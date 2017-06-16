Белоруссия

geralt Счётчик электрической энергии

Доля возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, воды, древесного топлива, биогаза) в энергобалансе Белоруссии на сегодня составляет 5,6% — такая оценка прозвучала во время Международной конференции «АИСТ-2017» («Альтернативные источники сырья и топлива») в Минске. К 2020 году планируется нарастить её до 6%. Как уточняет в эфире «Твое Сегодня» первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, это позволило Беларуси по итогам 2016 года занять 35-е место в мире по индексу экологической эффективности (ещё в 2014-м она находилась на 80-м).

В рамках развития энергосбережения и альтернативной энергетики в Гродно недавно было завершено строительство 120-квартирного дома, использующего энергию земли, солнца, воздуха и сточных вод. При этом, как утверждают сами белорусы, всё это оборудование увеличило стоимость квадратного метра в здании всего на 3% по сравнению с аналогичными домами.

Заместитель начальника главного управления автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций РБ Сергей Леончик заявил о намерении министерства развивать в республике сеть зарядных станций для электромобилей: «В министерство обратились представители «Пьюа Энерджи». Планы у компании достаточно амбициозные, в этом году они собираются заключить инвестиционные договоры с двумя облисполкомами, чтобы получить земельные участки», — приводит его слова БелТА. Первоначально предполагается установить 20 станций на трассах М1 и М2, однако в будущем их количество планируют довести до 500 по всей республике. Один из аргументов в пользу развития инфраструктуры для электротранспорта — европейский туризм, в т.ч. транзитный. Сегодня же в РБ есть лишь несколько зарядных станций в Минске и Гомеле — белорусские НПЗ производят топливо хорошего качества и по приемлемой цене, поэтому популярность альтернативного топлива (автогаз, электричество) гораздо ниже, чем на соседней Украине.

Президента РБ Александра Лукашенко нужно «прессовать» — так считает депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Белоруссия, как нетрудно догадаться, не угодила евробюрократу строительством АЭС. Но если в ЕС выражают сдержанное неодобрение, то глядя на Пятраса Ауштрявичюса сразу становится понятно, почему именно Литва возглавляет эту борьбу. Депутат достал всех: и родное правительство, от которого он требует слать в Европу отчёты, полные новых измышлений (а не те, что уже были посланы 1,5 года назад). В Европе же депутат пытается составить против БелАЭС единый фронт из государств, ближе всего расположенных к Белоруссии (Польша, Финляндия, Швеция, ФРГ). И никаких компромиссов — только остановка строительства.

Портал baltnews. lt, который пишет об активности евродепутата, отмечает, что тот с поразительным упорством не желает обращать внимания на АЭС Украины, где риски нештатных ситуаций не в пример выше. Стоит отметить также, что именно литовские дипломаты стали единственными, кто отказался принимать участие в поездке на строительство БелАЭС, которая была организована в конце мая МИД республики.

Консерваторы из «Союза отечества» (основной оплот противников БелАЭС) проиграли выборы в сейм ещё в 2016 году, и запрет строительства станции был едва ли не главным их лозунгом во время выборов. Довольно странный способ ведения избирательной кампании — обещать запретить что-то строить в другой стране. Метод не сработал, но остановиться консерваторы не могут до сих пор.

USAF Солнечная электростанция в пустыне

Закавказье

В Армении не утихает обсуждение недавнего заявления американского посла в республике, который пообещал, что американские компании готовы вложить в армянскую энергетику до 8 млрд долл. при соответствующих гарантиях правительства Армении. Сумма, конечно же, предполагает некоторую долю эйфории в оценках, однако есть и скептики.

Миллиарды пока существуют только в виде обещаний, а на практике в энергетическую инфраструктуру республики инвестирует Азиатский банк развития, вложивший 32 млн долл. в реконструкцию подстанций «Агарак-2» и «Шинуайр» на юге Армении. Напомним, «Шинуайр» задействована в проекте строительства двух новых ЛЭП между Арменией и Грузией, а «Агарак-2» связывает Армению и Иран, поэтому их реконструкция критически необходима для повышения надёжности энергетического экспорта. Работы выполняет консорциум из четырех китайских компаний, которые обещают завершить все к 2019 году.

Глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов, общаясь со СМИ на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что переговоры по продаже Севано-Разданского каскада ГЭС уже ведутся. Претендент пока один, и представитель «РусГидро», разумеется, не стал его называть. Компания купила каскад ещё в 2011 году, модернизировала его совместно с ЕБРР и уже в 2015 году заявила о планах продать. Однако только теперь дело дошло непосредственно до переговоров.

Rushydro.ru Рогунская ГЭС, Таджикистан

9 июня в Стамбуле скончался министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев. Несколькими днями ранее он был госпитализирован в Баку, а затем перевезён в Турцию, поскольку, несмотря на старания бакинских врачей, состояние министра вызывало опасения у их турецких коллег. Свой пост Натиг Алиев занимал с октября 2013 года.

Выступая на своём последнем мероприятии (международная конференция Caspian Oil & Gas) министр энергетики заявил, что уже после 2020 года Азербайджан намерен довести экспорт газа до 30−40 млрд кубометров в год. Планы довольно амбициозные. Сегодня республика как раз столько и добывает (29,4 млрд кубометров в 2016 году), однако использовать из этого объёма удалось только 18,7 млрд кубометров. Дело в том, что остальной газа приходится закачивать в месторождения Азери — Чираг — Гюнешли для поддержания добычи нефти. На экспорт же ушло примерно 7,8 млрд кубометров (6,5 млрд из них в Турцию). Таким образом, планы, озвученные министром, означают, что за пять лет Азербайджану придётся нарастить добычу минимум на 22−23 млрд кубометров. «Сэкономить», возможно, удастся в случае, если соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ будет продолжать действовать все эти годы — тогда для поддержания добычи нефти можно будет тратить меньшее количество газа. Также можно будет оптимизировать экспорт: перенаправить в Европу 6,5 млрд газа, который сегодня идёт в Турцию, — к тому времени РФ должна достроить «Южный поток». Теоретически в сумме это даст TANAP со стороны Азербайджана дополнительные 8−10 млрд кубометров. Как раз хватит для пропускной способности TANAP (10 млрд кубометров в год). Но для второй очереди придётся серьёзно увеличивать добычу. Пока же Шах-Дениз нарастил экспорт всего на 1,5%, до 2,554 млрд кубометров (январь — апрель 2017), сообщает Госкомстат Азербайджана.

Gazprom.ru Северный поток — 2

Поставки азербайджанского газа по TANAP — очевидная попытка Европы обеспечить альтернативу «Северному потоку — 2», не зря одним из участников Caspian Oil & Gas был вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович. Однако любая политика к конце упирается в разработанные месторождения, т. е. в вопрос денег и специалистов. С первым сегодня у республики не очень: из-за затянувшихся низких цен на нефть Азербайджан даже вынужден проводить реструктуризацию облигаций МБА. Поэтому, когда встанет вопрос о вложениях в газодобычу, Баку припомнят сегодняшний отказ платить по счетам.

Причём добыча — не единственная проблема. В Италии бунтуют против строительства газопровода TAP (встречается с TANAP на границе Турции и Греции, именно по TAP предполагается поставлять азербайджанский газ в Италию — Ред). Хотя заместитель вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков утверждает, что их это не касается. «Мы ни с кем и ни в какие переговоры не вступали, мы занимаемся конкретно реализацией проекта. Если вы меня спрашиваете о том, будет ли реализован проект ТАР, я отвечаю, да, и в срок», — заявил он журналистам. Он же дал более уточнённые сроки: 31−32 млрд кубометров экспорта к 2026−2027 гг, плюс потенциал удвоения этого объёма.

Средняя Азия

Казахстан собирается продлевать с КНР контракты на добычу энергоносителей. «Главный пункт — мы решили вопрос энергетического сотрудничества. 25% добываемой нефти в Казахстане производится китайскими компаниями, сейчас они ставят вопрос о продлении контрактов, мы будем очень внимательно это смотреть, потому что они хорошие наши партнеры по совместной работе», — заявил он во время встречи с Си Цзиньпином в Астане.

Второй заметный вектор — партнёрство с Саудовской Аравией. На днях в Астане завершилась встреча министров энергетики двух стран. Во время неё стороны подписали Меморандум о сотрудничестве, который никак не могли согласовать последние годы. Если коротко, то суть документа в намерении СА инвестировать в развитие проектов по производству полиэтилена, полипропилена и метанола в Казахстане. О размерах инвестиций не сообщается, однако это нефтехимия, а она недорогой не бывает.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев во время выступления на выставке EXPO-2017 заявил, что к 2020 году доля альтернативной энергетики в энергобалансе республики достигнет 19% (и 50% к 2050-му). А премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев добавил, что альтернативная энергетика к 2050-му будет обеспечивать 3% ВВП и создаст до 500 тыс. рабочих мест. Инвестировать в развитие «зелёной энергетики» в республике собирается всё тот же Китай. «Речь идет о дополнительной выработке порядка 5 млрд киловатт чистой электроэнергии. Если перевести на снижение выбросов, влияние на окружающую среду, то эффект будет очень существенный, который отразится на экологии региона. Электроэнергия будет реализовываться в Казахстане, также мы рассматриваем возможность экспорта по традиционным направлениям: Россия, страны Центральной Азии, изучается возможность экспорта в Китай», — рассказал журналистам во время выставки глава «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев. Инвестиции китайской стороны, по его словам, — свыше 220 млн долл. на первом этапе с возможность расширения до 1,330 млрд долл., которые планируется вложить в строительство ветропарков и средних ГЭС. Инвестирует в альтернативную энергетику Казахстана не только Китай, но и ЕБРР. Между его представителем и министром энергетики подписано соглашение о поддержке проекта строительства второй очереди СЭС «Бурное Солар» мощностью 50 МВт.

Сайга20К Створ плотины Акбулунской ГЭС, Киргизия

На Expo-2017 Киргизия представила очень качественный ролик, демонстрирующий инвесторам потенциал развития возобновляемой энергетики в республике. Высокая солнечная активность, ветропотенциал, водные ресурсы, которые позволяют довести выработку электроэнергии от ГЭС до 140−145 млрд кВт·ч в год. Однако инвесторы в республику не спешат по банальной причине. Несмотря на то, что задолженность энергосектора, по последним данным, превысила 1,3 млрд долл. (20% ВВП), правительство снова проигнорировало рекомендации Всемирного банка: ожидавшегося повышения тарифа на электроэнергию на 10% в этом году не будет. Между тем текущий тариф (около 0,01 долл. за кВт·ч при потреблении до 700 кВт·ч в месяц) не позволяет рассчитывать на интерес инвесторов, поскольку среднемесячное потребление домохозяйства — 460 кВт·ч/месяц. Т. е. практически всё население республики «сидит» на льготном тарифе. Однако в правительстве пока проблемы не видят. «Мы реализуем крупные проекты. Говорить о глубоком кризисе, преддверии кризиса — это сгущение красок. Некоторые элементы есть, то, что нам надо новые формы управления вводить. Но пока говорить о кризисе рано. Износ есть, нехватка мощностей есть, но мы этим занимаемся, скоро закроем», — заявил глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев в ответ на вопрос депутата парламента Аскара Шадиева.

Сайга20К Створ плотины Нарынской ГЭС-1, Киргизия

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев подписал постановление, в котором обозначен план: в 2017—2025 гг. привлечь 1 млрд долл. на развитие гидроэнергетики. На практике это означает намерение построить 18 и модернизировать ещё 14 ГЭС, общая стоимость этих работ составит 2,65 млрд долл.

Основные доноры, у которых Узбекистан намерен взять в долг, — Эксимбанк Китая, Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, причём на первые два приходится более ¾ займа. Если работы будут успешно завершены, это позволит республике нарастить мощности ГЭС до 3038 МВт.

Развитие энергетической инфраструктуры не ограничивается строительством и модернизацией ГЭС. В Узбекистане в ближайшие годы намерены построить 3 СЭС мощностью по 100 МВт каждая (у Узбекистана высочайший уровень солнечной активности — 320 солнечных дней в году) и одну ветроэлектростанцию на 102 МВт. В целом же до 2025 года в Узбекистане запланировано строительство 42 новых электростанции. Такое масштабное строительство не потянуть даже с привлечением кредитного и государственного финансирования. Именно для этого парламент республики планирует принять закон о государственно-частном партнёрстве, которое будет распространяться на софинансирование строительства целого ряда проектов, в том числе и в энергетике.

geralt Счётчик электрической энергии

В Туркмении закончилась эра «энергетического коммунизма». Работники коммунальных служб обходят дома и квартиры с не слишком приятной новостью: за газ, электроэнергию и воду жителям республики теперь придётся платить. Непривычно, ведь последние 25 лет решением ещё предыдущего главы республики — Сапармурата Ниязова — все эти услуги были для населения бесплатными. Впрочем уже сейчас очевидно, что переходный период всё равно будет: «Оплата производится по принципу «как договоришься», — сообщает портал «Альтернативные новости Туркменистана», ссылаясь на одного из опрошенных корреспондентом жителей Ашхабада.

Согласно отчёту BP, добыча газа в Туркмении в 2016 году упала с 69,6 до 66,8 млрд кубометров. Наиболее вероятной причиной этого стал отказ России от закупки туркменского газа с января 2016 года — объём закупки в точности совпадает с уменьшением объёма добычи. В то же время поставки в Китай в прошлом году увеличились до 29,4 млрд кубометров (+1,7 млрд кубометров к 2015 году). В перспективе же поставки по газопроводу Туркменистан — Китай будут увеличены до 65 млрд кубометров, соглашение об этом уже достигнуто.

Таджикистан в апреле более чем вдвое увеличил экспорт электроэнергии, доведя суточный объём до 7 млн кВт·ч. (2,6 млн кВт·ч в апреле прошлого года). Большая часть этой энергии экспортируется в соседний Афганистан (6,5 млн кВт·ч). Готовы и больше, но есть технические и финансовые проблемы по ту сторону границы.