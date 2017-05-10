ИА REGNUM представляет обзор наиболее интересных событий во взаимодействии Китая со странами Средней Азии в мае 2017 года. Текст составлен на основе анализа сообщений региональных СМИ за минувший месяц.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пик развития производственных мощностей придется на 2018−2019 годы

Список согласованных проектов по программе развития производственных мощностей может быть изменен. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

«На сегодняшний день реализовано три проекта (из 51 запланированного — прим. ИА REGNUM ). В прошлом году начата реализация шести проектов, и в этом году будет начата реализация еще семи проектов. В целом мы считаем, что пиковые годы по реализации этих проектов наступят в 2018—2019 годы. Стоимость ряда проектов превышает 1 млрд долларов», — рассказал чиновник.

Власти Казахстана исключили из характеристики этих проектов слово «перенос». Термин, вызвавший критику со стороны части казахстанцев, не используется — теперь «речь идёт не о переносе действующих производств, а о создании в Казахстане новых производств с использованием новейшего оборудования».

Соты

Шкура неубитого медведя — Казахстан снова заявляет о готовности экспортировать мед в КНР

Казахстан и Китай подписали Протокол по инспекции, карантину и санитарным требованиям, предъявляемым к меду. В СМИ эта новость вызвала ажиотаж. А первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов поспешил заявить, что «Казахстан получил разрешение на экспорт мёда в Китай».

Если стороны подписали только вышеназванный документ и информация в СМИ отражает полную картину, то радость чиновника преждевременна. Подписание протокола в реальности не гарантирует казахстанским производителям выход на китайский рынок. Теперь сторонам предстоит работа по включению казахстанских производителей в реестр импортеров. И это при условии, что казахстанские производители меда имеют или получат документ, подтверждающий качества продукта, от соответствующих служб Китая.

Намерения экспортировать мед в Китай казахстанские производители озвучили еще 2013 году. С тех пор новости о том, что Казахстан выходит на китайский рынок, появляются регулярно.

Одной строкой:

Казахстан планирует сертифицировать все среднеазиатскую сельхозпродукцию для Китая. В Восточно-Казахстанской или Алма-Атинской области могут появиться лаборатории, которые будут аккредитованы Главным управлением надзора за качеством, инспекции и карантина Китая.

«Киргизия в этом году начнет экспортировать в Китай вишню и дыни»

Об этом заявил замминистра сельского хозяйства и мелиорации Киргизии Эркинбек Чодуев. Преждевременный оптимизм чиновника, вероятно, вызван подписанием проекта протокола о фитосанитарных требованиях к ягодам свежей вишни между Киргизией и КНР.

Однако, одного этого документа для начала экспорта мало. Существует многоступенчатая проверка продуктов растениеводства, которая может занять несколько лет.

Прежде всего, Киргизия должна подтвердить качество продукции. После проведения лабораторных исследований соответствующие документы отправляются в КНР. Затем представители Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантину КНР инспектируют предприятие и проверяют продукцию на соответствие своим критериям безопасности. Далее китайская сторона вносит иностранную компанию в реестр поставщиков. Только после получения всех разрешительных документов и сертификатов продукция может поступить на китайский рынок.

Вишня

По состоянию на 2016 год Киргизия экспортировала в КНР 97 товарных позиций. Среди них «овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов» на $16,3 тыс. и «фруктов, орехов, кожуры и корок цитрусовых или дынь» на $609,8 тыс. Для сравнения: за тот же период в Россию Киргизия экспортировала фруктов и орехов на $2,6 млн.

Встреча без обязательств и результатов: Алмазбек Атамбаев побывал в Пекине

На прошедшем в Пекине форуме «Один пояс — один путь» Киргизия и Китай подписали два протокольных документа. Первый: программа сотрудничества по стимулированию развития малого и среднего бизнеса. Второй: меморандум об укреплении промышленного потенциала и инвестиционного сотрудничества.

Оба документа носят скорее формальный характер и не предполагают финансовых обязательств ни одной из сторон.

Президент Алмазбек Атамбаев и председатель КНР Си Цзиньпин не смогли договориться еще по нескольким проектам: строительстве железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан и создании киргизско-китайского фонда. В последнем случае, вероятно, речь идет о фонде развития, который Бишкек просит открыть с 2015 года для «финансирования двусторонних проектов».

Глава Киргизии попросил у Пекина профинансировать проект «Таза коом». Он предполагает оказание госуслуг в электронном формате. О реакции КНР на просьбу Бишкека СМИ не сообщают.

Одной строкой:

Киргизстанцам по-прежнему тяжело получить визы в Китай. МИД страны добился временных уступок у коллег из Поднебесной. Однако, на системном уровне проблема не решена.

Министерство юстиции Киргизии предлагает не изымать у собственников землю, на которой ранее планировалось строительство ветки D газопровода «Центральная Азия — Китай». Проект с участием Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Китая уже неоднократно откладывался. Работа на участке Туркмения — Узбекистан переносилась дважды — на конец 2015 и конец 2016 года. В мае прошлого года Киргизия года заявила, что строительство на ее территории отложено «на неопределенный срок».

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Грести деньги лопатой: часть из необходимых $118 млрд Душанбе хочет получить от Пекина

Таджикистан предоставил Китаю свою Национальную стратегию развития страны до 2030 года. Для решения четырех «приоритетных задач развития» Душанбе нужно более $118 млрд. (Для сравнения: прогнозируемый доход республиканского бюджета в 2017 году составит $2,8 млрд — прим. ИА REGNUM ).

На эти деньги власти хотят, во-первых, обеспечить энергетическую безопасность и эффективно использовать электроэнергию. Во-вторых, выйти из коммуникационного тупика и превратиться в транзитную страну. В-третьих, обеспечить продовольственную безопасность и доступ населения к качественному питанию. В-четвертых, расширить занятость своих граждан.

Конкретные источники финансирования авторы не называют. Упоминается лишь «инвестиционная поддержка партнеров по развитию». Одним из основных партнеров-инвесторов Таджикистана является Китай. По состоянию на 2016 год госказна должна Поднебесной $1,2 млрд — это 52% от всего внешнего долга страны.

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Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Таджикистан хочет зону свободной торговли с Китаем

«Увеличение товарооборота до $3 млрд, создание зоны свободной торговли и принятие протокола по фитосанитарным требованиям для экспорта таджикистанских товаров в Китай» — такие планы озвучил спикер нижней палаты парламента Таджикистана на встрече с парламентариями Китая в Душанбе.

В ответ представители КНР предложили коллегам для начала «исчерпать уже имеющийся потенциал двусторонних отношений».

По статистике товарооборот между двумя странами в 2017 году упал на 57%. С начала года его объем составляет около $129 млн.

Отметим, что значительную часть в структуре товарооборота Таджикистана с Китаем занимает импорт товаров из Поднебесной.

Одной строкой:

СМИ сообщают, что Китай выдвинут «очередные» территориальные претензии к Таджикистану. В сомнительном с точки зрения достоверности тексте речь идет о спорных участках земли вблизи таджикско-китайской границы, где содержится золото и другие ценные ресурсы. В таджикистанских и китайских СМИ на русском языке подобные публикации отсутствуют. Тему территориальных споров с КНР регулярно затрагивает оппозиционная таджикская пресса, находящаяся за пределами страны.

В Таджикистане растет спрос на изучение китайского языка. Кроме частных языковых курсов, в стране работают несколько Институтов Конфуция и классов Конфуция при государственных вузах. КНР ежегодно проводит международный конкурс «Китайский мост» для талантливых студентов. Победители продолжают обучение уже в Китае.

Выше ожидаемого: Шавкат Мирзиёев привез из Пекина более $20 млрд инвестиций

Результатом трехдневного визита главы Узбекистана в Пекин стало подписание более 100 договоров в нефтегазовой, гидроэнергетической, сельскохозяйственной и других отраслях. Среди них:

соглашение о софинансировании проекта «Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Штурманского ГХК» на сумму $1,2 млрд долларов;

соглашения о модернизации почти 300 насосных станций и развитии гидроэнергетики в Узбекистане на сумму $3 млрд долларов.

Китай занимает первое место по объему вложенных инвестиций в страну. За годы сотрудничества эта сумма составила около $8 млрд.

Газ

Узбекистан возобновит поставки газа в Китай

Мирзиёев подписал в КНР среднесрочный договор о поставках газа. Подробное содержание документа не разглашается.

Ранее в СМИ появилась информация, что поставки голубого топлива в Китай были приостановлены с начала 2017 года. «Одной из причин этого могло стать заявление национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» о том, что Узбекистан отложил на неопределенное время строительство четвертой ветки газопровода в Китай», — говорится в сообщении.

За 10 месяцев 2016 года доход Узбекистана от экспорта газа составил $602,29 млн. Ташкент — второй поставщик сетевого газа в Поднебесную. Он экспортирует около 12% от общего объема газа, поставляемого по газопроводам в Китай. На первом месте Туркмения с 77%.

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Одной строкой: Подписано новое соглашение о международном автомобильном сообщении между Китаем и Узбекистаном. Вероятно, это тот самый документ, принятие которого должно было состояться еще в 2016 году. Соглашение предполагает снятие «существующих барьеров в развитии транзитного потенциала» двух стран. Не исключено, что следующим шагом может стать создание совместной экономической зоны стран Великого шелкового пути.

Ашхабад хочет увеличить поставки газа в КНР

В 2017 году Туркмения планирует увеличить экспорт голубого топлива в КНР с 35 до 38 млрд кубометров.

Напомним, что после того, как российский «Газпром» в январе 2016 года отказался от закупок, Китай остается основным покупателем туркменского газа. Он поставляется по трем существующим веткам газопровода «Центральная Азия — Китай».

Выводы.

Значительное увеличение числа позитивных публикаций в мае о деятельности Китая в Средней Азии связано с пекинским форумом «Один пояс — один путь». Государственные СМИ стран региона тиражируют радужные прогнозы сотрудничества с КНР. Государства, которые всерьез зависят от китайских средств, преподносят заключение договоров с Пекином как показатель успешной работы власти. Часть публикаций появилась в местном информационном пространстве при финансовом содействии китайских организаций.

Три из пяти лидеров стран Средней Азии посетили форум «Один пояс — один путь». Делегацию Таджикистана возглавили министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и начальник Таможенной службы Абдуфатто Гоиб. Информация о делегации Туркмении в СМИ отсутствует.

Китай, как и раньше, избегает участия в потенциально спорных проектах в сфере логистики, гидроэнергетики и освоения ресурсов. Предложения переговоров по вопросам, затрагивающим интересы нескольких сторон, Пекином вежливо игнорируются.

КНР продолжает давать деньги в долг, внешне не подвергая сомнению платежеспособность некоторых партнеров.

Часть китайских проектов в регионе стыкуется с национальными программами или даже стратегиями развития государств Средней Азии. Малые страны региона готовят свои программы под китайские проекты в надежде получить финансирование от Пекина.

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