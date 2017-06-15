Премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно завершил свой шестидневный визит в Германию, Испанию, Россию и Францию. Однако именно его визит в Москву привлек наибольшее внимание. Отношения между двумя странами носят давний характер, выдержав испытания временем: Москва и Нью-Дели были союзниками во время холодной войны, оставшись таковыми и после крушения Советского Союза. Для большинства граждан Индии Россия — проверенный временем друг, который был со страной тогда, когда никто на это не был готов. Тем не менее в ближайшие годы на фоне сближения Москвы с Китаем и Пакистаном стоит ожидать непростого периода отношений между Россией и Индией, пишет Харш В. Пант в статье для East Asia Forum.

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Автор отмечает, что благодаря памяти о близких отношениях удалось смягчить проблемы, возникшие в начале 1990-х годов, и за исключением непродолжительного сложного периода при президенте Ельцине Нью-Дели и Москве удалось поддерживать близкие отношения, какими они были еще в советскую эпоху.

Тем не менее причиной определенного беспокойства в Индии стали недавние изменения во внешнеполитической позиции России, которая сближается с Китаем и Пакистаном — двумя основными внешнеполитическими вызовами для Нью-Дели. Так, с Китаем Москва поддерживает отношения по широкому спектру геополитических вопросов. В то время как индийско-китайские отношения зашли в тупик — на фоне активного сотрудничества Китая с Пакистаном и неоднократных попыток Пекина поставить крест на глобальных устремлениях Нью-Дели, российско-китайские отношения укрепляются благодаря, с одной стороны, более сговорчивой позиции России, а с другой — и большей напористости КНР.

Тем не менее именно сближение Москвы с Пакистаном вызывает наибольшее беспокойство у Индии. В 2014 году Москва сняла запрет на поставки оружия Пакистану и планирует отправить четыре ударных вертолета Ми-35М в 2017 году. В сентябре 2016 года Москва и Исламабад провели первые совместные военные учения, за которыми последовали двухсторонние консультации по региональным вопросам в декабре того же года. В 2017 году российские войска приняли участие в военном параде по случаю Дня Пакистана. Также существует вероятность того, что Китайско-пакистанский экономический коридор, связывающий Синьцзян-Уйгурский автономный район с пакистанским портом Гвадар, может быть также связан и с Евразийским экономическим союзом.

Важнее другое. На саммите БРИКС 2016 года Россия не стала поддерживать запрос Нью-Дели о том, чтобы назвать две экстремистские группировки, действующие на территории Пакистана, источниками терроризма против Индии, тем самым защитив Исламабад от осуждения. Данное изменение позиции России также очевидно и в той роли, которую для себя видит Москва в Афганистане. В феврале Россия провела у себя конференцию с участием шести государств относительно будущего этой страны. Это мероприятие стало второй региональной инициативой Москвы в отношении Афганистана после трехсторонней конференции в декабре с участием Китая и Пакистана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

На конференции в декабре стороны пришли к согласию относительно «гибкого подхода» к изъятию ряда фигур движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из санкционного списка ООН в рамках попытки поспособствовать мирному диалогу между Кабулом и радикальным движением. Три государства подчеркнули свою обеспокоенность относительно роста активности экстремистских группировок в Афганистане, признав, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является необходимым средством борьбы против таких группировок, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кабул и Нью-Дели были удивлены подобной позиции, тогда как радикалы были в восторге, заявив, что страны региона уже «поняли», что они являются политической и военной силой. Более того, Москва получила в свой адрес довольно резкие заявления за то, что не пригласила на эту конференцию правительство Афганистана, в котором заявили, что, несмотря на намерения Москвы, исключение Кабула не поспособствует стабилизации страны. И хотя с тех пор Россия открыла дверь большему числу участников, она по-прежнему не включает в свои взаимоотношения с Афганистаном ни США, ни НАТО.

Таким образом, визит Моди необходимо рассматривать именно в этом свете — как попытку не допустить еще большего охлаждения отношений между Москвой и Нью-Дели. Так, визит Моди закончился заключением ряда соглашений, в том числе были, наконец, завершены формальности по рамочному соглашению и плану финансирования возведения двух дополнительных реакторов на АЭС «Куданкулам». Обе страны также выступили с совместным заявлением, осуждающим терроризм. В попытке укрепить ослабевающие экономические связи две страны составили планы создания совместных предприятий для производства летательных аппаратов и автомобилей. Кроме этого, лидеры двух стран попытались приложить все усилия, для того чтобы отметить 70-летие двусторонних связей.

Однако факт остается фактом — Индия в поисках подкрепления своей стратегической значимости все больше стремится к Западу, тогда как Россия для продвижения своей внешнеполитической повестки дня нашла новых партнеров в Китае и Пакистане. Связей в области безопасности — центрального элемента в индийско-российских отношениях — недостаточно, чтобы поддерживать динамизм связей Москвы и Нью-Дели, тогда как многосторонние платформы, вроде БРИКС, все больше уступают место перед лицом усиления Китая.

Поэтому, несмотря на недавний визит в Москву премьер-министра Нарендры Моди, в ближайшие годы отношения между Москвой и Нью-Дели, скорее всего, будут по-прежнему носить непростой характер.