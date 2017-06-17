



Mmabbasi.com Ирак становится «матрешкой»

В рамках кампании по поддержке проведения 25 сентября сего года референдума о независимости Иракского Курдистана глава Совета безопасности автономии Масрур Барзани пообещал христианам провинции Ниневия помочь создать им самоуправляемые районы. Об этом сын президента Иракского Курдистана заявил на встрече с халдейским католическим архиепископом Эрбиля Башаром Вардой и сирийским православным архиепископом Ниневии Никодимом Даудом Шарафом. Иракский Курдистан предлагает лучшую модель сосуществования на Ближнем Востоке и будет оставаться безопасным убежищем для всех людей, спасающихся от войны и насилия, цитирует Барзани портал Kurdistan.Ru. Со своей стороны, владыки резюмировали, что считают Иракский Курдистан своим домом, где и жителями, и властями поддерживается политика сосуществования и братства.

Однако эти слова католического и православного епископа еще не свидетельствуют о поддержке со стороны Церкви идее проведения референдума. Халдейская католическая церковь, наиболее активная, в лице патриарха Луиса Рафаэля Сако неоднократно давала понять, что выступает против «расколов и разделений» Ирака и иракского общества. А таковые, вольно или невольно, в последние несколько лет провоцировали действия Эрбиля. Дело не только в референдуме, который напрямую ставит под сомнение территориальную целостность Ирака. Руководство автономии, безусловно, спасшее христиан, бежавших в 2014 году из Ниневии в Иракский Курдистан от джихадистов, одновременно стремилось привлечь Церковь на свою сторону в деле провозглашения независимости. Это в свою очередь стимулировало фрагментацию христианского сообщества страны. Не случайно перед самым объявлением президентом Масудом Барзани решения о проведении референдума, собравшиеся в Эрбиле под председательством патриарха Сако епископы еще раз повторили свой призыв ко всем иракским христианам преодолеть конфессиональные разделения на политической почве и сплотиться в «единый христианский компонент» на переговорах с политическими силами и институтами.

В середине мая высокопоставленная делегация под руководством Масрура Барзани посетила Вашингтон и провела переговоры со специальным посланником президента США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бреттом Макгерком и старшим советником Джаредом Кушнером, также на встрече присутствовали советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и ряд других должностных лиц. Глава Совета безопасности Иракского Курдистана говорил в США о важности «политического урегулирования и диалога между всеми компонентами Ирака», которых в стране так много. Он отметил, что некоторые религиозные меньшинства особенно пострадали от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это христиане и езиды, но досталось и курдам с арабами. Проблема однако в том, что езиды не доверяют курдам. Ранее в интервью ИА REGNUM правитель езидского народа султан Келаш из рода Резган рассказывал: «Когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглось в Шангал, отряды курдской самообороны пешмерга, подчиненные Эрбилю, отступили, оставив езидов на произвол судьбы. Джихадисты захватили в плен много наших людей, около 7 тысяч человек, в основном женщин и детей. Ими торговали на рынках как скотиной, продавая «душу» всего лишь за 12−15 долларов. Сейчас нам удалось вызволить из плена лишь 1200 человек. И нас продолжают убивать».

Есть проблема у курдов и с христианами-ассирийцами. После того, как Эрбиль сообщил о проведении референдума о независимости, лидеры партии «Сыны Месопотамии», которую поддерживают военные ополчения ассирийцев-христиан, назвали это заявление «неуместным». Как полагают «Сыны Месопотамии», будущее страны должно обсуждаться на переговорах без спешки и с учетом консультаций с центральными органами в Багдаде и наднациональными политическими структурами. Руководители этой небольшой ассирийской партии, имеющие своих представителей в парламенте Ирака и парламенте Иракского Курдистана, указывают на то, что после депортаций и страданий народов северного Ирака любой шаг, который может нанести новые раны, выглядит неподходящим. В первую очередь сейчас необходимо вернуть домой перемещенных лиц, включая десятки тысяч христиан, которые ныне временно проживают в лагерях на территории Иракского Курдистана.

В свою очередь, ватиканское информационное агентство Agenzia Fides подчеркивает, что курдские партии и движения сами не отличаются единодушием по вопросу организации референдума и его целях, что «может поставить под угрозу эффективное проведение» мероприятия. Издание ссылается на «мнение некоторых курдских парламентариев и политиков, считающих, что опрос должен проводиться только в так называемых «спорных областях». Губернатор Киркука, глава Патриотического союза Курдистана Наджмеддин Карим потребовал, чтобы референдум также охватывал жителей его провинции, лишенных «конституционных, правовых и административных прав» центральным правительством Багдада. Католический портал Terrasanta.net не исключает, что после того, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет окончательно выбито из северного Ирака, начнется новое соперничество за эту стратегическую зону между Багдадом, Анкарой, Эр-Риядом, Эрбилем и Тегераном. И тогда жди новой дестабилизации.

Судя по всему, история и практический опыт не дает иракским христианским и иным религиозным и этническим меньшинствам надежду, что курдское руководство автономии обязательно будет учитывать их интересы. Для Иракского Курдистана это может означать то, что его независимость, влекущая за собой фрагментацию Ирака, сама будет нести в себе зародыши будущей внутренней фрагментации.