США необходимо разработать новый подход к своей внешней политике, в котором бы столь огромное место не уделялось практике насильственной смены режима, которая чаще всего приводит к еще большему обострению ситуации, пишет Амитай Этциони в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так, глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон заявил, что тот факт, что США силой заставляют других принимать американские ценности, «создает препятствия» возможности страны продвигать свои интересы в области национальной безопасности и экономики. Заявления главы дипломатии США побудили сенатора-республиканца Джона Маккейна написать статью в The New York Times, в которой он подчеркивает, что права человека должны лежать в основе внешней политики США.

По словам Маккейна, позиция Тиллерсона сводится к призыву «не надеяться на США», которые хоть сочувствуют бедам той или иной страны, но выражать это будут только тогда, когда это им удобно, при этом следуя тому курсу, который может быть оторван от их ценностей. Напротив, считает Маккейн, «глупо считать реализм и идеализм несовместимыми или полагать, что мощь и богатство США будут обременены требованиями справедливости, морали и совести».

Иван Шилов ИА REGNUM США. Свобода

Прежде всего, следует обратить внимание, считает автор, на то, что внешняя политика США, по меньшей мере с конца Второй мировой войны, заключалась и заключается в работе с авторитарными и даже тоталитарными режимами, когда это выгодно для интересов США. В частности, Саудовская Аравия по-прежнему отрубает больше голов, чем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сами США выступали на стороне латиноамериканских генералов, несмотря на совершенные ими злодеяния. Вашингтон также не колеблясь пошел на переговоры с Северной Кореей и Ираном. Часто получается ситуация, при которой делегации США и Китая зачитывают друг другу обвинения в нарушении прав человека, пороках капитализма, после чего спокойно приступают к делам.

Важнее то, что столь убедительный призыв Маккейна сохранить права человека в качестве ключевого элемента внешней политики США не соотносится с тем фактом, что эта цель благородна, но средства ее достижения могут отнюдь не являться таковыми. Существует огромная разница между продвижением прав человека ненасильственными методами, такими как публичная дипломатия, подготовка лидеров, культурный обмен и даже умные санкции, и насильственной сменой режима. Подобные шаги могут привести к очень ощутимым человеческим и экономическим издержкам. Можно сказать, что такова цена, которую приходится заплатить за свободу, однако смена режима часто приводит к власти новые, еще более жесткие власти.

Американские танки в Багдаде. 2003

Так, какими бы ни были причины, по которым США вторглись в Ирак, оккупировали они его для того, чтобы превратить страну в либеральную демократию. Подобный курс оказался ужасающим для граждан страны. По меньшей мере 25 тыс. человек погибло, миллионы лишились крова. Шиитское правительство, отмечает автор, поддерживало военизированные формирования, которые выступали в качестве эскадронов смерти против суннитов, толкая их к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вооруженные силы страны настолько коррумпированы, что на боеприпасы и продовольствие средств просто не хватает.

В Ливии гуманитарное вмешательство привело к насильственной смене режима, став причиной кровопролитной войны. США тогда не обратили внимания на то, что так называемые повстанцы, которых считали продемократическими силами, совершали такие же преступления, в которых обвинили и силы лидера страны Муаммара Каддафи, в том числе этнические чистки.

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Афганистан после 16 лет постройки там демократии является одной из самых коррумпированных стран в мире, став крупным источником героина в Центральную Азию и Европу. Терроризм превратился в норму. США оказались не в состоянии положить конец институализированной педофилии — так называемой бача-бази — правящих пуштунских элит. Одной из многих причин продолжения гражданской войны в Сирии является то, что США настаивают на том, что отставка президент страны Башара Асада является необходимым условием для начала каких-либо переговоров.

Более того, практика насильственной смены режимов мешает конструктивному диалогу с Северной Кореей, Китаем и Россией. И недавние заявления о том, что США стремятся сместить режим в КНДР, станет причиной для Пхеньяна активнее — если это возможно — создавать ядерное оружие и отказываться от переговоров. Китай и Россия считают, что не только их союзникам угрожает опасность, но и им самим.

Иными словами, любые разговоры о продвижении прав человека должны быть подкреплены обсуждением того, каким образом это может быть достигнуто. Избегать насильственной смены режима и полагаться на невоенные средства, кажется, является примером мудрой и безопасной внешней политики.