яблока» навязать членам регионального отделения партии «единственно верного кандидата»?

Ведь что нам известно. Договорённости о своём выдвижении от партии «Яблоко» Евгений Ройзман получил на федеральном уровне, так что региональное отделение было поставлено перед фактом. В свою очередь Юрий Переверзев и его сторонники решили провести демократическую конференцию с несколькими претендентами. После того как в Москве стало известно об этом, в адрес представителей регионального отделения «Яблока» стали поступать обращения о том, что выдвижение Сергея Тюрикова «нарушает интересы партии», так как «у нас есть кандидат!». Но в чём эти интересы, так и осталось за кадром, а вот то, что выгодоприобретателем от скандала станет только Евгений Ройзман, не говорит практически никто.

Я не знаю, оказывалось какое-либо давление на членов регионального отделения «Яблока» со стороны местных элит, заинтересованных в не допуске градоначальника Екатеринбурга до выборов, возможно ли вообще такое давление, но их демонстративный выход из партии даёт совсем другой результат. Первое — это скандал, который автоматически увеличивает упоминание в СМИ имени потенциального кандидата, а как известно — любое упоминание в СМИ, кроме некролога, пиар. Второе — проведение региональной конференции могло дать неожиданный результат. То есть, те издержки демократии, которые всегда имеют фактор неожиданности, будь то выборы мэра Екатеринбурга в 2013 году или выборы президента США в 2016 году, стали непосильной ношей для самой «демократической» партии в России — партии «Яблоко».

Я совершенно не в восторге от того, что происходит с местным самоуправлением, которое превращается в местное самоуправство, я глубоко убеждён, что при принятии важных для страны или региона решений нужно опираться на мнение народа. Но когда я в очередной раз вижу, как «демократы», которые должны бороться за волеизъявление народа и против самоуправства, сами хоронят демократию, не могу не обратить на это внимание.

При этом не забываю напомнить, что именно в перестройку, когда закладывались основы современной России, именно эти «демократы» стояли за всеми процессами. И если тогда их двуличность не была очевидной, что позволило им разрушить передовую сверхдержаву СССР, то сейчас мы обязаны обращать на этот аспект всё своё внимание. Потому что мне кажется, их разрушительные цели, спустя 26 лет так и остались разрушительными. Но только сегодня под их прицелом Россия.