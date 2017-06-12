



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 5—11 июня стали: папа Франциск одобрил «позитивную светскость»; российские религиозные общины объединились в сборе помощи для Сирии; христиане в Ираке не одобряют объявление референдума о независимости Иракского Курдистана; Мосул освободили — прежнего Мосула больше не будет; белорусским католикам приписали желание воевать с православными; латинского архиепископа Мокшицкого призывают выслать с Украины и другое.

Папа Римский Франциск нанес визит президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле в Квиринальском дворце, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик остановился на проблемах, с которыми Италия сталкивается сегодня: международный терроризм, фундаментализм, феномен миграции, усугубляемый войнами и экономическим неравенством; молодежная безработица и отсутствие стабильной и достойной работы, что отнюдь не содействует появлению новых семей и рождению детей. Папа сослался на духовные ресурсы Италии, благодаря которым многочисленные вызовы становятся возможностью для роста. Например, прием беженцев, спасенных у побережья страны, которым помогают волонтеры, приходы и церковные ассоциации. Франциск похвалил также миротворческую деятельность Италии на международном уровне и отметил «силу, исходящую из веры» итальянского народа, мужественно пережившего недавние землетрясения. Определив отношения, связывающие Святой престол и Италию, как «превосходные», папа сослался на концепцию «позитивной светскости», принадлежащую папе Бенедикту XVI: она основана на дружбе и сотрудничестве при строгом разграничении компетенций.

В России религиозные общины организовали сбор пожертвований в пользу Сирии. Инициатива принадлежит межрелигиозной Рабочей группе по оказанию гуманитарной помощи Сирии, действующей в составе Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Первые итоги сбора были подведены на пресс-конференции, собравшей представителей Русской православной церкви, Католической церкви, Армянской апостольской церкви, Союза евангельских христиан, Духовного собрания мусульман России и Центрального духовного управления мусульман России. Руководитель Рабочей группы, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан Игумнов пояснил, что после первой помощи, оказанной каждой из общин, они решили объединить свои усилия. Это помогло не только лучше скоординировать отдельные проекты, но и достичь более высоких результатов. Первая партия помощи, собранной совместно христианами и мусульманами, будет доставлена в Сирию в конце июня. Распределение лекарств, продовольствия и других предметов первой необходимости будет осуществляться координаторами на местах. Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский рассказал об участии католической общины в сборе гуманитарной помощи. Мусульманские лидеры в свою очередь подчеркнули, что мусульмане сразу же позитивно откликнулись на эту инициативу. В особенности в период Рамадана, когда традиционно оказывается помощь бедным. Многочисленные последователи ислама направили свои пожертвования гражданскому населению Сирии, страдающему от военного конфликта.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о проведении референдума по вопросу независимости автономии, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Референдум, вызвавший негативную реакцию центрального правительства в Багдаде, назначен на 25 сентября. Перспектива одностороннего отделения Иракского Курдистана и его преобразование в независимое государственное образование также напрямую затрагивает христианские общины. Уже есть реакция лидеров партии «Сыны Месопотамии», которую поддерживают военные ополчения ассирийцев-христиан. Партия считает использование референдума в качестве инструмента для политических институциональных изменений «неуместным». «Сыны Месопотамии» полагают, что будущее страны должно обсуждаться на переговорах без спешки и с учетом консультаций с центральными органами в Багдаде и наднациональными политическими структурами. Руководители этой небольшой ассирийской партии, имеющие своих представителей в парламенте Ирака и парламенте Иракского Курдистана, указывают на то, что после депортаций и страданий народов северного Ирака любой шаг, который может нанести новые раны, выглядит неподходящим. В первую очередь сейчас необходимо вернуть домой перемещенных лиц, включая десятки тысяч христиан, которые бежали из своих поселений после захвата Ниневии боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ныне временно проживают в лагерях на территории Иракского Курдистана. 7 июня, еще до выступления Барзани, в Эрбиле под председательством халдейского патриарха Луиса Рафаэля Сако прошло собрание, на котором епископы повторили свой призыв ко всем иракским христианам преодолеть конфессиональные разделения на политической почве и сплотиться в «единый христианский компонент» на переговорах с политическими силами и институтами.

Иракская армия и шиитское ополчение близки к освобождению Мосула, второго по величине города в стране, который три года назад был захвачен ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Многие семьи вернулись в восточную часть города. Однако бои продолжаются в западной части. Авианалеты американцев привели к жертвам среди мирного населения, а на земле приходится с трудом выбивать джихадистов, которые сопротивляются изо всех сил. В освобожденных районах пытаются восстановить прежнюю нормальную жизнь. Снова зазвучала музыка, заработали магазины, открылись салоны красоты. Во время оккупации все это было запрещено боевиками. Победа? Многие горожане воспринимают ее как эфемерную. Тот Мосул, который был, больше не вернется. Его своеобразная социальная ткань была изнасилована варварством джихадистов, которые принесли с собой расколы и разделения. Прежний Мосул был плавильным котлом для многих народов и религий. До прихода летом 2014 года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе жило около трех миллионов человек. Рядом с арабским суннитским большинством сосуществовали шииты, туркмены, христиане, курды, езиды, шабаки, евреи. Сегодня в городе осталось лишь 700 тысяч человек, в лучшем случае миллион. Христианам, евреям и шиитам исламисты оставили несколько альтернатив: принять ислам, платить за «защиту», отдать имущество или смерть. А у езидов выбора не было вовсе: их убили. Мосул, на протяжении многих веков бывший торговым центром в Ираке и на Ближнем Востоке, история которого началась шесть тысяч лет назад, место пересечения древних шумеров, греков, монголов, персов, османов — умер. «Наше будущее есть тайна, никто не может теперь предсказать, что произойдет с Мосулом», — говорит иракский журналист Салах аль-Насрави. По его словам, до сих пор не были обнародованы какие-либо планы или стратегии развития города. Пессимизм аль-Насрави вызывает и тот факт, что спустя два года после освобождения провинций Дияла и Салах-эд-Дин, Анбар центральное правительство не предоставило мирного плана. Как отмечает журналист, неспособность сформулировать стратегию — опасный знак. Особенно на фоне проблемы спорных районов в Иракском Курдистане (Киркук и частично в провинции Ниневии), связанных с Ираном шиитских ополченцев и, наконец, интересов Турции, которая стремится создать «северный коридор». Не исключено, что после того, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет окончательно выбито из северного Ирака, начнется новое соперничество за эту стратегическую зону между Багдадом, Анкарой, Эр-Риядом, Эрбилем и Тегераном. И тогда Мосул и его жители будут страдать от новой дестабилизации.

Несмотря на призывы Катара к спокойствию и диалогу, дипломатический и торговый кризис, разразившийся между Дохой и Эр-Риядом (поддержанным его союзниками — монархиями Персидского союза, Египтом и Мальдивами), продолжается, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Изоляция Катара означает огромные потери для его туристической индустрии и аэропорта Дохи, крупного международного авиаузла. Кризис также может оказать серьезное влияние на инвестиции Китая в регионе. Возможно, Пекину нужно подумать о корректировке своего дипломатического курса о «невмешательстве». Судя по всему, председатель КНР Си Цзиньпин, продвигающий проект «Один пояс и один путь», который эксперты квалифицируют как новый «Шелковый путь», встретился сейчас на Ближнем Востоке с серьезным препятствием. Попытки Китая соблюдать нейтралитет и поддерживать хорошие отношения со всеми сторонами — от Тегерана до Эр-Рияда, от Дохи до Дамаска — становятся недостаточными для защиты миллиардных китайских инвестиций и проектов развития. А первый — и расплывчатый — меморандум о взглядах Пекина на арабский вопрос, опубликованный в начале прошлого года и подтверждающий приверженность КНР делу мира и стабильности в регионе, возможно, сейчас был смертельно скомпрометирован саудовско-катарским кризисом.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) анализирует террористическую атаку на Тегеран, в ходе которой погибло 13 и ранено 52 человека. Издание связалось в Иране с «авторитетным источником, пожелавшим остаться неизвестным». Он особо отметил, что двойное нападение состоялось в «месяц Рамадан, посвященный посту, молитве и согласию», причем террористы выбрали два культовых места для иранцев — парламент и мавзолей Хомейни. Пережив первоначальный шок, Иран снова поднимает голову. «Авторитетный источник» описывает настроения, который сейчас царят в столице: террористам не удалось создать атмосферу «страха и ужаса», нет и никаких чрезвычайных мер безопасности, за исключением метро и аэропортов. При этом он отметил, что «в последние месяцы появились признаки возможных атак, а уровень тревожности был высоким». Хотя это старались покрыть завесой секретности, но, похоже, было предпринято, по крайней мере, 5 попыток нападений в приграничных районах Ирана с Пакистаном, Афганистаном и Ираком. Двойной теракт, состоявшийся утром 7 июня, к сожалению, показал, что опасения были обоснованными.

Украинская Галицкая партия (УГП) потребовала объявить львовского архиепископа Мечислава Мокшицкого, главу Католической церкви на Украине, персоной нон грата и выслать с Украины, информирует Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). В заявлении УГП утверждается, будто бы монсеньор недавно заявил о «грехе геноцида поляков, который лежит на украинском народе», и войне в Донбассе как Божьей каре за этот грех. «В этой ситуации мы считаем, что человек, сделавший такое враждебное нашему народу политическое заявление и сеющий вражду между украинцами и поляками, не имеет никакого морального или гражданского права руководить Римско-католической церковью на Украине, а также как польский гражданин должен быть лишен права проживать в нашей стране», — говорится в постановлении УГП. Ранее в интервью еженедельнику Niedziela архиепископ Мокшицкий говорил (в контексте Волынской резни) об украинском народе, что пока тот «не признает свою вину, не будет в истине и очищен от этого греха, не будет в состоянии и наслаждаться благословениями. Однако имею надежду, что год Фатимы даст понимание того, что отсутствие мира на Украине требует жеста, которого мы ждем с любовью. Есть потребность в извинении и прощении за этот великий грех геноцида. Мы также молимся за преображение России, чтобы она уважала другие народы». Львовская архиепископия, комментируя интервью монсеньора и интерпретацию его слов на Украине, заверила, что Мокшицкий никогда не утверждал, будто бы события в Донбассе, Крыму и других местах стали «наказанием украинского народа за грех геноцида против польского населения на Волыни в 1943 году». Агентство в свою очередь напоминает, что Украинская Галицкая партия была зарегистрирована в 2014 году и имеет депутатов в советах Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Глава белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич к ответственному отношению к своим словам, передает Nasz Dziennik (Варшава, Польша). Ранее она заявила: «Дайте в Белоруссию танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно». Монсеньор обратился к Алексиевич: «Не хотелось бы, чтобы ваши слова были восприняты как призыв к межконфессиональной конфронтации. Надеюсь, что в ваших словах не было дурного умысла в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи людьми публичными, необходимо помнить об ответственности за свои слова». Как заметил митрополит Кондрусевич, в отношении «войны» католиков с православными «со всей уверенностью хочу подчеркнуть, что даже невозможно себе представить такое в Белоруссии, где исторически сложились хорошие как межконфессиональные, так и межрелигиозные отношения, которые являются нашим национальным сокровищем и хорошим примером для всего мира». Он выразил надежду, что, несмотря на невоцерковленность Алексиевич, она с уважением будет относиться к естественному праву человека на религиозную свободу, которое также гарантирует Конституция Белоруссии.

Переименование в Киеве проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича стало лакмусовой бумажкой и тестом для многих публичных и непубличных лиц, уверен Католицький Оглядач (Львов, Украина). Но тестом не на «украинскость», а на «совковость». Фактически противники переименования показали, что они до сих пор находятся в плену исторических мифов советской пропаганды. Однако появилась еще одна типично «совковая» деталь: попытка в головах тех же киевлян и остальных украинцев столкнуть двух титанов украинской истории — Шухевича и кардинала Любомира Гузара. Попытка настолько слабая, насколько же и опасная. Нет понимания, что Шухевич оказался «генералом Чупринкой» именно благодаря тому, что сформировался как личность в условиях католической Галиции в конкретном историческом времени и конкретном историческом месте. Так же, как в своем историческом времени и пространстве был сформирован кардинал Гузар. Они оба стали представителями Галиции, боровшейся с польской пацификацией, пережившей сначала шок «московитской оккупации», а затем шок оккупации нацистской. Без фигуры Шухевича и «героической» борьбы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против нацистов и коммунистов сегодня было бы невозможно говорить о независимой Украине. Без фигуры кардинала Гузара, великана духа, нравственного авторитета целой нации, без ежедневной кропотливой работы структур УГКЦ было бы невозможно говорить о сохранении полученной украинцами независимости. Попытка столкнуть двух великанов истории — это попытка столкнуть между собой два этапа борьбы за украинскую независимость, попытка лишить украинскую независимость преемственности, разорвать связь между поколениями борцов за свободу. Это попытка лишить украинскую независимость ее реального исторического фундамента.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.