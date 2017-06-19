Американское издание Defense News опубликовало детальный перечень военных соглашений, которые были заключены между США и Саудовской Аравией в мае 2017 года. Информация содержалась в документе из администрации Белого дома, который оказался в руках американских журналистов. Кроме того, достоверность данных была подтверждена неким высокопоставленным источником. Напомним, сумма соглашений (пока ещё не твердых контрактов), подписанных во время визита в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа, составила примерно $110 млрд.

Саудовская Аравия

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Посмотрим, на что же один из ближайших ближневосточных союзников Вашингтона планирует потратить столь огромные средства.

Противоракетная оборона: спутники предупреждения о ракетном нападении и THAAD

Если американский Сенат одобрит эти сделки, то Саудовская Аравия получит возможность приобрести 7 батарей системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) стоимостью $13,5 млрд, 2 спутника предупреждения о ракетном нападении ($4 млрд) и 2 разведывательных спутника ($800 млн). Ещё $40 млн уйдёт на строительство центра управления спутниками. Помимо этого, ещё $6,65 млрд уйдёт на модернизацию саудовских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot до наиболее современной модификации MIM-104FPAC-3 (всего у Эр-Рияда имеется 108 пусковых установок, разбитых на 21 батарею).

Если усиление системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии ещё как-то можно объяснить реальной необходимостью, то закупка крайне дорогих спутников предупреждения о ракетном нападении смотрится странно. То же самое, хоть и в меньшей мере, касается системы ПРО THAAD, предназначенной для заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия (с максимальной дальностью полёта до 5500 км). Система осуществляет кинетический перехват вне атмосферы (на высоте 150−200 км) с помощью небольшого боевого блока, который на огромной скорости прямым попаданием уничтожает ракету противника. В регионе лишь две страны обладают ракетами, для уничтожения которых имеет смысл применять THAAD, — Израиль и Иран. При этом Израиль, являющийся ближайшим союзником США, вряд ли будет воевать с ближневосточным сателлитом Вашингтона (и наоборот). Соответственно, перспективная система ПРО будет развёрнута против иранских ракет среднего радиуса действия (поставки планируются в период с 2023 по 2026 год).

PIRO4D Спутник

Что же касается спутников — то, судя по их стоимости и задаче, речь идёт о космических аппаратах системы SBIRS (Space-Based Infrared System — инфракрасная система космического базирования). Группировку из таких спутников Вашингтон разворачивает в своих интересах в течение последних лет (уже выведены на орбиту 5 из 10 необходимых аппаратов).

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Спутники SBIRS с помощью очень чувствительных инфракрасных телескопов обнаруживают тепло факелов двигателей взлетающих ракет и рассчитывают вероятную траекторию и тип ракеты, а также передают эти данные расчётам средств ПРО. Основной задачей этих спутников является надежное сохранение ядерного сдерживания (чтобы у противника не возникло соблазна нанести неожиданный превентивный удар). Понятно, что таких амбиций у неядерной Саудовской Аравии нет и в помине. Можно, конечно, объяснить запуск двух геостационарных спутников над Ближним Востоком необходимостью контролировать действия Ирана, но очевидно, что Эр-Рияд не планирует воевать с Тегераном один на один. В случае же американского участия в гипотетической военной операции против Ирана обнаруживать запуски могут спутники США. Соответственно, появляются вполне логичные мысли, что Вашингтон в данном случае за «чужой счёт» планирует построить часть своей спутниковой системы SBIRS. Что же, очень даже умный ход, учитывая, что утечки информации быть не может и контроль над спутниками в любом раскладе США потерять не рискуют — достать их из космоса Саудовская Аравия точно не сможет. Что же касается систем THAAD — то их поставка тоже вполне вписывается в такой сценарий. Вашингтон развернёт часть своей глобальной системы ПРО бесплатно, да ещё и даст возможность заработать своим гигантам военно-промышленного комплекса. Правда, есть одна деталь — если спутники однозначно останутся под американским контролем в любом случае, то THAAD физически будут находиться на территории Саудовской Аравии, а значит, при гипотетическом сценарии ухода Эр-Рияда из орбиты влияния США контроль над системами может быть утрачен. Впрочем, полученная прибыль точно никуда не исчезнет, а комплексы ПРО при острой необходимости можно и уничтожить.

Самое дорогое приобретение: новейшая система управления войсками C4ISR

Огромнейшую сумму $18 млрд Саудовская Аравия потратит на развертывание системы C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance — командование, контроль, связь, вычислительные мощности, наблюдение и разведка). Речь идёт о наиболее продвинутых автоматизированных системах управления войсками, которые получают данные от всех подразделений, обрабатывают эту информацию, а далее через центральную систему отдаются команды войскам. Сложность работы такой системы очевидна — необходимо передавать и обрабатывать огромный объём самых разных данных (со спутников, радаров, от войск на поле боя, авиации, БПЛА и т.п.) в реальном времени. Деталей по этой сделке не указано, поэтому конкретных данных и характеристик системы мы определить не сможем. Известно, что производством подобных систем занимаются такие гиганты ВПК США, как Northrop Grumman, Lockheed Martin и General Dynamics.

Соглашения в области военной авиации

Заметная часть соглашений касается военной авиации. Только на закупку более 104 тысяч авиационных боеприпасов класса «воздух — земля» (корректируемые бомбы GBU-31v3, GBU-10, GBU-12, GBU-31v1, GBU-38) Саудовская Аравия может потратить $4,6 млрд. Ещё $2 млрд могут уйти на приобретение лёгких штурмовиков, вероятно, в рамках программы OA-X (по задумке они должны быть недорогими, но, похоже, не для Эр-Рияда), $2 млрд на 4 новейших самолёта боевого управления и целеуказания Tactical Airborne Surveillance System (находятся в разработке, поставки могут начаться в 2024 году), $5,8 млрд на закупку 3 самолётов-заправщиков KC-130J и 20 военно-транспортных самолётов C-130J Super Hercules, $2 млрд на 14 палубных вертолётов MH-60R Seahawk и $1,8 млрд на 30 поисково-спасательных вертолётов UH-60. Ещё почти $1 млрд может пойти на организацию сборки 150 многоцелевых вертолетов S-70I International Black Hawk.

Кроме этого, огромная сумма уйдёт на 8-летнее обслуживание уже имеющихся на вооружении военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии истребителей F-15 — это потребует $6,25 млрд. К тому же $750 млн уйдёт на обучение специалистов саудовских ВВС.

Военно-морские силы Саудовской Аравии могут выйти на новый уровень

Подписанные меморандумы включают в себя и возможность приобретения 4 многоцелевых фрегатов за $6 млрд, созданных на основе боевых кораблей прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) типа Freedom, разработанных гигантом ВПК США Lockheed Martin (поставки в 2025—2028 годах). В отличие от американской версии кораблей Freedom, саудовский Multi-Mission Surface Combatant получит противокорабельные ракеты и мощную систему ПВО SM-2. Эти поставки могут вывести саудовский флот на первое место в регионе, тогда как сейчас Эр-Рияд отстаёт от Тегерана в этом аспекте.

Mass Communication Specialist 3rd Class Michael Starkey Ракетно-патрульный катер Саудовской Аравии

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Ещё $2 млрд могут уйти на закупку неизвестного количества патрульных катеров MK-VI.

Сухопутные силы — усиление артиллерии и боевых машин пехоты

Сухопутные силы изменения затронут меньше всего. За $2,35 млрд Саудовская Аравия может модернизировать 400 имеющихся боевых машин пехоты (БМП) M2Bradley, а за $1,35 млрд приобрести ещё 213 таких бронемашин. Вполне возможно, что необходимость в такой глубокой и дорогой модернизации вызвана плачевными результатами саудовской военной кампании в Йемене, где шиитские повстанцы хуситы, в прямом смысле, целыми колоннами жгли и жгут бронетехнику противника. Ещё 1,5 млрд могут пойти на закупку 180 гаубиц, а $662 млн — на 26 радиолокационных станций артиллерийской разведки AN/TPQ-53. Эти поставки не столь сильно повлияют на баланс сил в регионе, как остальные.

Куда пропали ещё $25 млрд?

Суммарно в документе, попавшем в руки американских журналистов, указаны сделки общей стоимостью $84,8 млрд, тогда как подписаны были меморандумы на $110 млрд. Таким образом, о возможных сделках ещё на $25,2 млрд мы пока ничего не знаем. Остаётся только гадать, что ещё это может быть — кажется, что саудовская армия и так уже вооружена всем, чем только можно. Этот факт лишний раз доказывает, что одних только закупок военной техники, пусть самой современной, недостаточно для создания боеспособных вооруженных сил. Очень важен уровень мотивации, обучения, а часто и менталитет населения, формирующийся в зависимости от многих факторов, в том числе культурных. Получит Саудовская Аравия вышеперечисленную технику или нет — это вряд ли позволит ей достигнуть реального успеха при вовлечении в крупный региональный военный конфликт, к примеру, с тем же Ираном (если, конечно, к военной кампании не присоединятся США и часть стран НАТО). Йеменского печального опыта достаточно для того, чтобы это было понятно. В соседнем государстве Эр-Рияд смог посеять лишь хаос и создать невыносимые условия мирному населению, но отнюдь не победить противника, имеющего в сотни и тысячи раз меньшие ресурсы.