Арктика является темой, вызывающей споры и дискуссии. Довольно часто возникают вопросы о принадлежности арктического шельфа и интернационализации использования Арктики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белые медведи

По мнению Андрея Загорского, заведующего отделом разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, юрисдикция углеводородов, находящихся на арктическом шельфе, всем понятна и определённа. Практически все запасы находятся в исключительных экономических зонах арктических стран, которых насчитывается пять (Дания, Канада, Норвегия, Россия, США). Под арктическими государствами принято понимать государства, побережье которых выходит к Северному Ледовитому океану и которые имеют здесь свои внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф, исключительную экономическую зону. На данный момент неизвестно ни одно государство мира, которое ставило бы под вопрос юрисдикцию арктических государств. Идет разговор именно о государствах. Конечно, в отдельных публикациях политологи и эксперты могут высказывать различные мнения, сравнивать Арктику и Антарктику, например, что некорректно по ряду кардинальных отличий регионов, особенно славятся этим индийские и китайские специалисты. Но на уровне государственном здесь споры практически исключены.

Касательно разграничения морских пространств. Если брать разграничение морских пространств между соседями в пределах 200-мильных зон, то практически все эти вопросы решены, оставшиеся неурегулированные вопросы ни у кого не вызывают опасений по поводу возможного конфликта. Россия в этом смысле находится в абсолютно благоприятном положении, потому что у нас наши морские пространства с соседями, с Норвегией и США, разграничены соответствующими соглашениями и договорами, причем с США у нас никогда и ни при каких условиях не может возникнуть споров, в том числе за пределами 200-мильной зоны, поскольку линия разграничения здесь проведена. Единственный вопрос, который остается открытым и у многих вызывает вопросы, это вопрос об установлении внешних границ континентального шельфа за пределами 200-мильных зон, вопрос, который вызывает некие спекуляции, в том числе в неарктических странах, которые пристально следят за этим процессом и ждут, появится или не появится здесь, в Северном Ледовитом океане, район общего наследия человечества. Но и здесь на основе тех договоренностей, которые были достигнуты ранее арктическими странами с 2008 по 2014 год, у нас понятная и предсказуемая и политическая, и правовая стратегия решения всех этих вопросов.

Все возникающие вопросы будут решаться на основе Конвенции по морскому праву 2008 года. Вдобавок к этому в 2014 году Дания, Канада и Россия обменялись нотами, в которых они прочертили дорожную карту, как они будут действовать по мере представления заявок в комиссию по границам континентального шельфа, и строгое соблюдение всех этих шагов демонстрирует предсказуемость политики этих государств в вопросе о шельфе. Поэтому конфликт по вопросу о шельфе может возникнуть только в том случае, если кто-нибудь откажется от договоренностей решения этих вопросов на основании конвенции. Опять же, учитывая ответственность арктических государств, которая никем не ставится под сомнение, есть уверенность, что вопросы шельфа найдут свое решение согласно намеченным дорожным картам.

Далее, продолжая обсуждать вопросы добычи нефти и газа на арктическом шельфе, хотелось бы процитировать Константина Симонова, директора Фонда национальной энергетической безопасности: «В кулуарах арктической конференции в Архангельске Алексей Новак (министр энергетики РФ) назвал себестоимость добычи нефти в Арктике 80 долларов за баррель нефти. Я думаю, что эта цифра сильно занижена. В реальности адекватных оценок дать нельзя, потому что на сегодняшний день абсолютно нет понимания ни ресурсной базы, ни технологии добычи. В реальности, если мы говорим о коммерческой истории, никакого интереса к Арктике не будет при цене ниже 100 долларов за баррель. Это касается не только России. Дональд Трамп может разрешать добычу в море Бофорта, но ни одна коммерческая компания при ценах 50−60 долларов ни за что этого не сделает». Таким образом, даже при относительном потеплении в Арктическом регионе и увеличении времени, в течение которого океан свободен ото льдов, практического интереса к добыче нефти и газа у коммерческих структур в настоящее время нет. Конечно, ситуация может измениться, нет ничего невозможного в нашем мире, но в ближайшей перспективе, учитывая достаточно сложную ситуацию в Персидском заливе и внутри ОПЕК, а также возможности увеличения добычи сланцевой нефти в США при приближении цены на нефть к 55−60 долларам за баррель, вероятность приближения цены на нефть к порогу рентабельности добычи в Арктике достаточно низка.

Если говорить об интернационализации использования Арктики, то, по мнению Андрея Загорского, мы ломимся в открытую дверь. Вопрос об интернационализации и оформлении общего договора общего достояния Арктики давно закрыт. В этом смысле был важен 2008 год, когда были расставлены точки над i на конференции в Илулиссате, Гренландия. На этой конференции, в которой участвовали министры иностранных дел пяти арктических стран, было подтверждено, что существует ряд международных норм, по которым осуществляется управление в Арктике. Это Конвенция по морскому праву и целый ряд других конвенций. Есть исчерпывающий набор документов, по которым живет Арктика, и давно живет. Было подчеркнуто, что прибрежные страны распространяют суверенитет на большую часть Ледовитого океана, но не на весь, есть районы, на которые юрисдикция прибрежных стран не распространяется. Главный тезис этих договоренностей, что этих правил достаточно для ответственного управления во всех районах Арктики с участием всех стран, которые имеют там права, опасения об интернационализации управления Арктикой надуманы. Существует определённый баланс. У всех есть права, как у арктических, так и неарктических стран. Никто не ставит под сомнение права и ответственность прибрежных стран, никто не отрицает наличия прав у других государств. Есть вопросы, неохваченные существующим законодательством, но эти вопросы отрабатываются в рабочем порядке. Был принят Полярный кодекс, регламентирующий вопросы судоходства за пределами юрисдикции прибрежных стран, обязательный в том числе и для неарктических государств. Среди арктических стран есть абсолютное понимание, что суверенитет прибрежных стран абсолютно сочетается с другими международными правилами, по которым живут в Арктике арктические государства.

Безусловно, взаимоотношения России сейчас с государствами западного мира находятся не в лучшей форме, велико недоверие и непонимание друг друга по различным вопросам повестки международных отношений, но достаточно точно можно сказать, что в перечне острых и спорных вопросов отсутствуют вопросы взаимодействия в Арктике. Напротив, Арктика сейчас один из немногочисленных регионов мира, в котором западные страны и Россия продолжают рабочее взаимодействие, двигаясь поступательно, не скатываясь к конфронтации и взаимным обвинениям.