В конце прошлой недели был обнародован российский доклад за 2016 год в Регистре обычных вооружений ООН. Согласно ему, Россия поставила Армении в прошедшем году 300 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Судя по всему, эта поставка напрямую касается льготного экспортного кредита на $200 млн, предоставленного Москвой одному из своих ближайших союзников.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЗРК

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В появившемся уже больше года назад предварительном списке возможных поставок числились ПЗРК «Игла-С», правда, информации по их количеству не предоставлялось (как, впрочем, и по другим видам вооружения). Попробуем разобраться, почему эта поставка ничуть не менее важна, чем закупка Ереваном таких тяжелых вооружений, как реактивные системы залпового огня «Смерч», тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-Э» и др.

ПЗРК в каждую роту: вертолёты и штурмовики окончательно выведены из игры

В последние годы Азербайджан активно закупал современные штурмовые вертолёты — это были 24 российских Ми-35М и модернизация 12 (из 36 имеющихся) советских винтокрылых машин Ми-24 до уровня Ми-24G Super Hind Mk. IV (одна из этих машин была уничтожена выстрелом из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 во время «Апрельской войны» в Нагорном Карабахе). Казалось бы, современные штурмовые вертолёты могли стать проблемой для армянских войск на линии соприкосновения, так как средства противовоздушной обороны малой дальности, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил (ВС) Армении и Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (АО НКР), такие как зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса», уже устарели.

На самом же деле, уже даже на момент апреля 2016 года, омрачившегося всем известными боевыми действиями, армянская сторона обладала, по разным оценкам, 200−300 единицами ПЗРК разных типов («Игла», устаревшие «Стрела-2»). Теперь же эта цифра удвоилась, причём за счёт самых современных образцов — «Игла-С» и «Верба». Информация о поставках большого количества этих вооружений была обнародована армянской стороной ещё в апреле 2017 года, теперь данные подтверждены и российской стороной.

По сути, в количественном аспекте остался только один вопрос — в каком соотношении были поставлены новейшие ПЗРК «Верба» и более привычные и простые «Игла-С». Что касается борьбы с вертолётами и штурмовиками противника — то это не столь важная информация, но вот в уничтожении беспилотников противника «Верба» будет выглядеть заметно выигрышнее «Иглы-С».

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Учитывая численность сухопутных сил ВС Армении и АО НКР, можно с уверенностью сказать, что теперь каждая рота сможет располагать 1−2 ПЗРК. Такая насыщенность войск этим высокоэффективным средством ПВО в условиях горного рельефа Нагорного Карабаха и сплошных горных лесов на армяно-азербайджанской границе фактически делает пилотов азербайджанских вертолётов обладателями «билета в один конец». Обнаружить в этих условиях затаившегося солдата с ПЗРК почти невозможно (пока не будет произведён выстрел). В общем-то это стало понятно (и азербайджанскому генштабу тоже) всё в той же «Апрельской войне» — авиация совершила лишь несколько боевых вылетов, прекратив их после потери двух вертолётов в первый же день обострения.

Таким образом, грамотное и просчитанное инвестирование средств Ереваном позволяет свести на нет многолетние попытки Баку достигнуть перевеса за счёт использования современных вертолётов. Достаточно обратить внимание на цифры — стоимость 300 единиц ПЗРК «Игла-С» для Армении вряд ли превышала $20−25 млн (скорее всего была даже меньше, с учётом льготных цен в рамках ОДКБ) — а это, заметьте, сопоставимо с ценой всего одного нового вертолёта Ми-35М (может доходить до $35 млн за «пустой» вертолёт без вооружения). При этом использование ПЗРК не требует каких-то особых навыков, а вот каждый пилот всегда «на вес золота», поэтому простой закупкой новых вертолётов на место сбитых проблему во время большой войны решить не удастся.