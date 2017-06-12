Полтора года назад Израиль и Турция объявили о завершении конфликта, разгоревшегося в связи попыткой радикальных исламистов из Турции и других стран прорваться в Газу 31 мая 2010 года. В ходе нападения на израильских пограничников погибло десять джихадистов. Эта провокация была организована околоправительственной организацией IHH, активнейше поддерживавшей террористов в ходе конфликта в Чечне. Она запомнилась как «флотилия свободы» или по названию корабля «Мави мармара», на котором произошли столкновения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Величие Эрдогана

Особо энергичные усилия тогдашнего президента США Обамы привели к договоренности, обязующей Израиль выплатить компенсации семьям погибших террористов. Между Анкарой и Иерусалимом были восстановлены дипломатические отношения. Реджеп Эрдоган даже провозгласил Израиль партнером, с которым у Турции общие интересы.

Ведущий израильский востоковед, доктор Гай Бехор считает, что Израиль только проиграл от «нормализации» с Турцией. Парадоксально, но в годы размолвки экономические отношения были отмечены процветанием, исключая сферу туризма. А политической пользы Израилю не прослеживается никакой за минувшие полтора года. Эрдоган проявлял сдержанность в начале процесса, но сейчас снова вернулся к риторике ненависти. Вот что изрек турецкий лидер месяц назад в ходе антиизраильской манифестации в Стамбуле:

«Обоснованное сопротивление палестинцев имеет большое значение для Турции. Израилю не удастся сломить сопротивление и изменить статус-кво мечети Аль-Акса. Мы, мусульмане, должны чаще посещать Аль-Аксу. Оккупированный Иерусалим — это позор для всех нас!»

Интересно, как бы отреагировал президент Турции, если подобное сказал православный лидер применительно к Стамбулу. Как бы понравилось Эрдогану использование названия Константинополь и призыв освободить этот город — колыбель восточного христианства — от турецкой оккупации?

Мало того, что восстановление отношений не привело к умиротворению турецкого правителя, но в Израиле наблюдается активная деятельность турецких эмиссаров с целью овладения имуществом. Как известно, территория нынешнего Израиля находилась под турецкой оккупацией до Первой мировой войны, потом она попала под Британский мандат и только в 1948 году вернулась к автохтонному статусу.

Israelfacesplaces.blogspot.com Гай Бехор

Тот же доктор Гай Бехор рассказал на днях израильскому телевидению о турецкой государственной программе «Динаят» по распространению ислама в Европе. В Израиль их эмиссары приезжают с поддельными документами на владение тем или иным зданием или участком земли. Они также интенсивно контактируют с маргинальными экстремистами в среде израильских арабов. Более того, эта структура полностью контролируется турецкой разведкой. «Динаят» используется не только для насаждения радикального исламизма, но и для сбора информации.

Сто лет прошло с ухода турок с этой земли, но реваншистская побудка не угасла в их среде. Обычные исследователи этой уникальной страны склонны видеть ее урезанно и фрагментарно. Для понимания внутренних тенденций и внешних устремлений Турции надо понимать сложное сочетание исламизма, пантюркизма и неоосманского империализма. И это с определенной мерой веротерпимости и гостеприимства по отношению к подчиненным, не претендующим на участие во власти. И нельзя не отметить, что турецкая империя была самой скудной по собственным талантам, но подвластным позволила нести миру свет и просвещение.

Угрюмый скептицизм доктора Гая Бехора по отношению к Турции разделяют и многие другие эксперты и политики Израиля. Бывший министр обороны и начальник Генштаба Моше Яалон называет Эрдогана не иначе, как лидером «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На прошлой неделе он рассказал изданию на английском «Время Израиля» о том, как Турция преднамеренно наводняет Европу иммигрантами, чтобы исламизировать ее. По словам Яалона, Эрдоган использует идеологическую структуру «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для воздвижения новой Османской империи.

И если мало этого, то часть руководства ХАМАСа (филиал названных «Братьев»), вынужденно покидающая Катар, обосновывается в Турции. Когда в эти дни израильтяне спрашивают своих турецких партнеров, как бы те отнеслись к сотрудничеству Израиля с Курдской рабочей партией, то партнеры обижаются. Они просто не в состоянии принять принцип обоюдности.

В России сегодня действует довольно ощутимое турецкое лобби. Надо сказать, что в этой сфере деятельности Анкара отличается смекалистостью. Гостеприимство, прекрасный климат вкупе с неоспоримыми кулинарными талантами делают Турцию привлекательным местом и для держащих ее в душевной немилости. Более того, эта сторона турецкой жизни является тоже частью политических устремлений и работы спецслужб.

Harunyahya.com Встреча представителей религиозных конфессий с Аднаном Октаром

Точно так же, как «Динаят» и IHH используются разведкой, так и любимая многими структура известного в Турции миролюбивого и умеренного проповедника Аднана Октара. Он умело использует свои масонские связи для межконфессионального диалога. Более того, этот артистичный и обаятельный человек был привлечен правительством Турции для контакта с израильтянами и в пору самого неблагоприятного климата между двумя странами. Израильский МИД категорически отказался от контактов с людьми Октара по вышеуказанной причине, но несколько десятков гостей из Израиля посетили его и уехали с чувством, что повстречали Эрдогана «с человеческим лицом».

Эрдоган действительно умеет действовать при помощи морковки. Так мы заметим сейчас ласкательные потоки по отношению к России. Дело в том, что в Анкаре считают, что Россия не справляется со строительством стадионов высшего разряда к чемпионату мира по футболу в будущем году. Турция хочет во что бы то ни стало получить престижные подряды. В такое время точно никто не думает о сбитии российских самолетов.

Израильско-турецкий опыт важен для России, ибо поучителен. Он немаловажен также и для всех, кто пытается мерить и взвешивать принятым образом в делах с Турцией. В нашем случае мы говорим о том, что должно учиться на ошибках Израиля.