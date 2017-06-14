В правонационалистической газете Японии «Санкэй симбун» опубликована статья одного из специалистов по японо-российским отношениям, профессора университета префектуры Ниигата Сигэки Хакамада, озаглавленная «Политика Токио в отношении Москвы слишком непонятна». В Иносми появился ее перевод на русский язык.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ размышляют о Курильских островах

Автор сообщает: «Меня шокировало то, что, по словам Путина, американская система ПРО, укрепляемая США, Японией и Республикой Корея (Южной Кореей — ИА REGNUM ) для того, чтобы противостоять северокорейским ядерным и ракетным разработкам, вообще не имеет никакого отношения к КНДР, как и европейская противовоздушная система никак не связана с иранским ядерным оружием».

Что касается «связанной с иранским ядерным оружием европейской противовоздушной системы», то придумавшие это нелепое оправдание размещения у российских границ элементов ПРО американцы, похоже, уже от него отказались. А вот по поводу реализуемой программы размещения на Корейском полуострове современнейшей американской противоракетной системы THAAD и планов ее установки и на Японских островах законную озабоченность высказывает не только российский президент, но и высшее руководство Китайской Народной Республики. Ибо и неспециалисту понятно, что с несовершенными ракетами КНДР могут справиться и уже имеющиеся на территории дальневосточных союзников США установки «Пэтриот», а THAAD предназначены совсем для других целей. А именно для лишения мощных в военном отношении потенциальных противников США способности нанесения ответного ракетно-ядерного удара. Странно, что этой озабоченности и обещания противостоять угрозе не уловил Хакамада-сан в высказываниях президента РФ. Кстати, опасность превратиться из-за THAAD в цель понимают в Южной Корее, новое руководство которой вовсе не в восторге от размещения этих установок на своей территории. Не говоря уже о протестах против американской затеи жителей этой страны.

U.S. Missile Defense Agency THAAD

Далее японский профессор утверждает: «Шесть-семь лет назад руководство России понимало, что японо-американское сотрудничество по ПРО не направлено против России. Тем не менее после того, как Москва оказалась в конфронтации с Западом из-за аннексии Крыма, она быстро превратилась в пострадавшую сторону. Сейчас Кремль открыто заявляет, что доверять можно только военной мощи».

И тут неточность. О том, что японо-американское военное сотрудничество якобы не направлено против России, заявляло не нынешнее, а проводившее компрадорскую проамериканскую политику ельцинско-козыревское дипломатическое ведомство. К тому же озабоченность окружением нашей страны американскими установками ПРО российское руководство, вопреки утверждению автора статьи, высказывало и до «украинского кризиса». Напомним высказывание по этому поводу министра обороны РФ Сергея Шойгу на первой встрече в Токио в формате «два плюс два» в ноябре 2013 года. «Мы (на встречах) не скрывали серьезной озабоченности созданием в США глобальной системы ПРО, в которую будет интегрирован японский сегмент. Это может нарушить стратегический баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявлял Сергей Шойгу. По мнению же господина Лаврова, защитить все страны региона можно только с помощью «новой внеблоковой архитектуры безопасности». Предложение главы МИД РФ хотя и нашло понимание у японских властей, но отказываться от совместной с США системы ПРО они не хотят. В Токио уверены, что только так можно защититься от растущей военной активности Китая. Японские министры хотели услышать от гостей критику в адрес Пекина и раз за разом поднимали тему «китайского милитаризма». Но российские гости оставляли эти выступления без комментариев, а на итоговой пресс-конференции Сергей Лавров пояснил: «Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то». Так при чем здесь пресловутая «аннексия Крыма»?

Далее автор сетует: «Японцев разочаровали слова Путина о том, что если передать Японии Шикотан и Хабомаи при действующем японо-американском соглашении о безопасности, там сразу же будут построены американские военные базы, что недопустимо, поэтому нельзя возвращать Японии даже два острова. Этот отказ не удивил меня, поскольку я всегда внимательно следил за действиями, идеями и психологией российской стороны. Японо-американское соглашение о безопасности существовало и ранее. Сейчас Путин просто использовал его в качестве новой отговорки, чтобы не возвращать хотя бы два острова».

Тут наступило время удивляться уже автору этих строк, также «внимательно следящему за действиями, идеями и психологией японской стороны». Намек уважаемого японского профессора на то, что ранее тесный военный союз Японии с США якобы не мешал «возвращению двух островов», можно расценить лишь как сознательное забвение причин, по которым волюнтаристский «компромисс Хрущева» не был реализован. Всем специалистам по истории советско-японских отношений, даже начинающим, хорошо известно, что именно перезаключение в 1960 г. договора о военном союзе Японии с США не позволило подписать мирный договор на достигнутых в 1956 г. условиях. Дальнейшее вовлечение Японии в военную стратегию США на Дальнем Востоке возмутило Хрущева, воспринявшего поведение японского правительства чуть ли не как «акт предательства», оскорбление его миротворческих усилий. По его указанию МИД СССР 27 января 1960 г. направил правительству Японии памятную записку, в которой сообщил, что «только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии, как это предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года». Насколько мне известно, эта памятная записка официально не дезавуирована российским правительством.

Российско-японские переговоры. Москва, октябрь 1956 года

Считая, что «территориальные переговоры оказались в тупике», автор статьи в «Санкэй» высказывает весьма пессимистичный взгляд по поводу перспектив совместной хозяйственной деятельности предприятий двух стран на четырех островах южной части Курильской гряды. Ибо «российская сторона хочет, чтобы деятельность велась по российским законам, а японская — в соответствии с «особой системой». Тут с профессором Хакамада можно согласиться. Следует лишь добавить, что японское правительство рассчитывает добиться согласия Москвы на введение на Курилах для японцев фактически «режима экстерриториальности», то есть пойти на нарушение суверенных конституционных прав нашей страны на эти территории.

Досталось от профессора и «сеющим иллюзии» японским СМИ. «Власти Японии разрекламировали соглашение о совместной хозяйственной деятельности, достигнутое в конце прошлого года, будто бы оно будет способствовать подписанию мирного договора, однако я раскритиковал это соглашение: оно не более чем новый барьер. И я думаю, я был прав, — демонстрирует свою проницательность Хакамада-сан. — Путин ввел в заблуждение японские власти и большинство экспертов по России и СМИ своими мягкими заявлениями о «хикивакэ», «компромиссе» и «важности подписания мирного соглашения… Они считали их тактикой ведения переговоров, в результате чего политики и простые японцы оказались во власти иллюзий».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе российско-японских переговоров

Рассеивая иллюзии, профессор Хакамада в заключение предупреждает соотечественников: «Действительно, в сентябре 2005 года Путин заявил: «Южные Курилы стали российскими по результатам Второй мировой войны. Это признано в соответствии с международным правом». После этого глава России только укреплял эту позицию».

Со своей стороны выразим надежду на то, что так будет и впредь. Ибо японское правительство не имеет необходимых для серьезных дипломатических переговоров исторических и юридических оснований претендовать на законно принадлежащие нашей стране территории. Ну, а в звучащих призывах вернуть утраченное по итогам развязанной самой Японией войны слышатся в лучшем случае ностальгические, а в худшем — реваншистские нотки.