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В парламенте Турции создана комиссия по расследованию попытки переворота 15 июля 2016 года и выявлению лиц, стоящих за этим переворотом. Однако, несмотря на многократные вызовы в комиссию для дачи показаний, глава Генерального штаба Хулуси Акар там так и не появился, заявив в итоге, что предоставит письменные ответы на вопросы. Его разъяснения, а также речь майора О.К., начатая со слов «хватит уже», коренным образом изменили подход к восприятию неудачного путча.

Представший перед судом майор пояснил, что, принимая во внимание некоторые приказы вышестоящих начальников, 15 июля 2016 года около 13:00 он уведомил Национальную разведывательную организацию (MİT) о возможном перевороте. О.К. направился в MİT, поскольку, по его ощущениям, первой целью был выбран глава разведки. В свою очередь Акар написал, что «в уведомлении, направленном в MİT, не говорилось о перевороте». В продолжение своего объяснения он сообщил о наличии некоего «большого плана»: «Мы думали, что уведомление MİT было частью большого плана».

Согласно письменному ответу начальника Генштаба, он «в этой связи захотел проинформировать советника MİT и президента. Переговорил по телефону с начальником охраны президента». Из объяснений становится понятным, что это «уведомление с самого начала было принято во внимание самым серьезным образом и было обеспечено незамедлительное принятие необходимых мер и их исполнение». Странно. Если в начале «не было уведомления о перевороте», впоследствии оно становится «с самого начала самым серьезным образом принятым во внимание». Таким образом, Акар соглашается с тем, что информация, полученная от майора, является именно уведомлением о путче. О плане переворота, который не смогли предотвратить за 12 часов до его начала…

В заключительной части письма, направленного главой Генштаба, говорится следующее: «На мой взгляд, из-за принятых мер предатели запаниковали и, как выяснилось впоследствии из показаний свидетелей, запланированное на 3 ночи дело они решили перенести на более раннее время». Так в чем заключался большой успех? В переносе на более раннее время путча? Но почему не был предотвращен переворот, о котором за 12 часов до того было получено абсолютно конкретное уведомление? Как можно объяснить на этом фоне заявление Эрдогана, столкнувшегося лицом к лицу со смертельной опасностью в отношении себя и своей семьи, согласно которому он узнал о начале переворота, «перенесенного на более раннее время», от своего зятя? Сразу после начала путча президент вышел в прямой эфир телеканала, заявив, что узнал о событиях от зятя около 20:30.

Maurice Flesier Стамбул, 19 июля 2016 года

То есть на протяжении такого промежутка времени все ключевые фигуры страны знали о мобилизации. Неужели они не смогли бы предотвратить переворот? Однако единственное, что они сделали, — призвали народ выйти на улицы после выхода военных. Сведения Акара, ответившего на вопросы парламентской комиссии по прошествии многих месяцев, о том, что «благодаря принятым мерам переворот был перенесен на более раннее время», являются признанием факта «контролируемого переворота». Информация, полученная от майора, тогда есть только заблаговременное сообщение о «большом плане».

И еще. Народ не в состоянии остановить хорошо подготовленный переворот. Нигде в мире не было подобных примеров. Когда военные полным составом выходят на улицы, ни мусоровозы, ни люди не могут устоять перед надвигающимися танками. Будь обратное возможно, миллионы египтян, высыпавшие на улицы во время переворота генерала ас-Сиси, смогли бы предотвратить смену власти. Поэтому заявление Эрдогана, что «переворот был остановлен народом», — это психологический обман, средство пропаганды, используемое для перетягивания народа на свою сторону, привлечения избирателей, накачивания национализмом.

Согласно показаниям в суде военачальников и обнародованным позже записям камер наблюдения, 14 июля, то есть за день до попытки переворота Акар и советник MİT Хакан Фидан до полуночи проводили особое совещание, длившееся около 6 часов. Ближе к полудню 15 июля некий майор направляется в MİT и уведомляет о планах путчистов, чем невольно ломает игру. Эрдоган, по крайней мере, с полудня в курсе происходящего, и вечером от него слышно: «После полудня наблюдалось движение, к сожалению, внутри наших Вооруженных сил». Около 20:30 зять сообщает ему о перевороте. Генеральный штаб, начиная с 18:00 и до второго приказа, запрещает нахождение любых военных самолетов в воздушном пространстве Турции и приказывает незамедлительно приземлиться всем военным самолетам, находящимся в воздухе, а также запрещает передвижение танков и воинских формирований. Фидан около 19:00 звонит начальнику президентской охраны и дважды спрашивает, как дела с их безопасностью, были ли приняты меры предосторожности.

Значит, о попытке переворота знали все.

Хакан Фидан

В суматохе Фидан около 20:00 обсуждает с главой управления по делам религии Мехметом Гёрмезом детали по призыву с минаретов мечетей людей на улицы во время запланированного путча. В 23:00 премьер-министр с экранов телевизоров выступил с заявлением о взятии под контроль ситуации. Генеральный штаб с 18:00, как отмечалось выше, уже отдавал строгие приказы. Если вы помните, все армейские военачальники в тот вечер собрались вместе на одной свадьбе. Несмотря на то, что глава Генштаба был в курсе определенных движений, значимые командиры армии были в тот вечер на свадьбе. Иначе говоря, еще до того, когда в 00:24 Эрдоган позвал народ на улицы, выйдя в прямой эфир телеканала CNN через Facetime, попытка переворота была подавлена.

В рамках контролируемого переворота в 22:05 на улицы вышли ни о чем не подозревающие солдаты батальонов по 1−2 человека. Из 13 тысяч танков, находящихся на вооружении турецких вооруженных сил, были использованы лишь 10−15 танков. Среди них были курсанты военной академии, не подозревавшие, куда их направляли. Для звукового сопровождения было использовано 3−5 военных самолета. Телеканал TRT, где работает 10 тысяч человек, захватывают пять солдат с одним офицером. На Дворец, охраняемый 1750 сотрудниками безопасности, нападает 13 офицеров. Все они были арестованы у входной двери. Не трогают ни одного члена правительства. И самая важная операция — перекрытие одной полосы движения по мосту через Босфор…

Да, если бы Эрдоган вышел в прямой эфир в дневное время, когда он получил информацию о попытке переворота, ни военные, ни народ не вышли бы на улицы. Сознательное ожидание на протяжении 12 часов стоило жизни 249 человек. Было нужно, чтобы люди вышли на улицы именно вечером, чтобы была пролита кровь. Не на это ли намекает председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, говоривший, что это была «контролируемая попытка переворота»? Заявления о том, что все знали о перевороте и предприняли меры, разбивает в пух и прах разъяснения, сделанные до настоящего времени, в том числе и известное «узнал от зятя». Председатель партии «Ватан» Доган Перинчек выступил с заявлением, в котором сообщил, что «мы сообщили об этом газете «Йенишафак» за день до того». Главный советник Эрдогана заявил в суде, что «советники Эрдогана говорили о перевороте за месяц до случившегося».

В ту ночь демократическую позицию демонстрировал не народ. Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил, что «ночью 15 июля гражданские лица были убиты ополченцами САДАТ, связанными с Дворцом». Это были боевики частной армии Дворца, проникшие в ряды людей с саблями, ножами и оружием в руках. Они демонстрировали свой «героизм» в местах, где военные сдались властям, где не использовалось оружие и не проезжали танки. Они линчевали сдавшихся солдат, перерезали им горло, позировали, взобравшись на сдавшиеся танки. В отношении ни одного погибшего солдата не была проведена процедура вскрытия. Никто не знает, от чьих пуль они погибли. Не было установлено, какое оружие и пули были использованы.

Интересно, почему Эрдоган защищает главу Генерального штаба Акара и советника MİT Фидана? Подробно об этом в следующей публикации.