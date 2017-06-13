



Paweł Relikowski / gazetawroclawska.pl

На неделе с 6 по 12 июня польская региональная пресса продолжала обсуждать проблематику, затронутую ранее. В частности, вопрос о перемещениях воинских контингентов на востоке страны.

Эльблонг продолжит бороться за то, чтобы штаб 16-й Поморской механизированной дивизии (PDZ) остался на месте, сообщает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Жребий брошен: министр национальной обороны Антоний Мачеревич в интервью TVP Ольштына подтвердил, что командование дивизии оставит Эльблонг, в котором оно размещалось с 1949 года. Первые слухи, что так случится, появились в апреле этого года. На место штаба PDZ с июля приходит центр многонациональной дивизии НАТО. Мачеревич поздравляет жителей Эльблонга, но горожане возмущены. Они видят в перемещении Поморской дивизии не только удар по престижу города, но и материальные потери. На внеочередном заседании горсовета депутаты единогласно проголосовали за резолюцию «об усилиях по оставлению штаба PDZ в Эльблонге». В четверг, 8 июня, по приглашению сенатора Ежи Вислы от оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) город посетил бывший министр национальной обороны Томаш Семоняк. «Решение о выводе дивизии наносит ущерб польской обороне, — заявил Семоняк. — Я имел возможность переговорить с генералами, которые оценивают отрицательно данное действие, называет его ослаблением оборонного потенциала такой уникальной точки как Эльблонг. Мы обращаемся к правительству с просьбой оставить в городе штаб 16-й Поморской механизированной дивизии, так как это важно для безопасности Польши». Вице-президент Эльблонга Яцек Борушка говорит, что каждая вторая семья в городе имеет связи с военными, «это целые поколения, которые живут и работают здесь». Уход дивизии станет «большой трагедия для людей, которые не будут знать, что с ними станет». По словам Борушки, муниципальные власти выразили протест Мачеревичу и президенту Польши Анджею Дуде. Особое мнение предоставил депутат правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ежи Вилк. Он подчеркнул, что с оборонной точки зрения Эльблонг носит особое значение, «поскольку наиболее близок к западной границе России с Европейским союзом». Если в городе будет размещен штаб многонациональной дивизии НАТО и останется на месте штаб PDZ, то у российской стороны возникнет соблазн одним ударом вывести из строя оба центра, что польские Вооруженные силы не могут себе позволить.

Тем временем во Вроцлаве состоялся торжественный выпуск женщин, окончивших армейские курсы самообороны, сообщает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Специальные сертификаты им выдал сам министр Мачеревич. Пани изучали основные боевые приемы: нападение, удержание, защита и основы обороны от противника с оружием. «Эти женщины выглядят прекрасными и хрупкими, что вовсе не означает, будто они беспомощны», — подчеркнул на торжественной церемонии министр обороны. Записалось на курсы около 160 дам, до конца дошло не более трети. Пани Ева, одна из выпускниц, рассказала, что она сама из семьи военных, это ее и привлекло. Она убеждена, что полученные знания и обретенные навыки помогут ей справиться в случае чрезвычайной ситуации. Хотя и признает, что два часа в месяц тренировок будет маловато. В ответ Мачеревич посоветовал выпускницам практиковаться и повторять заученные приемы. Выступая перед пани, министр говорил об укреплении потенциала польского общества в деле противостоянии каким-либо угрозам. Все граждане имеют возможность участвовать в оборонных мероприятиях, отметил Мачеревич. Он также подчеркнул, что в Польше есть те, кто «вносит элемент разрушения, хотят, чтобы мы не чувствовали себя в безопасности», однако не стал расшифровывать, кого же именно имел в виду.

Paweł Relikowski / gazetawroclawska.pl

Открытие памятной доски на железнодорожном вокзале города Горлице, посвященной операции «Висла», вызвало скандал, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). 28 апреля 1947 года власти Польской народной республики приступили к депортации проживавших в Польше украинцев, лемков и смешанных польско-украинских семей. Кого-то выдворили в Украинскую ССР, кого-то переселили на присоединенные земли на западе страны, ранее бывшие немецкими. Однако изготовители памятной доски упомянули в контексте акции «Висла» только украинцев, что вызвало возмущение ассоциации лемков Ruska Bursa в Горлице. «Возмутительное дело и еще один пример дискриминации, — говорит президент ассоциации Павел Малецкий. — Манипуляция, с которой лемки встретились 70 лет назад. Мы собираемся вмешаться. Продвижение этих «сообщений» не может быть принято. К сожалению, памятные доски с таким содержанием появляются и перед другими учреждениями, в том числе церквями». Через вокзал в Горлице в 1947 году прошло 11 329 человек, и их всех записывали в украинцы, часто принудительно. Президент Союза лемок Стефан Клапик говорит, что тогда польским властям было не до подробностей, кто есть кто. Текст доски, похоже, утверждал Институт национальной памяти Польши. Установку согласовывали с министерством инфраструктуры и Польскими государственными железными дорогами. Как отметил Малецкий, если бы надпись содержала упоминание о лемках, он сам возложил бы цветы на месте установки памятной доски. Но в этой ситуации, говорит глава ассоциации Ruska Bursa, «не могу представить, чтобы пойти туда». Помнить об операции «Висла» нужно. Но нужно помнить и о том, кого она коснулась. «Мы ни украинцы, ни поляки, мы просто лемки. Пусть нас немного, но мы чувствуем большую гордость, зная, кто мы есть», — подчеркнул Малецкий.

Lech Klimek / gazetakrakowska.pl

«Фальшивых поляков» просят сделать шаг вперед, иронизирует Wochenblatt (Ополе), комментируя инициативу министерства национальной обороны Польши, которое попросило воеводства предоставить информацию о проживающих у них людях непольской национальности. В интервью изданию депутат Сейма Польши от немецкого меньшинства Рышард Галла заметил, что не знает автора идеи, но расценивает ее как неприятную. Не вполне понятно, зачем властям нужны эти данные. И как определить национальность того или иного человека, спрашивают себя сейчас главы районов и городов воеводств. Издание ставит вопрос, что делает гражданина настоящим поляком. «Мне сложно сказать, — отвечает Галла. — Особенно сейчас, когда поляков делят на лучший и худший сорта». Хотя он предполагает, что инициаторы переписи хотели выяснить, какие народы живут на территории Польши, не будучи ее гражданами. Вместе с тем, есть страхи возвращения времен «политики Гомулки» (во время которой из ПНР изгоняли евреев — ИА REGNUM ). Депутат считает, что так говорить преждевременно, однако странно то, что запрос на предоставление информации об этническом составе выдало министерство обороны, а не внутренних дел. «На одном из ближайших заседаний комиссии Сейма по дела национальных и этнических меньшинств мы будем в Варшаве обсуждать эту инициативу и надеется, что кто-нибудь лично ответит на вопросы, чтобы было понятно, с чем имеем дело — продуманным шагом или политической бестактностью», — заключил Галла.

Около 700 жителей города Бельско-Бяла подписали петицию к местным властям с просьбой предоставить убежище семье беженцев из сирийского Алеппо, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Подписи собирались с декабря 2016 года. Ее инициаторы просят ратушу дать возможность сирийцам поселиться в Бельско-Бяла, помочь с жильем и оказать временную финансовую поддержку. По словам главы аппарата горсовета Дануты Брейдак, прошение рассматривает комиссия по безопасности и местному самоуправлению. Комиссия передала его президенту Бельско-Бяла Яцеку Кривульту, который в течении трех месяцев должен принять решение. Председатель горсовета Ярослав Климашевский не видит проблем в том, чтобы муниципалитеты в меру своих возможностей помогали беженцам. Но добавил, что все зависит от министерств внутренних дел и иностранных дел, поскольку дело не столько в финансовых возможностях города, а в том, на каких условиях можно принимать мигрантов. Однако против приглашения семьи из Аллепо выступает бельское отделение Национально-радикального лагеря (ONR). Они обратились к Кривульту и Климашевскому с письмом, в котором просят городские власти воспрепятствовать привлечению в Бельско-Бяла беженцев из Ближнего Востока и Африки. «Польское общество в большинстве своем выступает против пребывания в нашей стране групп иностранцев, которые отличаются от поляков религиозно, культурно и цивилизационно», — говорится в письме. Помимо того, еще одна группа горожан начала сбор подписей за «отказ горсовета от любых действий, направленных на привлечение сирийских иммигрантов в наш город… Мы считаем, что есть много нуждающихся в самом нашем городе, а также репатриантов, которые хотят вернуться на родину. Поддержка и помощь нужна им». Эту петицию подписали тоже более 700 человек.

Nowości (Торунь) публикуют репортаж об украинцах, которые работают в городских ресторанах и кафе. Светлана, приехавшая из Восточной Украины, говорит, что в ее ресторане получить работу очень просто. И только потом понимаешь, почему так. В задачи украинцев входит приготовление пищи, продажа и уборка. Вначале им обещали «гибкий график работы». Но реальность другая. Много сверхурочных, даже в ночное время — и вы не можете отказаться. Светлана говорит, что в иные месяцы у нее не было ни одного выходного дня, а ее рекордная выработка составила 320 часов в месяц. Работающие по контракту украинцы должны получать на руки, как минимум, 1459 злотых, а сверхурочные им обязаны оплачивать отдельно. Но это соглашение не соблюдается. В апреле за 200 часов работы ей должны были выплатить 2800 злотых, на руки она получила только 1700 злотых и даже это только после выяснения отношений с заведующей, поскольку начислили всего 1400 злотых. Украинцы должны платить за съемную квартиру в Торуни, на что-то жить. Трудно поверить, но большинство из них умудряются отправлять деньги своим семьям на Украине, констатирует издание.

В районе Бяла-Подляска, рядом с польско-белорусской границей зафиксирован первый в этом году случай проявления африканской чумы свиней (АЧС), передает Dziennik Wschodni (Люблин). Когда инспекторы прибыли на ферму, откуда поступил сигнал, из восьми свиней были мертвы четыре. На территории находили много мертвых кабанов с АЧС. Ферма была продезинфицирована. На близлежащих дорогах разложены специальные дезинфицирующие коврики. Трехкилометровая зона вспышки вируса была объявлена зараженной, семикилометровая — опасной. Введен запрет на транспортировку животных. Национальный научно-исследовательский ветеринарный институт в Пулавах изучает образцы, поступившие из Мариамполя и Старых Бучиц, где существует риск появления АЧС.

Археологи, работающие в районе подкарпатского города Радымно, сделали интригующее открытие, пишет Dziennik Łódzki (Лодзь). Они обнаружили большое скифское поселение железного века (IX/VIII — V век до н.э.). По словам профессора Сильвестра Чопека, по первым прикидкам городище занимало от 610 до 600 метров, по тем временам — большая крепость. Археологи обнаружили так называемые «зольники» (культовое место), заполненные керамикой, слоями пепла и костями животных. Исследователи говорят, что раскопанное поселение относится к культуре, присущей равнинам Восточной Европы, лесной и лесостепной зоны. Раскопанное городище ничем не отличается от аналогичных городищ, найденных в районе рек Днепр и Днестр. И это открытие революционным образом меняет представления об истории заселения польских земель. Археологи обнаружили посуду, вылепленную в основном на гончарном круге. До сих пор посуда такой обработки приписывалась кельтам. Обнаружены также наконечники скифских стрел и остатки упряжи для лошадей. Судя по всему, в районе Радымно проживал легендарный народ невров, описанный Геродотом. Если так, то получается, что невры — первый народ, который располагался на нынешних землях Польши.

Ярослав Мрувчиньский, советник правящей партии «Право и Справедливость» из Иновроцлава, обнаружил измену в магазине, рассказывает Gazeta Pomorska (Быдгощ), когда покупал открывалку для бутылок. На оборотную сторону ее был нанесен польский флаг! «Это казалось невозможным. Я был в шоке, — говорит Мрувчиньский, который не мог представить себе, что кто-то решится украсить открывалку национальными символами. — Я плоть от плоти и кровь от крови поляк, очень чувствительный к вопросам патриотизма. Мой покойный отец был политзаключенным». Советник PiS решил, что он так этого не оставит. Потратил даже 6 злотых на то, чтобы купить злополучную открывалку в качестве вещественного доказательства, и обратился в полицию. По его словам, полицейские согласились, что такие открывалки не должны продаваться в магазинах, и заверили политика, что займутся этим вопросом. Полиция Иновроцлава передала материалы дела в Гданьск, где находится производитель открывалок. Владелец компании, с которым связались журналисты, был очень удивлен. Он сообщил, что продает открывалки уже несколько лет и пока никто не обращался с претензиями. Бизнесмен предположил, что кто-нибудь мог дорисовать флаг на его изделии. Издание напоминает, что это не первый случай, когда пан Мрувчиньский возмущается ненадлежащим обращением с символикой. Год назад он просил министра здравоохранения вернуть красный крест на машины скорой помощи, который был заменен некогда изображением змеи Эскулапа, «которая не имеет ничего общего с традицией и христианской верой». Но тогда его обращение не удовлетворили.