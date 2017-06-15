Газ

Обзор энергетики Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 12 июня составляли порядка 10,091 млрд кубометров. Таким образом, с 1 июня в ПХГ Украины закачано 509 млн кубометров природного газа — в среднем по 46,3 млн кубометров в сутки, а с конца отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 2,5 млрд кубометров топлива. Украина накапливает газ уже почти 2 месяца, и если средние темпы закачки будут сохранены, то на начало отопительного сезона в середине октября она выйдет с теми же запасами, что и в 2016 году, — порядка 15 млрд кубометров. Однако информагентство «Украинские новости» со ссылкой на план правительства по подготовке к отопительному сезону сообщает, что в этом году Кабмин планирует накопить до 1 ноября 17 млрд кубометров. Вероятно, резервными объёмами в правительстве хотят подстраховаться на случай необходимости запуска газомазутных блоков ТЭС. В таком случае скорость закачки в ПХГ необходимо наращивать уже сегодня.

Одним из поставщиков газа Украине может стать Румыния — об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив в ходе Второй польско-украинской газовой конференции. По его словам, румынский вариант на Украине держат про запас, на случай, если прекратятся поставки реверсного газа из Польши. Еще одна альтернатива, но уже на более далёкую перспективу — норвежский газ. По крайней мере так утверждает советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский в своём Facebook. Дело в том, что в скором времени норвежский газ будут покупать поляки — он будет поставляться через Данию, и соглашение об этом уже подписано. Билявский же пишет о необходимости строительства интерконнектора, который бы обеспечил поставки норвежского газа на Украину. Чиновник утверждает, что его строительство начнётся уже в этом году.

Также «Укртрансгаз» отчитался о рекордном за последние годы транзите российского газа: за январь — май было прокачано 38,26 млрд кубометров (+22% к аналогичному периоду прошлого года), что объясняется повышением спроса на российский газ в Европе — украинская компания это признаёт.

Хозяйственный суд Киева разрешил списать дивиденды, которые компания «Газтранзит» должна была уплатить «Газпрому», в счёт погашения штрафа и пени общей суммой 172 млрд гривен. Напомним, штраф был наложен на «Газпром» Антимонопольным комитетом Украины, а пеня (в размере штрафа) была начислена судом после иска АМКУ на неуплату штрафа. История тянется с января прошлого года, а в конце мая Исполнительная служба Украины наложила арест на принадлежащие «Газпрому» акции «Газтранзита». Таким образом, что-то около 0,000046% от исковой суммы Антимонопольному комитету удалось «выцарапать».

Украина всё ближе к роли «газовой кладовки» для ЕС. Согласно новому порядку, трейдеры могут хранить свой газ в ПХГ (не растамаживая его) около 3 лет (1095 дней). До этого максимум составлял 31 день и применялся только к транзитному газу. Единственное условие: по истечении срока трейдер обязуется забрать газ с территории Украины. Игорь Прокопив обращает внимание, что одним только продлением срока хранения проблемы не решить. Необходимо также пересмотреть тарифы на хранение и точку врезки в ГТС. К тому же тариф на хранение следует поднять, поскольку сегодня он самый низкий в Европе.

И, разумеется, любимое развлечение представителей Украины — делёж шкуры неубитого медведя. Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев уже рассчитывает снизить стоимость газа на внутреннем рынке за счёт компенсации, которую якобы присудит заплатить Украине Стокгольмский арбитраж. «Сейчас мы точно можем сказать, что получим компенсацию за те объемы газа, которые мы оплатили начиная с 2014 года, когда цена была выше, чем та цена, которую сейчас принял трибунал. То есть эта цифра будет точно снижена. Она будет снижена существенно», — заявил он в эфире «5 канала». Напомним, до окончательного решения Стокгольмского арбитража остаётся ещё несколько месяцев, однако из предварительного решения следует как раз обратное: это Украина должна «Газпрому», хотя и значительно меньше, чем требовала российская сторона. Ну, а говорить о каких-то цифрах заранее вообще бессмысленно.

В Верховную раду Украины на днях был внесён закон с нейтральным названием «О рынке природного газа». Между тем его суть совсем не нейтральна. В случае его принятия мы можем стать свидетелями самой масштабной процедуры «раскулачивания». Проектом предлагается передать в управление государства всю газотранспортную инфраструктуру. Между тем большая часть облгазов были проданы бизнесмену Дмитрию Фирташу, который до сих пор ими владеет.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 13 июня составляли 2,697 млн тонн, из которых 1,980 млн тонн — угли газовых марок и 717 тыс. тонн — антрацит. Это означает, что с 1 июня запасы увеличились на 83 тыс. тонн антрацита и 37 тыс. тонн газовых углей. И.о. гендиректора энергетической компании Рината Ахметова «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук в комментарии для «ЛИГА.Бизнес» прояснил ситуацию с ввозом угля с территории РФ. По его словам, в апреле с российской шахты компании поступило 37 тыс. тонн антрацита, в мае — 85 тыс. тонн. В дальнейшем компания стабилизирует импорт на 100 тыс. тонн в месяц.

В энергосистеме Украины по состоянию на 14 июня во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 4583 МВт (примерно 32,5% от общей мощности украинской тепловой генерации). Холодный май закончился, на Украину пришла летняя погода, что сразу же сказалось на балансе энергосистемы: нагрузка на тепловые блоки возросла на 1000−1500 МВт. Виноваты в этом не только кондиционеры, но и бойлеры — большая часть Киева отключена от горячего водоснабжения и греет воду в чайниках, кастрюлях и бойлерах.

Главная новость украинской энергетики — закон об энергорынке теперь не только принят Верховной радой, но и подписан президентом Украины Петром Порошенко. Сейчас он уже вступил в силу, однако украинскую энергетику ещё ожидает 2-летний переходный период, в течение которого предстоит создать и сделать всё, что новый закон предусматривает. Как ранее сообщалось, закон определяет организацию рынка в целом, разблокирует приватизацию энергогенерирующих и энергораспределяющих активов (инвестиции в них не были интересны западным компаниям без стимулирующего тарифообразования, такие активы покупали только украинские и российские инвесторы, которые могли повышать их прибыльность за счёт коррупционных договорённостей с представителями власти и увеличения их прибыльности в «ручном режиме»). Также принятие закона позволяет провести корпоратизацию «Укрэнерго» (компания-оператор ОЭС Украины) — предположительно для упрощения привлечения кредитов.

Кабмин Украины в очередной раз прогнозируемо продлил режим действия ЧП в энергетике ещё на месяц — даже несмотря на то, что запасы угля сегодня выше, чем в начале отопительного сезона 2016/2017 гг. Обсуждения не было, члены правительства единогласно поддержали решение.

Несмотря на дефицит угля и сохранение режима ЧП в энергетике, Украина продолжает наращивать экспорт электроэнергии. В январе — апреле он вырос до 2 млрд кВт·ч (+27,3% к аппг). Доход от экспорта даже обгоняет количественные показатели (+36,3% к аппг).

Уголь

Компания «Укрзализниця» ещё на минувшей неделе отчиталась о том, что весь уголь, выгруженный в порту «Южный» из первой «лодки», доставлен на ТЭС компании «ДТЭК Энерго». 75 тыс. тонн уместились в 1055 полувагонах, а их перевозка растянулась на 11 суток. Всего энергохолдинг Рината Ахметова заказал 9 таких судов, т. е. предстоит принять ещё 8. С момента прихода первой «лодки» прошло уже 20 суток, а значит, в самом лучшем случае «Южный» будет принимать по судну в месяц. Так Дмитрий Сахарук сообщает, что погрузка второго судна только началась, прибытие же на Украину ожидается только в середине июля. Т. е. ориентировочный срок окончания поставок — не ранее декабря 2017 года, а скорее даже уже в 2018-м.

В правительстве утвердили запасы не только по газу, но и по углю. На 1 ноября на площадках ТЭС должно быть 1,96 млн тонн углей газовой группы (этот показатель уже достигнут и превышен), а также 1,93 млн тонн антрацита — всего 3,89 млн тонн. Антрацита остаётся привезти чуть более 1,2 млн тонн и, если до отопительного сезона антрацитовые блоки будут простаивать, то почти весь этот объём привезёт ДТЭК: 500 тыс. тонн со своих шахт в России и порядка 375 тыс. тонн — из ЮАР.

bycfotografem Уголь

Импорт угля в январе — мае обошёлся Украине в 1,035 млрд долл., тогда как за аппг на импорт было потрачено всего 571 млн долл. С поправкой на то, что год назад цены на уголь были примерно на 30% ниже, получим переплату порядка 300 млн долл. Возможно, и больше, ведь в этом году Украина значительно снизила потребление антрацита: в январе — апреле ТЭС и ТЭЦ Украины уменьшили потребление угля до 7,816 млн тонн (-22.7% к аппг). Эти миллионы долларов — одно из последствий блокады Донбасса и цена за неё.

Добыча угля, согласно оперативной информации Минэнерго, в январе — мае составила 12,926 млн тонн (+3,8% к аппг). Сообщается также, что добыча упала почти во всех основных угледобывающих регионах Украины (Донецкая, Луганская, Львовская, Волынская обл), выйти в плюс удалось только за счёт Днепропетровской области (+18,2% к аппг, 8,213 млн тонн). Падение добычи неудивительно — многие шахты, в особенности государственные, попросту убыточны. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский отмечает, что ситуация не изменится до тех пор, пока государство не разберётся с тарифообразованием: «…То есть, или тарифы на украинский уголь будут покрывать себестоимость добычи, или государство вернется к политике компенсаций. Абсолютно непонятно, за счет чего власть собирается покрывать стоимость угля или снизить себестоимость добычи ниже, чем она сейчас есть… Если речь идет о повышении тарифов для населения, то нужно помнить о росте задолженности из-за нынешней экономической ситуации в стране. Я пока не вижу каких-либо решений, которые могут говорить о выходе на рентабельную работу украинских государственных шахт», — рассказал он корреспонденту «Голос.UA».

Комментарий Землянского — ответ на слова главы Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского, по мнению которого новая концепция развития угольной промышленности Украины поможет вывести 70% госшахт на уровень безубыточности уже к концу 2017 года. Тут нелишним будет вспомнить, что многие события новейшей истории Украины (с конца 2013 года) — прямое следствие этого реформирования. Дотации угольной отрасли — одна из ключевых претензий, которые предъявлялись в экономике команде Януковича. По мнению реформаторов, деньги зарывались в землю — в прямом и переносном смысле. А теперь они собираются вернуться к политике Януковича, поскольку не существует иных способов вывести добычу на рентабельность в столь короткий срок, кроме дотирования отрасли из бюджета. Если дорого — можно и отказаться. Председатель комиссии Общественного совета по вопросам тепловой энергетики Виталий Григоровский через свою пресс-службу приводит любопытную оценку. С текущей стоимостью угля порядка 90−100 долл/тонна Украине уже проще вкладываться в возобновляемую энергетику, поскольку себестоимость тарифа сопоставима: «Средневзвешенный тариф для тепловой генерации в апреле 2017 года составил 1,92 грн за 1 кВт·ч. Это уже сопоставимо с ценой 1 кВт·ч электроэнергии, производимой на ветряных станциях. При средней стоимости электроэнергии, произведенной из энергии ветра, 3,25 грн, есть станции, на которых цена составляет 1,86 грн. Учитывая высокую долю объемов производства тепловой электроэнергии на фоне множественных проблем тепловой генерации, включая пресловутую формулу «Роттердам+», всё это оборачивается ростом рыночной цены электроэнергии в Украине». При этом эксперт отмечает, что Энергетическая стратегия правительства хотя и предполагает продление сроков эксплуатации 9 ГВт тепловой генерации, долю угля, использующегося для производства электроэнергии, намечено сократить более чем вдвое — до 12,5%. Вероятно, в министерстве устали искать уголь и решили, что проще будет перевести блоки на сжигание газа. По крайней мере в прогнозной структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2017 год от Минэнерго указывается, что доля газа в ней вырастет на 13,2%, а угля — сократится на 16,2%.

Нефть

В январе — мае 2017 года Украина нарастила импорт нефти и газоконденсата в стоимостном выражении до 123 млн долл., что в 2,9 раза больше, чем в аппг. Частично это объясняется тем, что стоимость нефти с прошлого года выросла, однако росли поставки и количественно, в первую очередь за счёт нового партнёра Украины в энергетической сфере — Азербайджана. Более 83% поставок (102 млн долл) приходятся именно на него. Ещё год назад азербайджанского импорта на украинском рынке не было, соглашение о поставках было достигнуто по итогам визита Петра Порошенко в Азербайджан в июле прошлого года. Само согласование импорта затянулось, для этого было необходимо вначале освободить нефтепровод, связывающий одесскую нефтеперевалку и Кременчугский НПЗ, от нефти марки Urals. Поэтому первые поставки нефти марки Azeri Украина получила только зимой 2017-го, хотя уже в октябре 2016-го принимала транзитные поставки для Мозырского НПЗ

Иван Шилов ИА REGNUM 14936

(Белоруссия).

Отопление, горячая вода

Энергокомпании играют с киевлянами в забавную игру под названием «мы не виноватые» — найти того, кто отвечает за отключение горячей воды в столице Украины оказалось непросто. «Киевэнерго» — непосредственный поставщик — кивает на «Нафтогаз», который прекратил поставки газа. В «Нафтогазе», в свою очередь, оправдываются неплатежами. Поэтому, по крайней мере, часть горожан, по всей видимости, останется без горячей воды до октября. «Действия «Нафтогаза» не являются прогнозируемыми, они ситуативные. Взяли и отключили… Большая вероятность, что до начала следующего отопительного сезона», — прокомментировал ситуацию глава наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков во время пресс-конференции. О причинах этого «взяли и отключили» говорят не слишком охотно, потому что виновато государство, вернее правительство, которое должно было перечислить компенсацию субсидий. А это, в свою очередь, показатель того, что система субсидий, которую прошлым летом так рекламировал Владимир Гройсман, не протянула и года.

Возможно также, что причина неплатежей субъективна и правительство таким образом хочет «перекредитоваться» у Ахметова, мол, пусть он пока заплатит «Нафтогазу» своими, а мы вернём позже. Только на Украине в такие игры давно никто не играет, а итог один: почти весь Киев сидит без горячей воды». Примерно у 70% киевлян нет горячей воды. Существует миф, что якобы проблема легко решается с помощью бойлеров. Хочу его развеять: половина киевских домов ещё советской постройки, со старыми электросетями. На всеобщее пользование бойлерами эти сети не рассчитаны. Соответственно, если все купят бойлеры, то будут сидеть не только без воды, но и без света», — анализирует политический консультант Николай Спиридонов. Любопытно, что, затягивая перечисление средств, правительство натурально выкручивает «Киевэнерго» руки: по закону компания не имеет права прекращать снабжение киевлян горячей водой, поскольку в течение нескольких лет город перешёл на прямые договоры с поставщиком. Юридически теперь вода поставляется не на дом, а в каждую квартиру отдельно, т. е. «Киевэнерго» нарушает взятые на себя обязательства. Возможно, компания даже получит несколько судебных исков, однако чисто экономически ей выгоднее судиться, чем греть воду.

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У «Газпрома» ещё много чего можно арестовать! — главные новости энергетики Украины за период с 27 мая по 7 июня 2017 года