



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Первый транш федеральных средств, выделенных в помощь пострадавшим от паводка на Ставрополье, дошел до региона. В пресс-службе губернатора региона отчитались, что средства поступили на единый счёт краевого бюджета 15 июня около 21:00, уже после «Прямой линии с президентом РФ».

В край пришло более 281,2 млн рублей. Это треть суммы, выделенной Ставрополью на выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. В общей сложности, край получит 937,5 млн рублей федеральных средств.

Соответственно, с 16 июня в крае начались выплаты федеральных компенсаций. К этому часу уже около 250 человек получили компенсации по 50 тысяч и 100 тысяч рублей за полную и частичную утрату имущества. Еще 9830 человек получили на счета выплаты по 10 тысяч рублей за счет федеральных средств. 333 пострадавшим оформляют жилищные сертификаты.

Выплаты ведутся постоянно, без перерывов и выходных. Все ведомства переписали свои графики с тем, чтобы в выходные дни выплаты компенсаций не останавливались. Ранее они велись за счет региональных средств. Для этих целей краевая дума в срочном порядке увеличила резервный фонд до 810 млн рублей.

В результате по 10 тысяч рублей из регионального бюджета получили более 13 тысяч человек, по 50 тысяч рублей — 344 жителя, по 100 тысяч рублей — 229 человек. В общей сложности на эти цели ушло более 160 млн рублей. Такие данные были озвучены в думе Ставрополья.

Сразу после видеообращения президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии» выяснилось, что средства жительнице села Краснокумского и 343 ее односельчанам были перечислены в тот же день по дополнительному списку. В общей сложности там средства выплачены полутора тысячам пострадавших. Речь идет о компенсации в 10 тысяч рублей.

Компенсацию за утрату имущества ни один житель села на тот момент не получил. Однако звонившая президенту Валентина Саковская и ее семья уже получили 60 тысяч рублей.

Что касается остальных выплат — за частичную или полную утрату имущества, то здесь ущерб еще не определен оценочной комиссией. Судя по кадрам, показанным в эфире на всю страну, женщина окажется в числе претендентов на получение жилищного сертификата на новое жилье. Для этого независимой комиссии предстоит признать ее жилье непригодным для проживания. Это требует определенных временных затрат и участия сразу нескольких ведомств.

Губернатор Владимир Владимиров сразу выехал в село Краснокумское, но прежде с людьми там поговорили местные власти. Они пообещали взять на себя все расходы в МФЦ. Глава региона поспешил отчитаться, что уволит всех тех, кто устраивает поборы с пострадавших.

В ситуации с выплатами компенсаций на Ставрополье разбирается прокуратура по поручению президента России Владимира Путина, разбирается и Следственный комитет: были ли нарушены права звонившей женщины местной администрацией. Под свой контроль ситуацию взяли и депутаты региональной думы, а также федеральный депутат от Ставрополья Ольга Казакова.

На внеочередном заседании регионального парламента спикер Геннадий Ягубов потребовал от муниципальных администраций пострадавших территорий «взять списки и провести подворовой обход».

«Просьба к депутатам проработать вопрос с теми людьми, которые по каким-то еще причинам не подали заявление. Если на сегодня не подано заявление, — значит, не отработали, нужно отработать алгоритм взаимодействия. Нужно в администрациях взять списки и провести подворовой обход, проверить, кто подал заявление, кто не подал», — обратился к депутатам глава Думы Ставрополья.

Он напомнил, что Ставропольский край подал заявку в федеральный центр на получение 6,369 млрд рублей на реализацию Плана противопаводковых мероприятий. Этим комплексом мер Минприроды региона занялось сразу по прошествии майских паводков, которые привели к масштабным разрушениям в 29 территориях края.

Документ разработан совместно с Западно-Каспийским и Кубанским бассейновыми управлениями, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Губернатор вспомнил разрушительный паводок в 80-х годах прошлого столетия, паводок 2002 года, в результате которого полностью смыло село Барсуковское и поселок Тоннельный в Кочубеевском районе края. Погибло много людей.

Глава региона поручил разработать исключительный комплекс мер, позволивший не допустить впредь подобных разрушений. Перечень включает в себя расчистку русел рек Кума, Калаус, Подкумок, Кубань, которые протекают по территории края. На эти средства планируется построить устьевое водохранилище на реке Мокрый Карамык, в населенных пунктах провести берегоукрепительные и противооползневые работы. Главная задача — увеличить пропускную способности рек в случае нового возможного паводка.

В селе Краснокумском, жительница которого пожаловалась президенту во время «Прямой линии», будет расчищен канал для орошения на улице Красной.

«Большая часть нынешних жалоб вызвана тем, что канал засорен и вода до сих пор не уходит», — рассказал депутат Виктор Отамас.

Он также обратил внимание, что многие из пострадавших в районе живут в саманных домах, которые после схода воды продолжат разрушаться. Вместе с тем, жители этих домов не торопятся обращаться за компенсацией, что может впоследствии привести к новым проблемам.

В населенных пунктах сейчас работают специально созданные комиссии, которые оценивают масштабы разрушения и аварийность домов. Только в одном селе Краснокумском их 11.

Напомним, 15 июня во время «Прямой линии с президентом» Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ проверить использование федеральных средств, выделенных для помощи пострадавшим от майского паводка на Ставрополье.

Жительница села Краснокумское Валентина Саковская пожаловалась президенту, что люди не могут получить компенсации, а за оценку ущерба и сбор документов с населения требуют уплаты денег.

«Федерация свои деньги, необходимые для поддержки пострадавших семей, перечислила в Ставропольский край. Я хотел задать вопрос своему тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу, где деньги?» — обратился к главе Ставрополья Владимир Путин.

На волне скандала поторопились обнародовать себя всякого рода тролли социальных сетей и пранкеры. Одни досрочно отправили губернатора в отставку. Пресс-службе пришлось затем опровергать эти сведения. Другие позвонили под видом представителя администрации президента и попытались разыграть губернатора, провоцируя на громкие заявления.

В целом Владимир Владимиров озвучил в разговоре всё то, что и так стало известно из официальных источников. Добавив при этом, что главу России ввели в заблуждение о том, что регион успел получить федеральные средства.

В любом случае, звонок президенту значительно ускорил процесс выплат в регионе. Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава края высказывал недовольство темпами, которыми идет подсчет ущерба от паводка и назначение выплат пострадавшим.

Люди в значительной мере ощутили пользу от звонка президенту. Теперь они смогли воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет государство и причем без дополнительных поборов.

Напомним, паводок на Ставрополье начался 24 мая. 25 мая в крае был объявлен режим ЧС. Вода вошла в дома 29 населенных пунктов. Тысячами исчисляются подтопленные жилища. Сколько пострадало людей, пока неизвестно. Работа комиссий в самом разгаре.

Кроме выплат компенсаций, краю предстоит большая работа по восстановлению инфраструктуры: размытых дорог, коммуникаций, посевов на полях.