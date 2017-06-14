В штаб-квартире ЕЭК 8 июня прошёл Евразийский инвестиционный форум. По словам организаторов, его основной задачей стало привлечение инвестиций для реализации кооперационных проектов в рамках евразийских технологических платформ (ЕТП). Заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александр Готовский в эксклюзивном интервью ИА REGNUM рассказал, как шла подготовка к форуму и по каким принципам отбирались проекты.

Eaeunion.org Александр Готовский

Потому, что даже самые интересные и перспективные инновации нуждаются в финансировании. Сегодня уже не придёшь в правительство со словами: «Дай денег». Такой подход некорректен. Да и неправилен, если уж говорить начистоту. Инноваторы должны быть не только с интеллектом и техническими знаниями, но и держать в голове бизнес-модель, которая позволит превратить идею в успешно работающее и прибыльное предприятие.

Естественно, что лучшее место, где могут встретиться авторы перспективных идей с потенциальными инвесторами — Инвестиционный форум. И также естественно, что именно Департамент промышленности должен быть одним из ключевых организаторов этого мероприятия.

Хочу напомнить, что включение в Договор о Евразийском экономическом союзе положений о промышленной политике и сотрудничестве в этой сфере (раздел XXIV Договора о ЕАЭС 29 мая 2014 г. — прим. ИА REGNUM ) стало одним из важнейших изменений для нашего интеграционного объединения. По сути, мы вышли на качественно новый этап, в том числе в сфере промышленной кооперации и внедрения новых технологий. Есть несколько направлений, по которым сейчас ведётся работа.

Во-первых, установлены единые правила предоставления субсидий различного типа, обеспечивающих приоритетное развитие наиболее значимых для каждого из государств Союза отраслей. Давая возможность каждой стране развивать приоритетные отрасли, мы должны создать условия для добросовестной конкуренции и предотвратить конфликты в этой сфере. Чтобы избежать этого, создан механизм координации. Его суть в том, что страны, сформировав некие планы поддержки своих предприятий, информируют друг друга об этих планах и крупных проектах.

Следующее направление — промышленное сотрудничество и кооперация — позволяющее объединить компетенции стран и предприятий для получения общего конкурентоспособного продукта. В первую очередь, это касается инновационного сотрудничества. Прогресс есть по совершенно разным направлениям, конечно, все не охватишь — кто-то окажется впереди в одном, а кто-то — в другом. Поэтому наша задача — собрать и объединить лучшее.

Например, не так давно в России был запущен проект строительства тепличного комплекса полного цикла. Особенностью должен стать итоговый продукт — сушеные томаты, которые пользуются огромным спросом в Европе. У нас очевидное конкурентное преимущество — недорогое сырье и низкая себестоимость процесса сушки. Первоначально предполагалась закупка тепличного оборудования в ЕС, однако это могло привести к значительному удорожанию проекта и сказаться на его рентабельности. Белорусские предприятия предложили локализованное тепличное и сушильное оборудование, не уступающее по качеству европейскому. Это заметно удешевило проект. В нем будут участвовать российские и белорусские селекционеры.

Помимо инноватики, мы занимаемся кооперацией. Другими словами, мы создаём сложный комплексный продукт вместе, разделяя обязанности: кто-то создаёт материал, кто-то — комплектующие части. На выходе мы получаем продукт не просто с нашим названием, но и с нашим содержанием.

Так, в апреле 2017 года между ЕЭК и Ассоциацией сельскохозяйственных производителей Германии был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на нашей территории будут локализовываться те модели немецкой сельскохозяйственной техники, которых у нас на данный момент нет и которые импортируются в больших объёмах. Экспертами наших предприятий и Комиссией уже составлен перечень такой техники и необходимых для её локализации частей. В рамках проекта будет использован уже имеющийся опыт кооперации предприятий ЕАЭС.

В 2015 году подготовлен программный документ — «Основные направления промышленного сотрудничества», где прописан план действий. На данный момент продолжается детальное выстраивание общей промышленной политики. Специалисты по 19 приоритетным отраслям собираются для выработки насущной повестки: что необходимо сделать, какие принять решения по отраслям и инновационным направлениям. Уже приняты планы действий в станкостроении, легкой промышленности, сельхозмашиностроении, по электромобилям, в других отраслях.

Работа движется не так быстро, как, может быть, хотелось бы, но мы стремимся к тому, чтобы в ЕАЭС действовала эффективная общая промышленная политика.

Евразийские технологические платформы — это своего рода инфраструктурный хаб, точка, где встречаются и начинают взаимодействовать промышленники и изобретатели, финансисты и чиновники, центр пересечения и переплетения. Техплатформа создаётся, в первую очередь, для вовлечения учёных, конструкторов, исследователей в процесс решения конкретных инновационных задач для отраслей, секторов промышленности и внедрения результатов их научной деятельности в реальное производство.

В октябре 2016 г. Совет ЕЭК утвердил одиннадцать приоритетных евразийских технологических платформ. Позднее, весной 2017 года к ним добавилась двенадцатая. Они включают в себя такие направления, как космос, медицину, информационно-коммуникационные технологии, фотонику, добычу природных ресурсов, экологию, сельское хозяйство и промышленные технологии.

Техплатформы создавались для того, чтобы коммерциализировать результаты научных работ и исследований. Или, другими словами, найти тех, кто готов превратить изобретение в технологические процессы и готовый товар. Наша задача — аккумулировать передовые национальные и мировые достижения научно-технического прогресса и обеспечивать их практическое использование для создания высокотехнологичных отраслей и производств, то есть стать катализатором модернизации экономики и смены технологического уклада.

На первом этапе мы должны были сформировать портфель предложений по кооперационным инновационным проектам. Мы такой портфель сформировали. Сегодня он включает 200 разработок, которые можно совместно реализовывать на территории наших пяти государств. Причём некоторые из них очень перспективны. Например, проект по переводу наших ламповых предприятий на новую технологию с филаментной светодиодной нитью, использование лазеров для упрочнения узлов и деталей при производстве продукции машиностроения, новая технология производства субстанций для фармацевтической промышленности и многое другое.

Вопрос состоит в том, как реализовать эти проекты. У нас есть ряд инструментов, с помощью которых можно поддержать взаимодействие по тем или иным направлениям. В частности, мы можем помочь найти партнёров, которые имеют необходимые дополнительные компетенции или свободные мощности. Кстати, в Белоруссии политика энергосбережения уже давно является одним из ключевых приоритетов и реализуется в рамках соответствующих государственных программ. А значит, есть наработки и идеи. Так вот, сегодня на форуме представители экологической технологической платформы уже заявили, что эти идеи реализуются в виде совместных проектов между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Другими словами, не всегда нужно давать деньги.

Однако, если ко всем другим возможностям подключить грамотное использование финансовых инструментов поддержки и привлечь инвестиционное сообщество, заинтересованное в долгосрочных инвестициях в инновационные отрасли, думаю, что скорость реализации проектов увеличится.

На сегодняшний день, к сожалению, очень аккуратно к этой теме относятся наши министерства финансов. Понятны причины — современные экономические условия. Но идея о том, что нужно реализовать такой инструмент, постоянно высказывается на высшем уровне.

У нас есть проект по космосу, по которому мы уже разработали «дорожную карту» и в следующем году планируем выйти на межгосударственную программу. Я думаю, он станет тем предметным примером, где стороны запустят такой инструмент под этот проект. По большей части вопрос касается крупных проектов, которым необходимо государственное участие и которые нужно реализовывать на межгосударственном уровне.

Конечно, есть и другие источники финансирования. Сегодня мы услышали много различных докладов, например, о совместном Белорусско-Российском венчурном фонде. Коллеги уже прошли определенную дорогу, получили поддержку на уровне правительств и глав государств. Это очень длинный и непростой путь. Мы собираемся поработать более плотно с ними. Возможно, мы пойдём по пути укрупнения этой истории до евразийской и используем наработки, которые уже сделали Белоруссия и Россия.

К тому же на сегодняшний день мы уже плотно работаем с Евразийским банком (Евразийский банк развития, ЕАБР — прим. ИА REGNUM ), который выступает как кредитная организация: берёт заёмные ресурсы в Европе и на достаточно льготных условиях их предоставляет. У нас сформирована соответствующая группа между ЕЭК и ЕАБР, и мы уже начали представлять в Евразийский банк проекты для рассмотрения на предмет их финансирования.

Да, пока остаются вопросы, например, по венчурной части финансирования. И мы как ЕЭК хотим выступить интегратором финансовых инструментов.

По формату евразийские технологические платформы должны организовываться не менее тремя представителями трех стран ЕАЭС. Их может быть четыре, пять и больше, и в принципе никакого запрета иностранным компаниям и научным институтам участвовать в ЕТП нет.

Однако необходимо понимать, что вопрос упирается в получение информации о наших разработках и наработках. К таким предложениям мы относимся аккуратно. Ведь не секрет, что многих наших ученых и разработчиков достаточно быстро переманивают. Системно этот вопрос мы будем решать в рамках выстраиваемой нами Евразийской сети трансфера технологий, которую будут координировать уполномоченные органы наших стран. В перспективе мы планируем интегрировать её в европейскую сеть.

И ещё раз подчеркну, что мы хотели бы, чтобы весь полный цикл от разработок до производства оставался на нашей территории и работал на нашу промышленность и экономику, обеспечивая рабочие места нашим гражданам. Обмен технологиями и опытом — это хорошо, но должна быть взаимная выгода.

Да. И здесь, на самом деле, не только нам нужно задуматься. Например, доли ЕС, США и Японии в мировом промышленном производстве резко сократились: если в начале 1990-х годов на них приходилось 70%, то на сегодня более 50% — это Китай и Юго-Восточная Азия. В связи с этим американцы сейчас проводят достаточно амбициозные программы по возвращению предприятий на свою территорию. Нам нужно тоже свою конкурентную нишу занимать и развивать. И как раз ЕТП — это способ объединиться для укрупнения и конкуренции на мировом рынке.

Мы активно работаем в рамках программы, которая была инициирована президентом Российской Федерации и предполагает участие стран союза в импортозамещающих проектах. В частности, плотно взаимодействуем с Министерством экономического развития РФ и Министерством промышленности и торговли РФ. Хотим сделать своего рода реестр типов и видов продукции, которую уже производят на предприятиях стран ЕАЭС или можно начать производить. Уже собраны предложения других стран, которые готовы поучаствовать в том или ином проекте. Общая матрица сейчас обсуждается экспертами государственных органов наших стран. Понятно, что ключевой вопрос — импортозамещение, не как самоцель, а производство аналогов с таким же или более высоким качеством по меньшим ценам. Плюс создание эффективной сервисной и ремонтной инфраструктуры. Уход от зарубежного оборудования не должен привести к простоям или росту затрат.

Очевидные результаты мы видим в агропромышленном комплексе. Рассчитываем, что реализация совместных проектов придаст новый импульс импортозамещению в промышленности.