Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения (ПУ ФСБ РФ в Армении) празднует день рождения. В этой связи пресс-служба ПУ ФСБ РФ в Армении распространила заявление-справку, в которой говорится следующее: «Охрана государственной границы Армении российскими пограничниками насчитывает более 150 лет — со времен вхождения Восточной Армении в состав Российской Империи в 1828 году. Сегодня воины в зеленых фуражках выполняют задачи по противодействию незаконной миграции, контрабанде, трансграничной преступности и терроризму. Российские пограничники несут службу на армяно-иранском и армяно-турецком участке государственной границы в соответствии с межгосударственным Договором о статусе пограничных войск на территории Армении, подписанным в Ереване 30 сентября 1992 года».

ru.wikipedia.org Флаг Пограничных войск Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

Далее: «Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения включает четыре пограничных отряда, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Современные защитники границы в своей деятельности используют оптические приборы, современное оружие, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы контроля пространства и современные средства связи, которые помогают им заблаговременно обнаружить и задержать потенциальных нарушителей. За 2016 год российскими пограничниками задержаны 74 нарушителя государственной границы, 8 нарушителей режима государственной границы и 29 нарушителей пограничного режима. В пунктах пропуска через государственную границу пропущены более 2 миллионов лиц и более 60 тысяч транспортных средств, выявлены более тысячи человек с недействительными документами. Таких результатов удалось добиться благодаря высокому уровню сотрудничества и поддержки со стороны Правительства Республики Армения, Пограничных войск Службы Национальной Безопасности и других взаимодействующих структур. В Пограничном управлении проходят службу как граждане Российской Федерации, так и Республики Армения, и на протяжении многих лет доказывают, что только вместе можно надежно защищать государственную границу».

Обычная справка, но на нее резко отреагировали некоторые армянские СМИ, например, оппозиционный портал lragir. am, что было подхвачено затем некоторыми азербайджанскими изданиями. Так, сайт Vesti. Az пишет: «ФСБ России специально подчеркивает, что Армения — это часть Российской империи, и Армения не пытается это оспорить», что «для Армении, видимо, не стал уроком 1915 год, когда российская империя «охраняла» границы Армении». Начнем с того, что последнее утверждение не соответствует исторической истине. Геноцид армян в Османской империи осуществлялся вне зоны контроля российской Кавказской Армии и проходил на территории Османской империи. Теперь об охране армянских границ. Участок с Азербайджаном защищают войска министерства обороны Армении, с Грузией — погранвойска Службы национальной безопасности. Российские пограничники совместно со своим армянскими коллегами охраняют границу Армении с Турцией и Ираном. И это нельзя считать случайным фактором.

Флаг Армении

Статус российских пограничников на территории Армении определяется межгосударственным договором, подписанным в Ереване 30 сентября 1992 года. Этот документ входит в систему договоров и соглашений, подписанных между двумя государствами в начале 1990-х годов: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Армения (29 декабря 1991 г., Москва), Договор между РА и РФ о правовом статусе Вооруженных сил РФ, находящихся на территории РА (21 августа 1992 г., Москва), Соглашение между РА и РФ о принципах взаимного технического и материального обеспечивания их вооруженных сил (21 августа 1992 г., Москва) и другие. Если говорить конкретно о документе от 30 сентября 1992 года, то ст. 2 его гласит: «Республика Армения в интересах обеспечения собственной безопасности, безопасности Российской Федерации и коллективной безопасности государств — участников СНГ, делегирует вопросы охраны государственной границы с Турцией и Ираном в пределах своей территории Пограничным войскам Российской Федерации, дислоцированным на момент подписания настоящего Договора на территории Республики Армения». Ст.7: «Пограничные войска Российской Федерации используют в охране границы силы и средства авиационных частей, базирующихся как на территории Республики Армения, так и за ее пределами, как с базовых аэродромов, так и с аэродромов (площадок) временного базирования».

В то же время в преамбуле указывается, что Россия и Армения действовали, исходя из «новых политических реальностей в мире и в Закавказском регионе, обретения Российской Федерацией и Республикой Армения государственной самостоятельности, руководствуясь необходимостью обеспечения коллективной безопасности государств — участников Содружества Независимых Государств». Дело все в том, что после развала СССР в Закавказье стала быстро воссоздаваться историческая матрица варианта 1917—1920-х годов. В разгар войны в Нагорном Карабахе возникала угроза открытого военного вмешательства Турции в конфликт на стороне Азербайджана. Конечно, вряд ли Анкаре удалось бы навязать Еревану договор образца Батумского, подписанного в июне 1918 года, по которому согласно ст. 2 территория Республики Армении ограничивалась частью Ереванского уезда и несколькими сопредельными районами общей площадью около 10 тыс. кв км. Но начать процесс изгнания армян из Нагорного Карабаха было вполне возможно. Блокировать удалось это прежде всего Москве, которая обоснованно шла на развитие сотрудничества с Ереваном с целью обеспечения совместной сферы безопасности с учетом совпадения стратегических государственных интересов двух государств.

Граница Армении

Позиция Баку, который по случаю и без оного заявляет о якобы «утерянном суверенитете Армении» или о том, что Ереван Армении якобы «подарил» Азербайджан, где-то объяснима, хотя она не имеет ничего общего с реальной историей. Баку до сих пор не способен урегулировать нагорно-карабахский конфликт политико-дипломатическими средствами, делает ставку на силовой фактор, что еще раз подчеркивает необходимость военного присутствия России в Армении. Что же касается мнения некоторых оппозиционных армянских СМИ, то тут мы имеем дело с элементарной профессиональной недобросовестностью, которая является частью информационной кампании, разворачиваемой против нынешних лидеров Армении. И странным образом позиции армянской оппозиции и официального Баку часто совпадают.

Теперь еще об одном тезисе ПУ ФСБ РФ в Армении, согласно которому «охрана государственной границы Армении российскими пограничниками насчитывает более 150 лет — со времен вхождения Восточной Армении в состав Российской Империи в 1828 году». Это исторический факт. Туркманчайский договор, подписанный 10 февраля 1828 года по итогам войны России с Персией в 1826—1828 годах, «на вечные времена» закреплял территориальные приобретения России, сделанные по Гюлистанскому мирному договору 1813 года. И устанавливал переход в состав Российской империи Эриванского и Нахичеванского ханств с Ордубатским округом. Отметим, что после этого вплоть до нашего времени границы с Ираном не претерпевали существенных изменений. С Османской империей границы менялись после нескольких войн в XIX веке, потом были закреплены большевиками Карским договором 1921 года с Мустафой Кемалем. Останутся ли они устойчивыми с учетом происходящей на Ближнем Востоке серьезной геополитической трансформацией, сказать сложно.

Что касается Туркманчайского договора, то, как пишет доктор исторических наук, доцент кафедры истории Азербайджана (для гуманитарных факультетов) Бакинского государственного университета Керим Шукюров, тогда Персия и Российская империя воспринимали новую границу между собой как «естественную, составляемую рекою Араксом и горами». Российская держава укрепляла свои позиции в регионе точно так, как это делала сама Персия или Османская империя. При этом доктор Шукюров отмечает определенную особенность. Туркманчайский трактат действовал до октября 1917 года, то есть до свержения Временного правительства России. 16/29 января 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР выступил с заявлением об аннулировании договоров с Ираном. Но положения Туркманчайского договора вошли в договор от 26 февраля 1921 года, подписанный РСФСР и Ираном. Так что ПУ ФСБ РФ в Армении в этом отношении не допустило исторической ошибки принципиального значения.

Россия не собирается покидать этот регион. Ее пограничники вместе с пограничниками Армении своей службой вносят весомый и ощутимый вклад в дело поддержания безопасности и стабильности в регионе, которому реально угрожает «геополитический вакуум», независимо от того, нравится это кому-то или нет. История и география России завещали ей защищать свои границы с позиций стратегической глубины. Понятно, что для Азербайджана и Грузии слабая и уязвимая Россия была бы предпочтительнее. Но только не для Армении, которой приходится себя защищать в геополитически нестабильном регионе.