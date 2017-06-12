Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор инфраструктуры

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раcкритиковал автодоры Луганской (той части региона, которая подконтрольна Киеву), Запорожской, Николаевской, Киевской и Закарпатской областей. По словам главы правительства, дорожники этих регионов не укладываются в темпы выполнения дорожных работ. Стоит отметить, что 4 из 5 названных областей критически важны для транзита и экспорта: Николаевская и Запорожская области — путь к портам, через Киевскую идёт большинство транспортных коридоров, а через Закарпатье будет проходить транспортный коридор Одесса — Гданьск. Как сообщалось, к его созданию Украина намерена приступить уже в этом году.

В Киеве планируют приступить к реконструкции Шулявского путепровода (частично обрушился 28 февраля) только в конце года. Проект уже почти готов, однако ещё предстоит его госэкпертиза. Исполнителем работ, вероятно, будет китайская China Road and Bridge Corporation — о других желающих не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что немецкие мостостроители будут учиться на примере Украины, как не нужно строить. В частности, на примере Подольско-Воскресенского моста в Киеве (строительство начато в 1993 году, до сих пор не закончено, в настоящий момент приостановлено). Оказывается, будут не только учить, но и планируют достроить. Госсекретарь министерства транспорта Германии Райнер Бомб в интервью «ЛИГА.Бизнес» заявил, что достройка моста — один из проектов, о которых он договорился с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. Кроме того, немецкий чиновник упомянул и о куда более любопытном проекте:

«…При строительстве дорог мы параллельно будем прокладывать оптоволоконные линии, обеспечивающие скорость интернет-связи. Квалифицированный персонал для обслуживания будет готовиться в Германии». В Германии сегодня строят точно так же, поставив задачу связать все города в стране оптоволоконной связью к 2025 году. Сами же дороги будут строить с использованием современных технологий — из пластика: «Было договорено начать сотрудничество в рамках перспективных технологий, таких как композитные шпалы и дороги из пластика. Это не только удешевит процесс строительства, но и позволит решить в значительной степени вопрос пластиковых отходов», — приводит слова министра издание «Пассажирский Транспорт».

The World Economic Forum опубликовал ежегодный рейтинг стран по качеству дорожного покрытия. Как нетрудно догадаться, место Украины не слишком почётное — 137-е из 144. Кстати, последнее место в рейтинге заняла соседка Украины — Молдова.

Чтобы не опуститься в рейтинге ещё ниже, в «Укравтодоре» издали распоряжение об ограничении передвижения грузовых автомобилей по дорогам в течение всего лета. В дни, когда температура превышает 28 °C, грузовому транспорту запрещено двигаться по дорогам с 10:00 до 22:00.

Однако плохие дороги — это не только вредно, но и полезно. Общемировая доля рынка кроссоверов в прошлом году — 28,5%. В Европе чуть меньше, зато на Украине доля кроссоверов (в продажах новых авто) — около 47%. Кто-то берёт KIA Sportage (по совместительству — самая популярная модель среди всех представленных на рынке), кто-то — LADA 4×4. Однако большинству автолюбителей очевидно, что даже в среднесрочной перспективе хороших дорог на Украине не будет, а значит и автомобиль нужно покупать с расчётом на бездорожье.

Другого и не остаётся, если начинание одесских дорожников получит популярность в других областях. Одесситка Наталья Евстратова в своём Facebook опубликовала фото, на котором яма в асфальте заложена… учебниками.

Львовяне начали перенимать практику жителей сёл и используют дороги не только по прямому назначению, но и для выражения протеста. А именно — заваливают их по ночам мусором. Коммунальщикам ничего не остаётся, как оперативно убирать завалы, ведь уже утром неубранный мусор провоцирует пробки в городе. Причём опыт быстро распространяется среди жителей исторического центра Львова.

Заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут анонсировал строительство бетонных дорог: «Сегодня мэрия провела переговоры с зерноперевозчиками, которые своим транспортом наносят наибольший ущерб мариупольским дорогам. В Мариуполе по этой причине может появиться бетонная или объездная дорога в порт. От этого городу не уйти».

Учитывая фразу о переговорах с перевозчиками, логично предположить, что городская власть пробует заставить их скинуться и принять участие в строительстве. И похоже, что это исключительно местная инициатива, ведь ранее строительство бетонных дорог планировалось в Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях, а также на Закарпатье. Мариуполь в этот перечень не входил.

Железная дорога

«Укрзализниця» решила не обделять вниманием обычных граждан. Если в начале июня в УЗ анонсировали рост тарифов на грузоперевозки, то теперь — и на пассажирские.

«Там, где необоснованно низкие цены, они будут значительно повышены, на 15−25%. По остальным направлениям, где нет спроса и необходимо привлекать пассажиров, возможно снижение цен», — говорится в заявлении. Даже сложно сказать, на какие направления спрос отсутствует, учитывая, что УЗ уже давно оптимизирует и сокращает количество поездов.

Зарабатывать УЗ готовится и более креативно, чем просто повышая стоимость билетов.

В корпоративном издании «Укрзализници», которое вручается всем при покупке билетов, пассажирам предлагают разнообразить свою интимную жизнь прямо в путешествиях. Компания «…готова предложить специальные вагоны-салоны тем, кому «надоел рутинный секс». Вместо обычных полок там — широкие кровати, на которых можно реализовать «самые смелые фантазии», — вот наиболее любопытные предложения железнодорожников. Тем же, кто привык к обычным полкам или жаждет экстрима, издание советует попросить у проводника специальные ремни, которые позволят не отвлекаться на сохранение равновесия и помогут избежать падения. Ремни якобы проводник должен выдать по первому требованию, не интересуясь, зачем конкретно они нужны.

Бывший первый заместитель главы Мининфраструктуры Владимир Шульмейстер поддержал нынешнего министра Владимира Омеляна в противостоянии с главой УЗ Войцехом Балчуном.

«Укрзализныця» сама не строит вагоны. То, что она заказывает сейчас, абсолютно недостаточно. Скорость обновления подвижного состава значительно ниже потребности, и компания не создает условий для того, чтобы это делали частники. Это приведет к тому, что если ничего не изменится, то есть, например, Балчун останется на своем месте, то конец наступит быстро. В течение двух-трех лет такой вид транспорта, как железная дорога, перестанет существовать», — отметил он.

Примерно с конца зимы Шульмейстер начал активно мелькать в СМИ и комментировать транспортные проблемы. Учитывая, что в ранних интервью он упоминал о своём участии в конкурсе на замещение должности главы УЗ (должность досталась Балчуну), а также слухи о возможном увольнении нынешнего главы УЗ, нетрудно сложить 2 и 2: экс-чиновник пытается подсидеть Балчуна.

Немного подзабытый со времён зимних событий «Штаб блокады торговли с оккупантами» (активисты, организовавшие самозваную блокаду ж/д сообщения с ЛДНР в период с 25 января по 15 марта и препятствовавшие закупкам энергетического угля у народных республик) снова объявился в Конотопе (Сумская обл) и начал готовиться к новой блокаде путей. В этот раз их задача — воспрепятствовать поставкам угля из РФ, которые осуществляет энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК. Требование прекратить поставки угля с территории России было выдвинуто ими ещё 2 июня, на его исполнение активисты отвели неделю. Напомним, Минэнерго заявило о таком намерении ещё в конце марта и даже внесло соответствующее предложение на рассмотрение правительства, однако решение до сих пор не принято.

Во время встречи с журналистами Владимир Омелян рассказал о том, как изменится железнодорожное сообщение с ЕС после введения безвизового режима.

«Станции Винница и Хмельницкий будут обеспечены удобными пересадками на поезда №233/234 Хмельницкий — Лисичанск (обеспечит удобную стыковку жителям Северного Донбасса, Харькова, Полтавы, на Перемышль), №69/70 Мариуполь — Львов (обеспечит удобную стыковку жителям Южного Донбасса, Днепра, Запорожья, Черкасс на Перемышль). То есть фактически все регионы Украины получат удобную стыковку в направлении Польши. Кроме того, удастся привлечь пассажиропоток из Молдовы». Ещё один маршрут свяжет пять столиц (Киев, Минск, Ригу, Вильнюс, Таллин), а также Чёрное и Балтийское моря, поскольку планируется продлить поезд до Одессы.

Новость о запрете пассажирского сообщения с РФ оказалась уткой, однако, возможно, этого и не понадобится. Среднесуточное количество пассажиров в январе — мае 2017 года сократилось до 2,3 тыс. человек (2,8 тыс. за аналогичный период прошлого года, — 18%). Несколько лет такой динамики — и возить будет попросту некого.

Близится окончание маркетингового года, что напрямую отражается на темпе работы грузового сегмента УЗ. Если коротко — аврал. Оперативная переброска угля в конце мая (с разгруженной «лодки» в МТП «Южный») была не единственной головной болью железнодорожников. На сайте компании сообщается, что суточная погрузка зерновых в мае выросла почти на 62%, до 87 тыс. тонн (больше самого крупного судна, которое может стать под погрузку в «Южном») в сутки. Увеличение нагрузки на железную дорогу объясняется, скорее всего, ремонтными работами на подъездах к портам.

Нужно отметить, что в случае масштабной реконструкции дорог, или даже строительства новых подъездов к портам, УЗ вряд ли сможет обеспечить бесперебойную поставку зерна для отгрузки на экспорт. Или железную дорогу придётся полностью переключать на потребности аграриев.

Аэропорты

Министр инфраструктуры воюет не только с Балчуном. Во время брифинга на прошлой неделе Омелян, что называется, откопал топор войны и бросился с ним на владельца авиакомпании МАУ Игоря Коломойского. По версии Омеляна, именно владелец МАУ в ответе за непростую историю прихода Ryanair на Украину, поскольку его авиакомпания теряет возможность зарабатывать на дорогих авиабилетах.

Что же касается самой Ryanair, то министр анонсировал, что в 2018 году она может расширить географию присутствия на Украине. Однако для этого города сами должны выходить на переговоры и заинтересовывать условиями. Также министр окончательно ответил на вопрос, из какого же аэропорта будет летать компания:

«…Никакого Гостомеля, Житомира и других не будет [ранее прорабатывались несколько вариантов в области и даже соседних с Киевом областях, откуда могла бы летать Ryanair — Ред]. Если Ryanair не будет летать в Киев, руководство аэропортов в Борисполе и Жулянах должно выйти и сказать, почему, сказать людям правду. Еще раз подчеркиваю: в KPI, которые я поставил перед новым главой «Борисполя», первым пунктом было — результативно завершить переговоры с компаниями-лоукостами и обеспечить выполнение ими рейсов из терминалов «F» или «B». Министерство ожидает, что «Борисполь» откроет терминал «F» для лоукостов».

В МАУ в ответ обвинили министра в лоббировании интересов лоукостера: «Из сообщений СМИ известно, что министр в марте 2017 года тайно подписал меморандум с Ryanair, в котором вопреки закону этой компании предоставляются особые преференции, недоступные для других перевозчиков. МАУ считает эти действия министра незаконными, имеющими признаки коррупции и злоупотребления служебным положением», — говорится в заявлении компании.

Глава авиационного комитета Федерации работодателей транспорта Валерий Полищук заявил, что эта авантюра грозит и его сотрудникам снижением зарплаты и сокращениями. А обозреватель «Левого берега» Сергей Ильенко справедливо отмечает, что поскольку «Борисполь» — государственное предприятие, перечисляющее деньги в бюджет, то падение его прибыли из-за Ryanair фактически означает, что бюджет (т.е. налогоплательщики) взяли на содержание перевозчика, а также его пассажиров. В «Борисполе» с этим не согласны и даже рассчитывают нарастить чистую прибыль в 2017 году до 1,508 млрд грн (+8,8% к прошлому году).

Аэропорт «Харьков», очень динамично развивавшийся в 2016 году, продолжает ставить рекорды. В мае пассажиропоток превысил 84 тыс. человек (+58% к аппг). Кроме того, это даже больше, чем «Харьков» принял во время Евро-2012, а этот показатель до недавнего времени оставался недостижимым.

Порты

Рост экспорта в первом квартале позитивно сказался на загруженности портов. В январе — мае украинские порты довели перевалку до 55,6 млн тонн (+4,5% к аппг), сообщает Администрация морских портов Украины. С другой же стороны очевидно, что возросший экспорт лишь немного компенсировал падение: с начала года украинский бизнес продал за границу товаров на 34% больше, чем в прошлом году. Учитывая, что доля экспорта в перевалке всегда преобладала и составляла не менее 75%, очевидно, что рост экспорта происходит на фоне продолжающегося сокращения транзита. Импорт за этот период, наоборот, вырос до 7,88 млн тонн (+14% к аппг), что объясняется увеличением экспортных поступлений. К тому же блокада Донбасса и принятое решение переключить украинскую энергетику на морские поставки уже в этом году увеличит количество импортных грузов, проходящих через украинские порты, на 3−4 млн тонн. Нужно больше, но вряд ли порты смогут столько принять.

Перевалка контейнеров выросла до 245 522 штук (+2,4% к аппг). Из них 210 255 (85%) — в Одесском МТП. Это говорит нам о том, что порт нарастил либо загрузил ранее незадействованные мощности: в 2016 году через Одессу проходило около 75% контейнерного оборота.

В тройке портов с наибольшей перевалкой традиционно МТП «Южный» (18,47 млн тонн, +6,6%), Одесский МТП (10,41, +1,6%). А вот на третьем месте замена: Николаевский МТП (9,77 млн тонн, +6,5%) в этом году обошёл МТП «Черноморск». Причина — порт нарастил отгрузку зерна. Правда, у руководства портового оператора ТИС (частный оператор, располагающийся на территории МТП «Южный») своя статистика. ТИС уже выделяет себя в отдельный порт и ставит себя на первое место в рейтинге с результатом 11,5 млн тонн. Государственный «Южный», соответственно, сдвигается на 4-е место с 7 млн тонн.

А вот количество судов, принятых на погрузку или разгрузку, снизилось до 4607 штук (-6,6% к аппг). Как можно догадаться, Украина стала принимать более крупные суда, что является результатом дноуглубительных работ в портах. Очередным таким портом вскоре станет «Черноморск» (бывш. «Ильичёвск»): в этом году тут проведут реконструкцию подходного канала до отметки 16 м, а также рассчитывают завершить первую очередь проекта реконструкции акватории 1-го ковша Сухого лимана до 15 м.

Компания «Дельта Вилмар СНГ» объявила о намерении построить в порту «Южный» завод по переработке сои, инвестировав в проект 150 млн долл., мощность — 2 тыс. тонн соевого масла в сутки, что прибавит к грузообороту порта 0,7−0,73 млн тонн в год.

Похоже, что строительство заводов по переработке сои в портах становится таким же трендом, как и строительство зерновых терминалов. Группа компаний Allseeds также объявила о строительстве второй очереди такого маслозавода, а также сопутствующей инфраструктуры (приём сырья, отгрузка продукции, хранение). Мощность — в 2,5 раза выше, чем у «Дельта Вилмар СНГ» (5 тыс тонн в сутки, до 1,7 млн тонн в год), а совокупные инвестиции, по словам представителей компании, достигнут 400 млн долл.

Обе компании, говоря о преимуществах строительства, напирают на то, что сегодня соя преимущественно вывозится (2,6 млн тонн в 2016 году). Между тем заявленная мощность обоих заводов уже позволяет переработать всю выращиваемую сою, даже с запасом. Что заставит аграриев южных областей переключаться с выращивания подсолнечника на сою.

Всемирный банк и АМПУ совместными усилиями разрабатывают новую стратегию развития морпортов до 2038 года. Уже известно, что стратегия будет предусматривать специализацию портов для более эффективной логистики, а также изменение модели управления портами. Черновой проект стратегии обещают представить через 2 месяца. Однако планы «Дельта Вилмар СНГ» и Allseeds уже предвосхищают её отдельные направления. Текущая транспортная инфраструктура уже сегодня плохо справляется с подвозом грузов в порты. После дноуглубления и готовности принимать более крупные суда эта проблема обострится. Один из выходов — строительство перерабатывающих мощностей в портах и отгрузка частично обработанного сырья.