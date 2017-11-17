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Глава польской государственной нефтегазовой компании (PGNiG) Петр Возняк в интервью порталу Energetyka24.com заявил, что в этом году представит концепцию в отношении поставок сжиженного газа. Он сослался на свои переговоры в США. Вашингтон нацелен на сотрудничество, отметил президент PGNiG, добавив, что «мы имеем дело не только с новой администрацией, но и с новой отраслью». Целью польской госкомпании, по словам Возняка, является заключение прямых контрактов с американскими экспортерами СПГ: «Мы можем даже думать о среднесрочных соглашениях, когда корабли будут регулярно приходить к нам, как и в случае поставок из Катара».

Интервью с президентом PGNiG вышло в минувшую пятницу, 9 июня. Вслед за этим Заграничная служба Польского радио процитировала заявление уполномоченного кабинета министров Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петра Наимского, который рассказал, как Варшава собирается «нарушить монополию России в области поставок энергосырья». Наимский сообщил, что он провел переговоры в Вашингтоне о возможности транспортировки в Польшу сжиженного газа из США. И такие поставки имели бы стратегическое значение не только для Польши, «это важно также для наших соседей, важно для всего региона Центральной и Восточной Европы». В этом же контексте Варшава позиционирует проект строительства норвежско-датско-польского газопровода Baltic Pipe и противодействие российскому проекту строительства газопровода Nord Stream 2. Польша уже заявила, что обжалует вероятное согласие Брюсселя на возведение второй ветки Nord Stream, поскольку это «усилит зависимость Европейского союза от российского поставщика и противоречит принципу конкурентности на газовом рынке».

commons.wikimedia.org Танкер с сжиженным газом

Однако сможет ли Варшава найти верную аргументацию? На днях Сенат США одобрил законопроект о введении новых санкций против Ирана, куда была добавлена поправка, предусматривающая сопротивление энергетическим проектам России. В ней говорится, что Вашингтон «продолжит противодействовать строительству газопровода Nord Stream 2, принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза, развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на энергетические реформы энергетики на Украине». Как заявил РИА «Новости» торговый представитель России в США Александр Стадник, «что касается энергетических сюжетов законопроекта, то они выглядят не только как политическое давление, но и как использование санкций для недобросовестной конкуренции». По его словам, создаваемые Вашингтоном трудности для российских, иранских, катарских и других компаний формируют «условия для более масштабного выхода американских компаний на мировые рынки СПГ», причем американцы применяют «нерыночные инструменты и запрещенные приемы».

Это важно для Польши, которая имеет контракты с Катаром, пытается договориться о поставках нефти с Ираном и одновременно претендует на среднесрочные соглашения с США. Судя по всему, все и сразу не получится, придется выбирать. Помимо того, Варшава может получить для себя новый фронт на европейском направлении. Резко против планов Вашингтона выступили Берлин и Вена. ТАСС цитирует совместное заявление канцлера Австрии Кристиана Керна и министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. «Американский законопроект открыто описывает, о чем, собственно, идет речь — о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставок природного газа с европейского рынка. Целью является обеспечение рабочих мест в газовой и нефтяной промышленности США… Угрожать компаниям Германии, Австрии и других европейских государств штрафами на рынке США, если они будут вместе с Россией участвовать в таких газовых проектах, как Nord Stream 2 или финансировать их — это привносит абсолютно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения… Энергоснабжение Европы — это дело Европы, а не США», — говорится в документе.

Bitjungle Хранилище с сжиженным газом

Конечно, одобренный Сенатом законопроект еще не является законом. Он должен пройти Палату представителей и Белый дом. Но дело серьезное, его появление уже не спишешь на «непредсказуемого» президента США Дональда Трампа, так как поддержали документ сенаторы из обеих партий и подавляющим большинством. Получается, что концепция «Америка первым делом», плавно переходящая в «Америка и только Америка» — это консолидированная позиция американских политиков, объявивших «войну» Евросоюзу. Возможно, отсюда и такая реакция со стороны Германии и Австрии. Где и на чьей стороне окажется Польша? Портал The MiceTimes of Asia отмечает, что отправке первого корабля с СПГ, который прибыл в Польшу 7 июня, государственный департамент США придал «политический характер», о чем сообщила представитель госдепа Хизер Нойерт. Однако график будущих поставок газа со стороны американской компании Cheniere Energy, участвовавшей в операции, не утвержден, «что еще раз указывает на чисто демонстративный характер» отправки в Польшу танкера.

Можно отдать должное Вашингтону, который из рутинной торговой операции устроил первоклассное геополитическое шоу. Однако для Польши, зависящей от импорта энергоносителей, в этой ситуации будет очень важно отделить дым от огня и не дать развести себя в операции блеф.