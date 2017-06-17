Новейшая история Грузии выявила в её развитии некую закономерность, которую можно охарактеризовать как «переменчивая неизменность». В течение двух десятилетий в грузинской политике вращаются практически одни и те же лица. Некоторые за эти два десятка лет ушли из жизни, другие покинули страну, третьи выросли и возмужали либо постарели. Но все они в свое время вышли из одной, некогда единой команды, которая после обретения Грузией независимости взяла власть в свои руки и продолжает держать ее бразды до сих пор.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Если в других странах (Азербайджан, Белоруссия) неизменность власти остается неизменностью и формально, и фактически, в Грузии формально власть меняется, но фактически делами государства продолжают заправлять одни и те же лица, разделенные на разные партии и движения и прилюдно выражающие по отношению друг к другу либо крайнюю степень привязанности, либо крайнюю неприязнь. Соратники и оппоненты — одни и те же неизменные лица, которые то приходят к власти, то переходят в оппозицию. Но твердо остаются на политической арене, удивляя население Грузии переменчивостью своих политических взглядов и позиций. Сегодня они упорно твердят одно, резко отвечая на доводы оппонентов, а завтра забывают о том, что так уверенно отстаивали еще вчера, и вычерчивают новую линию, по которой будут двигаться в течение определенного срока. До новой смены взглядов и позиций.

И такая переменчивость постоянства рассматривается на Западе как проявление демократии, за что Грузия и заслужила свое звание «маяка» и «примера для подражания».

Каждая новая власть в Грузии формируется в недрах старой и вызревает как ее оппозиция, «завоевывая доверие народа» своей резкой критикой политики действующего правительства. Так в свое время в недрах «Союза граждан Грузии» вызрели взращенные Эдуардом Шеварднадзе Зураб Жвания и его «Демократы» и Михаил Саакашвили и его команда по «Национальному движению». Там же выросла и заматерела как политик ныне оппозиционная «Грузинской мечте» Нино Бурджанадзе, которая учредила и возглавила «Демократическое движение» и на каждых выборах не теряет надежды вновь попасть на тот или иной уровень власти.

Единственным, пожалуй, новым для грузинской политики лицом был олигарх Бидзина Иванишвили, если не считать его же признания в том, что это именно он, а не Джордж Сорос финансировал пришедшее к власти путем «революции роз» правительство Михаила Саакашвили.

Иванишвили «явился» в политику «очень вовремя», когда народ в Грузии устал от чинимых властью «Единого национального движения» беззакония и несправедливости. Соответственно, Иванишвили обещал народу установить закон, восстановить справедливость и наказать виновных… Правительство «Грузинской мечты» после прихода к власти даже задействовало все правоохранительные структуры, в прокуратуре усиленно начали принимать заявления от лиц, считающих себя пострадавшими от прежнего «режима». Но восстановление справедливости выразилось лишь в задержании нескольких бывших высокопоставленных чиновников и затянувшихся судебных процессах по делам довольно «рядовым», «бюрократическим» и далеким от надежд народа на восстановление справедливости.

«Единое национальное движение», отстранить которое от власти раз и навсегда грозился Бидзина Иванишвили, никуда из политики не ушло, лишь перекочевало в оппозицию, затем распалось, выделив ряд своих активных лидеров для формирования «новых» партий. Так возникли «Гирчи», «Новая Грузия» и «Европейская Грузия». Ряд представителей бывшей власти перешел в неправительственно-экспертный сектор и основал множество общественных и аналитических организаций, выражающих активную поддержку ЕНД и всем его ответвлениям. А значительная часть представителей бывшей власти и формально никуда не ушла, оставшись в структурах нового правительства.

Еще одним «новшеством» гражданам Грузии было представлено так называемое «Движение строительства». Его учредитель — бывший спикер парламента Грузии периода 2012−2016 годов Давид Усупашвили вскоре после объявления итогов парламентских выборов 2016 года покинул ряды «Республиканской партии», лидером которой являлся на протяжении нескольких лет и на время ушел за кулисы активной политики, пообещав вернуться с новой партией и новой программой.

Спикер парламента, активно защищавший позиции «Грузинской мечты» и политику правительства Иванишвили, незадолго до парламентских выборов 2016 года вместе со своей партией покинул (или был вынужден покинуть?!) правившую в тот период коалицию «Грузинская мечта» и вместе с Республиканской партией перешел в «оппозицию» учрежденной Иванишвили партии.

Прежние заявления и позиции легко сменились новыми, и вместо дифирамбов и отстаивания линии правительства зазвучала критика. А уже после выборов нового парламента, куда республиканцы во главе с Усупашвили не попали, взял временный тайм-аут, который прервал лишь 16 июня.

Давид Усупашвили собрал вокруг себя команду, которую новой также назвать нельзя. В нее вошли бывшие республиканцы, бывшие представители «Национального форума» и ряд других политиков и экспертов, которые ранее ассоциировались с коалицией «Грузинская мечта», а в период «революции роз» и некоторое время после нее активно поддерживали «революционную тройку» Саакашвили-Жвания-Бурджанадзе и все их «революционные меры».

«Мы начинаем новое движение — «Движение строительства». Это широкое общественное движение, созданное для строительства государства, строительства экономики, строительства нашей страны, наших сел и городов. Созданное потому, что нашей стране необходимо возрождение. Хватит разрушений, хватит переломов, хватит вражды, хватит уничтожения новым правительством того, что создало старое. Мы должны построить государство, и именно вокруг этой идеи объединились люди разных профессий, разного политического прошлого, дошедшие до сегодняшнего дня разными путями, но имеющие общие взгляды на то, что стране нужно очень много профессионалов вместе взятых», — заявил на презентации своей новой партии Давид Усупашвили.

Идея построения и создания государства — не экслюзив лидера «Партии строительства». С этой идеей приходили к власти все правители современной независимой Грузии. Построить государство обещал Звиад Гамсахурдия, не скупился на эти обещания свергнувший его при помощи бывших соратников Эдуард Шеварднадзе, о строительстве настоящего грузинского государства как осуществленной реальности говорил Михаил Саакашвили. Строительством грузинского государства занимается и нынешняя власть — «Грузинская мечта». Строили, но, судя по заявлению Давида Усупашвили, так и не построили. А сейчас эту сложную, но очень важную, по его оценке, задачу берет на себя «Движение строительства».

Сегодня партия Усупашвили ставит перед собой долгосрочную цель — победы на парламентских выборах 2020 года, в результате которых намеревается прийти к власти. Осуществление этой цели зависит от многих факторов, в том числе — от финансовых средств, без которых политической партии никак не обойтись. В этой связи звучат самые разные предположения, вплоть до того, что финансировать партию Давида Усупашвили будет сам Бидзина Иванишвили?!

Если в этой версии есть даже малая доля истины, то она еще больше подтверждает закономерность, по которой грузинская политика развивается и растет все годы после обретения страной независимости: все новое — хорошо забытое старое. Но и без этой версии данную закономерность вполне доказывают сам факт учреждения «Движения строительства», личности лидеров «новой» партии и их «новые» заявления. Меняются формы, меняются «идеи и идеалы», «цели и задачи», программы и названия, неизменным остается состав политической элиты Грузии…