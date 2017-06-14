



Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

Катарский кризис изменил расклад сил на Ближнем Востоке до такой степени, что еще недавно представить себе такое было невозможно. Эту ситуацию не меняют демонстрируемые внешне активные дипломатические усилия, предпринимаемые ведущими государствами мира и региональными игроками. При этом все понимают, что официально предъявляемые Катару претензии в поддержке «терроризма и экстремистской идеологии», можно в равной степени адресовать и другим государствам Персидского залива, в том числе и Саудовской Аравии. Не исключено, что поэтому часть экспертов склоняется к выводу, будто рано или поздно кризис «рассосется». Другие, наоборот, уверены в том, что «все значительно глубже» и «кризис может иметь устойчивый долговременный характер», затронет не только Ближний Восток.

Для таких суждений есть основания. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посещает Доху, чтобы, по его словам, «помочь решить кризис между арабскими странами». Накануне он отметил, что «если сработает подготовленная программа», то из Катара перелетит в Саудовскую Аравию. «Санкции против Катара стали для нас и для всего мира сюрпризом, — уточнил министр. — Мы были шокированы. Но эта не такая проблема, которую невозможно разрешить, она должна быть решена». Однако на самом деле кризис не с неба свалился. Он назревал в течение определенного времени, когда страны Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ, желали убрать влияние Ирана в регионе, а Тегеран выстраивал отношения с Дохой. Теперь вопрос в том, как примет Эр-Рияд разработанный Анкарой сценарий конкретных действий.

Накануне турецкая Resmi Gazete («Официальная газета») сообщила, что вступил в силу закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на катарской территории турецкого военного контингента. Договор был заключен 10 ноября 2016 года в Анкаре. Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами еще в 2014 году. Делегация турецких военных уже прибыла в Катар. Следовательно, катарский кризис используется Анкарой только как повод для реализации давно задуманного плана.

Freshpublication.com Турецкий марш

Чавушоглу заявил, что целью размещения турецкой военной базы в Катаре является — «обеспечение безопасности всего региона Персидского залива, а не какой-либо отдельной страны», что «опасности, которые угрожают странам Персидского залива, мы воспринимаем так, будто они направлены и против нас». В ближайшее время в Катар отправят 200−250 военных, общее количество солдат будет изменяться в соответствии с ситуацией. В этой связи всплывают важные вопросы. Во-первых, способен ли турецкий военный контингент в Катаре (даже если его численность достигнет, как планируется, трех тысяч человек) действительно «обеспечивать безопасность всего региона», о чем говорит также министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани?

Во-вторых, как это соотносится с тем, что в Катаре находится самая мощная на Ближнем Востоке база ВВС США, а также штаб Центрального командования военного контингента, который отвечает за выполнение операций под руководством Вашингтона? Многие американские эксперты предполагают, что Белый дом «из-за разногласий с Катаром по вопросам борьбы с терроризмом» может вывести своих военных из Катара в Саудовскую Аравию. Возможно, хотя сложно сейчас представить, что турецкие военные окажутся по другую сторону баррикады с США, будучи союзниками с ними по НАТО. Тогда в чем дело? Главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Şafak озвучивает версию, согласно которой турецкие военные в Катаре должны предотвратить возможный переворот в этой стране, потому что американцы через Доху «будут пробираться к Турции».

Если так, то следует ждать тактического военного альянса между суннитской Турцией и шиитским Ираном в районе Персидского залива, на что недавно намекали турецкие СМИ, комментируя недавний визит в Анкару министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. И тогда Турция, наряду с США, Англией и Францией, потенциально становится одним из тех государств, которые будут регулировать механизмы системы безопасности в регионе Персидского залива. При этом важнейшее значение для Турции и Ирана приобретает альянс с Россией, который сейчас проходит «проверку» на сирийском направлении, так как США и НАТО не намерены поднимать уровень своего взаимодействия с Анкарой в регионе Персидского залива.

В дальнейшем можно ожидать самого невероятного хода событий, вплоть до того, что Турция и Иран предложат Москве начать процесс военной интеграции в плане безопасности и даже общей обороны. Но пока фактом является то, что альянс Анкары и Тегерана враждебно воспринимается со стороны Саудовской Аравии, которая называет Турцию чуть ли не «предателем общих интересов». Ведь обозначен очередной раскол в арабском мире, подрывающий возможности и потенциал антииранской коалиции. А в районе Персидского залива формируется невиданный в истории новый баланс сил, что ставит под сомнение прежние западные проекты по созданию универсальной системы безопасности в Персидском заливе. После Ирака и Сирии Турция, поддержав Катар, оказалась чуть ли не в эпицентре конфликта между шиитами и суннитами, поддержав шиитов.

США и их партнеры теряют возможность маневренности. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал арабов сесть за стол переговоров и разрешить все их разногласия. Но кто его сегодня слушает? Тогда как Москва, поддерживающая тесные и определенные отношения с Катаром, Саудовской Аравией, рядом других арабских государств, Турцией и Ираном, может проявить гибкость в своей дипломатии, выступая в роли эффективного посредника в урегулировании катарского кризиса. Для альянса Россия — Турция — Иран открываются новые возможности в процессе и сирийского урегулирования. Но в целом, констатирует турецкая газета Hürriyet, «на Ближнем Востоке нас скоро могут поджидать непростые времена».