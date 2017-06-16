На этой неделе, 13 июня, советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко пришел на телеканал «112», чтобы ответить на вопросы о борьбе с преступностью и о будущем развитии страны. Получилось несколько сумбурно — от преступников советник без всякой паузы перешел к туристам, а от них к инвесторам — но тем интереснее логика действующих украинских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украина привлекает иностранных преступников, потому что Украина состоятельная страна, потому что украинцы очень гостеприимные люди, потому что у нас нет ксенофобии. Я надеюсь, что Украина будет очень привлекать хороших туристов, и соответственно деньги, что Украина будет привлекать инвесторов, которые будут вкладывать деньги, создавать рабочие места и валовой продукт страны», — таким был монолог советника.

К сожалению, ведущие не спросили советника, что он имел в виду, говоря, что «Украина — состоятельная страна». Потому что он имел в виду, конечно, не деньги: Украина входит в топ-3 самых бедных стран континента. Хотя, может быть, советник говорил о себе лично — и о той «Украине», которой является ее администрация.

Что объединяет преступников, туристов и инвесторов? Ответ очевиден: все они — гости страны. Но если успехи в привлечении одних гостей (преступников) очевидны и несомненны, то с остальными (туристами и инвесторами) пока не складывается. И вина за это целиком и полностью лежит на тех, кто пришел к власти после государственного переворота.

Контакт с международной преступностью был хорошо налажен еще при Кравчуке и Кучме. На Украине хорошо развиты сети среднеазиатской, российской, ближневосточной, восточноевропейской преступности. Расположение в географическом центре Европы плюс самый высокий на континенте уровень коррупции, возможность решить за деньги (к тому же сравнительно небольшие) абсолютно любой вопрос — серьезные конкурентные преимущества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса

С туристами сложнее. По официальным данным, туристический поток в последние годы остается на прежнем уровне. И нужно учесть, что большинство так называемых «туристов» — это граждане Молдавии, России и Белоруссии, которые едут вовсе не в отели или здравницы, а, чаще всего, к родственникам или друзьям.

Да и чем Украина по состоянию на сегодня может привлечь западного туриста? Львовским мусором? Грязью на одесских пляжах? Будем честны: главное конкурентное преимущество Украины на этом рынке — стоимость услуг проституток. Вот таких «туристов» и правда немало, но те ли это цифры, за которыми стоит гнаться? Другое возможное преимущество — низкие цены — нивелируется невысоким уровнем инфраструктуры и безопасности.

И вообще, кто и с чего взял, что западные туристы должны ехать на Украину? Что они там забыли, чего они там не видели? Естественные клиенты здешних санаториев и баз отдыха — белорусы и русские. Тут и географическая близость, и общий язык, и близкий менталитет. Но излишне напоминать, как много сделали майданные власти для того, чтобы оттолкнуть таких туристов и как мало — для того, чтобы их привлечь.

Впрочем, действительно ли у нынешних украинских властей есть намерение увеличить туристический поток? Или им достаточно камланий и заголовков? Пока их действия говорят о том, что второй вариант куда правдоподобнее. Они не умеют выстраивать необходимую долгосрочную инфраструктуру, да и не считают это нужным, ведь их цель в том, чтобы заработать сегодня.

Схожим образом обстоит дело и с инвесторами, «которые будут вкладывать деньги, создавать рабочие места и валовой продукт страны». Чтобы привлекать таких инвесторов, недостаточно «стремиться в Европу» и обладать дешевой рабочей силой. Требуется прекращение гражданской войны, соблюдение законов, политическая предсказуемость, защита легального бизнеса вместо атак на него.

Украина нацгвардия

По всем этим пунктам украинская власть движется в прямо противоположном направлении. Блокада Донбасса, разгром сначала отделений дочки «Сбербанка», а потом и самой этой «дочки», «наезд» на «Яндекс», споры с «Газпромом» и т. п. — если в Киеве полагают, что на Западе не читают газет или не обращают на такие новости внимания, то это ошибка.

Потому и нет никаких серьезных инвесторов. Ни к чему не обязывающие политические заявления — это сколько угодно. Но никто не будет рисковать своими деньгами в стране, где первый встречный нацист сможет на тебя «наехать» при попустительстве правоохранительных органов, где национальный дефолт уже обеспечен и споры идут только о его сроке, где не платят по долгам и где нет уверенности даже в том, сохранится ли страна в нынешних границах через год.

Поэтому, если советнику министра и стоит ждать гостей, то только первой категории — преступников. Туристы и инвесторы предпочтут повременить с визитом.