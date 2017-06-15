Несмотря на всю «травлю», которая развернулась против Катара 6 июня 2017 года, когда Саудовская Аравия и её союзники разорвали с этим небольшим нефтеносным государством дипломатические отношения и ввели против него сухопутную блокаду, Доха подписала контракт на поставку 36 американских тяжёлых истребителей F-15QA за $12 млрд.

Катар

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Более того, буквально несколько дней назад из Вашингтона тоже звучали обвинения в адрес Катара, причём речь шла о пособничестве террористам. Теперь же США продают своему «опальному» союзнику крупную партию современного вооружения. Почему?

Плата за безопасность?

Известно, что впервые информация о сделке между Катаром и США относительно истребителей F-15QA появилась в 2016 году. Тогда речь шла о запросе Дохи о закупке 72 самолётов этого типа за $21,1 млрд. На первый взгляд стоимость самолётов просто «сумасшедшая» — $333 млн за один борт (речь идёт о подписанном контракте на 36 единиц). Однако в цену входит также авиационное вооружение (в неизвестном количестве), обучение пилотов (в том числе всё что для этого необходимо — симуляторы и т.п.), некоторое количество запчастей, а также какой-то объём сервисных и логистических услуг. С учётом этих факторов всё уже выглядит не так страшно, хотя очевидно, что самолёты Катар получит без всяких скидок и по самой высокой цене. Что касается комплектации — то F-15QA, по-видимому, близок к саудовским F-15SA. Эта машина является продвинутой экспортной модификацией двухместного F-15E Strike Eagle — многоцелевой машины, способной эффективно бороться не только с воздушными, но и наземными целями. Самолёт оснащён современной радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решёткой.

U.S. Air Force Истребитель F-15

Всё это хорошо, но есть и другой вопрос — зачем небольшому Катару понадобилось 72 тяжелых истребителя (а подписание второго контракта ещё на 36 самолётов через 1−2 года вполне ожидаемо), если уже подписан и находится в процессе реализации контракт на поставку 24 французских истребителей Dassault Rafale. Эта сделка обошлась Катару в 6,3 млрд евро (условия примерно такие же, как и с F-15 — поставляется также оружие, запчасти и т.п.). Для небольшого Катара использование самолётов двух типов выглядит нерациональным, хотя страна и не страдает от недостатка средств. Вполне вероятно, что крупный контракт с США является некой платой за безопасность Катара, так как сами эти самолёты от внешней агрессии соседей очень богатого, но маленького игрока не спасут.

«Травля» Катара подходит к концу?

Крупная военная сделка между Катаром и США должна всерьёз насторожить Саудовскую Аравию и её союзников — это однозначный сигнал о том, что Доха всё-таки остаётся важным союзником для Вашингтона и красную черту переходить нельзя. Так что наиболее негативные сценарии в виде морской блокады Катара или сухопутной военной интервенции становятся всё менее вероятными. Вполне возможно, что и градус накала и риторики тоже постепенно пойдёт вниз. С другой стороны, Доху уже подтолкнули к сотрудничеству с Тегераном и Турцией, а значит, руководство страны теперь резонно может захотеть диверсифицировать свои транспортные потоки, с целью избежать неприятных сюрпризов в будущем.