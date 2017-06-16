Основная работа экспертов Общероссийского народного фронта с жителями Карелии, муниципальными и республиканскими чиновниками, старшими домов и управляющими компаниями прошла в одном из привокзальных городских отелей. Прямо с поезда московские гости пришли и рассказали собравшимся, как должна работать на местах приоритетная программа «Комфортная городская среда».

ИА Республика Карелия Гоголя, 18

Отметим, что приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018−2022 годы. Текущий год, как отметили в федеральном ОНФ — на «набивание шишек». Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане на условиях софинансирования имеют право подавать заявки в свою мэрию на конкурсной основе. В проекте дворового благоустройства указываются два перечня работ: обязательный (ремонт и укладка асфальта во дворе, уличное освещение) и дополнительный (озеленение, спортивные и детские площадки). Победители получают федеральные деньги — до двух миллионов рублей, плюс собственные вложения.

По данным на 13 июня, в Карелии «Комфортная городская среда» охватила 30 муниципальных образований, в проекте участвуют 514,2 тыс. человек (81,7% населения республики). 25 мая утвержденные муниципальные программы были размещены на официальных сайтах местных администраций. Программы сформированы с учетом общественных обсуждений.

Общий объем средств на реализацию проекта превышает 164,3 млн.рублей. 133,8 млн. рублей — деньги федеральной казны; 10,1 млн. рублей — республиканской; местные бюджеты вложили 15,2 млн. рублей; граждане — 5,4 млн.рублей. На 142 проекта по благоустройству дворовых территорий (всего заявок было 401) направят 108 млн. рублей; на благоустройство 35 общественных территорий (из 43 заявленных) — 52,4 млн.рублей. Также приведут в порядок 12 городских парков — на эти цели в республике потратят 3,9 млн.рублей.

В Общероссийском народном фронте создали специальный Центр мониторинга благоустройства городской среды, чтобы проверять качество работ в регионах. Для федеральных экспертов Карелия — 32 по счету командировка. Программа сложная, нюансов великое множество. Надо сказать, любая государственная идея, предполагающая трату казенных денег, да еще и на конкурсной основе, неизбежно порождает массу сложностей. Создатели программы постарались прописать основные вещи в федеральных законах, регулирующих работу «Комфортной городской среды». Но все равно вопросы с мест задают, проблемы в регионах возникают — вплоть до ругани «стенка на стенку» между жильцами двух-трех домов. Координатор Центра ОНФ, федеральный эксперт Светлана Калинина рассказала Петрозаводску случай из Пензы. Из-за информационной оплошности мэрии жильцы одного дома твердо решили, что один из подъездов соседнего — внимание! — стоит на месте их будущей детской площадки и яростно доказывали, что подъезд надо убрать.

ИА Республика Карелия Светлана Калинина

Аудиторию в Петрозаводске гости разбили по дискуссионным площадкам. «Городская среда: организация и управление»; «Дворовые пространства»; тренинг «Стратегия общественного участия в создании комфортной городской среды» — тонкие вопросы благоустройства обсуждали подробно, тщательно, досконально.

«Проект «Комфортная городская среда» реализуется для людей и вместе с людьми. И люди понимают, что и двор, и улица, и город — это наш общий дом, и порядок в нем должны наводить, в том числе и мы сами. Некоторые из участников проектной сессии уже победили со своими проектами и теперь узнают, как контролировать подрядчика при выполнении работ. Другие, не став в этом году победителями, хотят доработать свои проекты и реализовать их в рамках программы 2018−2022 годов», — рассказала сопредседатель ОНФ в Карелии, координатор региональной группы проекта Анна Лопаткина.

Неподдельный интерес карелов к программе и первые результаты работы эксперты хвалили, власти — осторожно, но привычно останавливали (первым делом интересы граждан, ваши — потом). Но вот когда очередь дошла, так сказать, до практической части — осмотра конкретных площадок — благостное настроение развеялось.

ИА Республика Карелия Анна Лопаткина

Экспертам предложили осмотреть один парк и один двор. Первая выездная площадка — парк в центре города под названием «Ямка» (в силу особенностей ландшафта народное и официальное наименования здесь сошлись). Мэрия решила и уже силами комиссии приняла проект, согласно которому половина деревьев в силу их аварийности вырубаются, набережная одной из двух городских рек — Лососинки — укладывается в бетон и гранит, в центре обустраивается фонтан. С подсветкой. Проект приняли, а люди спохватились позже. У немалой части горожан, со скрипом сердца согласившихся со сносом небезопасных тополей, возник справедливый вопрос: зачем городу еще один фонтан, если его дефицитная казна не в состоянии содержать уже имеющиеся? Здесь неожиданностей не было. Народный фронт встал на защиту интересов людей. Эксперт ОНФ, архитектор Московского архитектурного института Сергей Чураков заявил: обслуживание одного фонтана может стоить до 300 тысяч рублей в месяц — в вашем бюджете так много денег? Ему, естественно, ответили, что совсем не много. Так что, вполне возможно, воодушевленные поддержкой специалистов из Москвы, горожане убедят мэрию повременить с фонтаном, а федеральные деньги потратить, например, на более актуальные на велосипедные дорожки или озеленение.

ИА Республика Карелия Работа на дискуссионных площадках

Проверили члены федерального ОНФ и реализацию программы в части благоустройства дворов. Для примера взяли двор дома №18 по улице Гоголя. И вот здесь развернули настоящие баталии: журналисты, уставшие от благостных речей первой половины дня, покрепче ухватились за диктофоны.

Жильцы во главе со старшим дома Юрием Смирновым рассказали гостям о своем участии в программе. Их проект стоит 1,4 миллиона рублей — на эти деньги люди захотели заасфальтировать дворовый проезд, установить поребрики, скамейки. Это то, что относится к основному, обязательному перечню работ по программе. В дополнительный список вошли: грунт под озеленение, тротуар. В стоимость проекта вошли 84 тысячи рублей, которые на условиях софинансирования вносят жильцы дома. Все нормально.

Но когда федеральный эксперт Светлана Калинина выяснила, что мэрия Петрозаводска в программе «Комфортной городской среды» прописала, что жильцы домов обязаны сами составлять проекты и сметы будущих работ по благоустройству, она была неприятно удивлена. Мягко говоря.

«Почему жители были должны сами составлять смету? У вас есть организация «Служба заказчика», которая должна была взять и за месяц с 25 мая по 1 июля сделать эти проекты и расчеты смет», — заявила она.

ИА Республика Карелия Старший дома Юрий Смирнов и Светлана Калинина

И почти приказала: «Внести принципиальное обращение в администрацию — пересмотреть свои позиции в обременении людей сметной документацией, убрать из критериев программы вообще. Если этого не произойдет в ближайшее время, я вам обещаю, даю слово: еще один такой случай будет по Карелии — я приеду сюда вместе с Министерством ЖКХ, пусть они с вами разбираются».

Сейчас муниципальная «Служба заказчика» в большинстве случаев обязана лишь проверять, правильно ли граждане составили документы. Но один из разработчиков программы на уровне республиканского правительства Элла Смирнова мягко возразила Светлане Калининой: тем жильцам, кто не сможет самостоятельно составить смету, «Служба заказчика» поможет. А всем остальным положена компенсация — деньги, которые граждане потратят на составление документации, им вернут сразу после заключения договора на работы. И не во всех регионах, кстати, такая компенсация предусмотрена.

Но разговор на повышенных тонах (со стороны эксперта) не утихал. Светлану Калинину также не устроило, что в проект дома по Гоголя, 18 вошел ремонт всей придомовая дорога, по сути, являющейся межквартальным проездом. Жильцы соседних трех домов, с одной стороны, могли бы тоже вложиться в ремонт дорожного полотна, с другой — после ремонта население Гоголя, 18 имеет полное право отгородиться от соседей шлагбаумом и единолично пользоваться этим проездом — деньги-то на ремонт потратили только они. И прецеденты таких «парковочных войн» по стране уже есть. А по словам старшего по дому Юрия Смирнова, в перспективе жильцы так и намерены поступить. Светлана Калинина отметила, что нельзя за счет федерального проекта, который придуман для блага людей, рассорить соседей. Вот здесь разработчики программы с ней согласились — промашка вышла.

ИА Республика Карелия Межквартальный проезд во дворах улицы Гоголя

В результате после оживленных обсуждений Светлана Калинина сменила гнев на милость и отнесла Карелию к крепким середнякам. Однако настоятельно рекомендовала Петросовету и мэрии столицы Карелии в части межквартальных проездов в муниципальную программу благоустройств коррективы внести — такие дороги должны быть или распределены между всеми пользователями дороги, либо отданы мэрии. Ведь после ремонта проезд нужно содержать.

В заключение эксперты заметили, что в текущем году страна учится реализовывать «Комфортную городскую среду»: делает и исправляет свои ошибки, в меру умения учится на чужих. Начиная с 2018 года и по 2022-й, президентская программа должна заработать в полную силу. И желательно, без ошибок.