Главный праздник вепсского народа «Древо жизни» прошел 11 июня в Ленобласти. Село Винницы Подпорожского района встретило несколько тысяч гостей со всей России. Участие в празднике принял и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Дети на празднике «Древо жизни»

Вепсский праздник «Древо жизни» в этом году отмечает 30-летний юбилей. В 1987 году организаторам казалось, что собрать ценителей вепсских традиций со всех уголков России невозможно, но год за годом количество участников увеличивалось в разы. И теперь «Древо жизни» считается главным праздником вепсов, поддержку в проведении которого оказывают комитет по культуре Ленинградской области, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрация Подпорожского района.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Вепсский праздник «Древо жизни» в селе Винницы

«Возрождение вепсского праздника «Древо жизни» стало символичным для сохранения и развития культуры этого малого народа. Внимание к традициям, восстановление ремёсел, кухни, издание букварей и создание мультфильмов на национальном языке — первые шаги к новой странице истории Вепсского края. В ближайших планах — завершение ремонта дороги на Винницы, строительство Вепсского центр фольклора, детского сада с бассейном», — отметил на открытии праздника Александр Дрозденко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на празднике «Древо жизни»

«Сценарии праздника всегда разнообразны, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Надежда Ковальская, заведующая винницким Вепсским центром фольклора. — В этом году он посвящен давней истории села Винницы, название которого трижды менялось на протяжении времени. По его трем именам и назван праздник — «Vingl, Vidl, Винницы».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Пожилые участники показали свое мастерство на празднике «Древо жизни»

На площади около Вепсского центра фольклора развернулись веселые гуляния. На сцене выступили хозяева праздника — вепсский фольклорный народный ансамбль «Армас» и детский фольклорный ансамбль «Чомашти», а также гости с разных регионов России: государственный национальный ансамбль песни и танца «Кантеле» из республики Карелия, ансамбль «Дзоридз» Санкт-Петербургского коми землячества, детский образцовый ансамбль народной песни «Забава» из Подпорожья.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Участники этнографического коллектива на празднике «Древо жизни»

Особенными гостями стали представители нганасанского этнофольклорного клуба «Хендир» с полуострова Таймыр, название которого с нганасанского языка переводится как «Страна оленьих следов» — с высоты птичьего полета Таймыр кажется расписанным орнаментами оленьих троп. Нганасаны — самый северный народ не только России, но и всей Евразии.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Представители нганасанского народа на празднике «Древо жизни»

В праздничных Винницах каждый нашел себе занятие по душе. В здании Вепсского центра фольклора были представлены три выставки, организатором которых является Финно-угорский культурный центр Российской Федерации. Во время праздника была организована работа Вепсского музея, заранее был объявлен конкурс на лучшего экскурсовода.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Участники праздника «Древо жизни»

Рукодельницы со всей Ленобласти, знакомые с техникой вепсского декоративно-прикладного творчества, приняли участие в выставке-конкурсе панно «Сказки приоятского края» («Sarnad Ojat'randal»).

Валентин Илюшин ИА REGNUM Традиционные ремесла на празднике «Древо жизни»

Старинные вещи из коллекций жителей Лодейнопольского и Подпорожского районов вместе составили выставку старинных предметов быта «В доме старом, в доме чудном» («Pertiš kulus, pertiš čudakahaz»), оформленной в стиле деревенской избы.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Школьники приняли участие в празднике «Древо жизни»

Самые маленькие гости учились играть в традиционные финно-угорские игры на свежем воздухе, а взрослые участвовали в викторине, посвященной изданию книги «Вепсский праздник в лицах» и юбилею праздника. Победители получили в награду книгу «Вепсский праздник в лицах», которая рассказывает о всех вепсских праздниках и людях, которые их создавали.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Молодежь на празднике «Древо жизни»

Надежда Ковальская отмечает, что с каждым годом растет интерес к мастер-классам, проводимым во время праздника, и увеличивается их количество.

Большой популярностью пользуется мастер-класс по выпечке калиток, рецептом которых уже запаслись многие хозяйки. Любители жаркой бани не могли пройти мимо мастер-класса по вязанию веников на вепсском подворье, здесь тоже есть свои секреты. Студия «Вокруг кросно» из Петрозаводска организовала мастер-класс по ткачеству поясов. Кто-то пробовал изготовить куклу-оберег своими руками, а кто-то обучался сложному гончарному делу. А гости из нганасанского клуба «Хендир» рассказали желающим, что такое барган, и позволили сыграть на нем, а также на других музыкальных инструментах.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Предметы народного творчества на празднике «Древо жизни»

Как всегда на вепсских подворьях была организована продажа сувениров, изделий декоративно-прикладного творчества, разнообразной выпечки на любой вкус — участие в выставке-ярмарке приняли гости из разных городов России, близлежащих сел и деревень. Закончился праздник вечерней программой с юбилейным фейерверком и этнодискотекой.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Село Винницы ежегодно принимает праздник «Древо жизни»

Справка

Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5936 человек. Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.

Сотрудники Вепсского центра фольклора активно поддерживают и развивают культуру малочисленного народа в современном мире. Центр имеет свой интернет-портал, где пользователь может узнать об истории и традициях столицы Вепсарии, а также получить информацию о мероприятиях и программах, организуемых на базе центра.