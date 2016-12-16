«Древо жизни»: столица вепсов в Ленобласти вновь принимает гостей
Главный праздник вепсского народа «Древо жизни» прошел 11 июня в Ленобласти. Село Винницы Подпорожского района встретило несколько тысяч гостей со всей России. Участие в празднике принял и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Вепсский праздник «Древо жизни» в этом году отмечает 30-летний юбилей. В 1987 году организаторам казалось, что собрать ценителей вепсских традиций со всех уголков России невозможно, но год за годом количество участников увеличивалось в разы. И теперь «Древо жизни» считается главным праздником вепсов, поддержку в проведении которого оказывают комитет по культуре Ленинградской области, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрация Подпорожского района.
«Возрождение вепсского праздника «Древо жизни» стало символичным для сохранения и развития культуры этого малого народа. Внимание к традициям, восстановление ремёсел, кухни, издание букварей и создание мультфильмов на национальном языке — первые шаги к новой странице истории Вепсского края. В ближайших планах — завершение ремонта дороги на Винницы, строительство Вепсского центр фольклора, детского сада с бассейном», — отметил на открытии праздника Александр Дрозденко.
«Сценарии праздника всегда разнообразны, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Надежда Ковальская, заведующая винницким Вепсским центром фольклора. — В этом году он посвящен давней истории села Винницы, название которого трижды менялось на протяжении времени. По его трем именам и назван праздник — «Vingl, Vidl, Винницы».
На площади около Вепсского центра фольклора развернулись веселые гуляния. На сцене выступили хозяева праздника — вепсский фольклорный народный ансамбль «Армас» и детский фольклорный ансамбль «Чомашти», а также гости с разных регионов России: государственный национальный ансамбль песни и танца «Кантеле» из республики Карелия, ансамбль «Дзоридз» Санкт-Петербургского коми землячества, детский образцовый ансамбль народной песни «Забава» из Подпорожья.
Особенными гостями стали представители нганасанского этнофольклорного клуба «Хендир» с полуострова Таймыр, название которого с нганасанского языка переводится как «Страна оленьих следов» — с высоты птичьего полета Таймыр кажется расписанным орнаментами оленьих троп. Нганасаны — самый северный народ не только России, но и всей Евразии.
В праздничных Винницах каждый нашел себе занятие по душе. В здании Вепсского центра фольклора были представлены три выставки, организатором которых является Финно-угорский культурный центр Российской Федерации. Во время праздника была организована работа Вепсского музея, заранее был объявлен конкурс на лучшего экскурсовода.
Рукодельницы со всей Ленобласти, знакомые с техникой вепсского декоративно-прикладного творчества, приняли участие в выставке-конкурсе панно «Сказки приоятского края» («Sarnad Ojat'randal»).
Старинные вещи из коллекций жителей Лодейнопольского и Подпорожского районов вместе составили выставку старинных предметов быта «В доме старом, в доме чудном» («Pertiš kulus, pertiš čudakahaz»), оформленной в стиле деревенской избы.
Самые маленькие гости учились играть в традиционные финно-угорские игры на свежем воздухе, а взрослые участвовали в викторине, посвященной изданию книги «Вепсский праздник в лицах» и юбилею праздника. Победители получили в награду книгу «Вепсский праздник в лицах», которая рассказывает о всех вепсских праздниках и людях, которые их создавали.
Надежда Ковальская отмечает, что с каждым годом растет интерес к мастер-классам, проводимым во время праздника, и увеличивается их количество.
Большой популярностью пользуется мастер-класс по выпечке калиток, рецептом которых уже запаслись многие хозяйки. Любители жаркой бани не могли пройти мимо мастер-класса по вязанию веников на вепсском подворье, здесь тоже есть свои секреты. Студия «Вокруг кросно» из Петрозаводска организовала мастер-класс по ткачеству поясов. Кто-то пробовал изготовить куклу-оберег своими руками, а кто-то обучался сложному гончарному делу. А гости из нганасанского клуба «Хендир» рассказали желающим, что такое барган, и позволили сыграть на нем, а также на других музыкальных инструментах.
Как всегда на вепсских подворьях была организована продажа сувениров, изделий декоративно-прикладного творчества, разнообразной выпечки на любой вкус — участие в выставке-ярмарке приняли гости из разных городов России, близлежащих сел и деревень. Закончился праздник вечерней программой с юбилейным фейерверком и этнодискотекой.
Справка
Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5936 человек. Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Крупнейшим местом их компактного проживания является село Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.
Сотрудники Вепсского центра фольклора активно поддерживают и развивают культуру малочисленного народа в современном мире. Центр имеет свой интернет-портал, где пользователь может узнать об истории и традициях столицы Вепсарии, а также получить информацию о мероприятиях и программах, организуемых на базе центра.