Центральный телевизионный канал Японии NHK сообщил, что правительство этой страны намерено до конца лета текущего года принять решение о закупке в США новейших противоракетных установок THAAD и наземного варианта системы «Иджис». В случае закупки обоих видов этого оружия из бюджета страны в общей сложности придется выложить 910 млрд иен, или около 8,1 млрд американских долларов. Столь немалые в условиях все еще не преодоленной в стране экономической стагнации траты объясняются «необходимостью защищаться от КНДР», создать щит, прикрывающий Японию от якобы уже нацеленных на нее северокорейских ракет с ядерными зарядами.

Ribalych.ru Кусунгобу — японский ритуальный кинжал для харакири (сэппуку)

Сообщается, что в правящей Либерально-демократической партии Японии с учетом экономии средств склоняются к варианту защиты страны от северокорейских ракет с помощью систем «Иджис», а министерство обороны нацелено на приобретение систем THAAD, способных поражать многочисленные цели на разных высотах.

Для обоснования закупок столь дорогостоящих систем японские власти сознательно нагнетают обстановку, проводят учения по гражданской обороне, тренируют население быстро прятаться в случае сигнала ракетной тревоги в убежища.

В действительности же размещение THAAD в Южной Корее и Японии отвечает не только, вернее, не столько оборонным интересам этих стран, но в первую очередь военной стратегии США, призванной создать по периметру России и КНР эшелонированную ПРО, лишающую основных потенциальных противников Пентагона возможности ответного ракетно-ядерного удара.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

Руководство КНР и России открыто выступает против планов США установить новейшие системы ПРО непосредственно у своих границ, как это уже делается в Европе на западных рубежах нашей страны. При этом ссылки на применение ПРО против пока еще не совершенных северокорейских ракет трудно полностью принять. С подобной «хитростью» американцев уже приходилось сталкиваться, когда вашингтонские политики и дипломаты «объясняли» необходимость создания в граничащих с Россией странах противоракетных систем исключительно «защитой от ракет Ирана». Хотя после достигнутых с Тегераном соответствующих договоренностей этот «довод» отпал, демонтировать размещенные в Восточной Европе элементы американской ПРО никто не спешит.

Трудно поверить и в северокорейский «довод», намерение Пхеньяна без повода обрушить на мирную Японию ядерные ракеты. Об этом откровенно говорил на недавней пресс-конференции президент Путин: «Если завтра Северная Корея объявит о том, что она прекращает все свои ядерные испытания и ракетную программу, строительство систем противоракетной обороны США продолжится под каким-то другим предлогом, либо вообще без всякого предлога — так, как это делается сейчас в Европе. И мы, конечно, должны думать над этим».

Приходится всерьез думать и о том, что произойдет на Курилах при гипотетической их передаче Японии в случае согласия Москвы и Токио на какой-то компромисс. Разве возможно передавать свою землю, рискуя, что на ней появится угрожающее тебе оружие? Тем более что Япония отнюдь не нейтральное государство. Она — ближайший военный союзник США, страны, рассматривающей Россию одним из основных потенциальных противников и не на словах, а на деле допускающей вооруженное столкновение.

Минобороны России Сергей Шойгу

Конечно же, в этом вопросе верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ не имеет иллюзий. А потому прямо заявляет: «В этих условиях для России абсолютно неприемлемо даже если теоретически предположить, что сегодня все было хорошо, а завтра там (на Курилах) появятся базы какие-то или элементы той же ПРО». При этом президент Путин напомнил, что ситуация в регионе усугубляется развертыванием американской системы противоракетной обороны на Корейском полуострове: «Это (развертывание системы ПРО) подталкивает гонку вооружений, новый виток создает. Это же очевидные вещи. Мы все время думаем, а как ответить?»

Ответ, безусловно, будет дан. Вот только нужна ли японскому народу навязываемая Вашингтоном гонка вооружений в непосредственной близости к Японским островам, дальнейшее нагнетание и без того высокой напряженности в Северо-Восточной Азии? Очевидно, что такая гонка больше нужна заокеанскому союзнику Японии, дабы отвлекать ресурсы стран-конкурентов от мирного развития. Не будем забывать, что во время своей избирательной кампании президент США Дональд Трамп рекомендовал и торгово-экономическим конкурентам США — японцам или платить больше за американский «ядерный зонтик», или самим озаботиться обороной, для чего овладеть собственным оружием массового уничтожения.

Остается только удивляться, как в такой военно-политической ситуации кто-то в Токио продолжает всерьез рассчитывать на отторжение Курил в свою пользу.