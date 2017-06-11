В начале своего губернаторского срока глава Карелии Александр Худилайнен предложил широко отмечать день рождения республики не только в Петрозаводске, но и в районах. В целом идея понравилась: муниципальные власти участвовали в конкурсе, победителю из карельской казны выделяли десятки миллионов рублей, памятники ремонтировали, фасады красили, звезд эстрады привозили — народ гулял. Но после того как в 2013 году с первым «выездным» Днем Карелии вполне сносно справился недальний от республиканского центра поселок Пряжа, люди стали задаваться вопросом: а что дальше? В регионе 16 районов и два самостоятельных городских округа — и все они очень сильно отличаются друг от друга. Хорошая идея рискует «разбиться» о суровую карельскую действительность. Особенно в условиях практически одинаковых сумм, выделяемых из регионального бюджета победителю конкурса. Например, один из лучших праздников в Сортавале 2015 года вряд ли сможет повторить город Суоярви, где нет пляжей Ладоги, прекрасного Валаама, где вообще мало подходящей инфраструктуры. Или прошлогодний День Карелии в богатой Костомукше не под силу поселку Лоухи, в котором вообще мало, что есть. Когда же республику возглавил Артур Парфенчиков, добавился другой вопрос: продолжит ли новый руководитель идею своего предшественника не только в географическом, но и в политическом смысле? Многим ведь понятно, что идея Худилайнена проводить день рождения республики в районах полностью подчинена основному направлению деятельности бывшего губернатора — столетнему юбилею образования Карелии в 2020 году. Под эту дату он проводил всю свою работу с федеральным центром, без помощи которого республика с дефицитным бюджетом обречена не на развитие, а на прозябание. В результате этой работы регион получил федеральную целевую программу и государственную комиссию по подготовке к юбилею. В нее вошли 11 федеральных министров, а возглавил новый орган — секретарь Совбеза Николай Патрушев. Оба достижения — и ФЦП, и Госкомиссия созданы как раз под карельское столетие. И при Худилайнене почти все высокие гости приезжали на Дни Карелии. Поэтому можно предположить, что во многом дальше 2020 года команда бывшего главы не заглядывала, рассчитывая, что до знаменательной даты дни рождения региона пройдут в более-менее развитых районах. Будет ли Артур Парфенчиков действовать в том же ключе?

ИА «Республика Карелия» Главная сцена праздника

ИА «Республика Карелия» На Дне Карелии

И вот очередь дошла до Олонца. Этого дня (праздник ради субботы перенесли с 8 июня на 10-е) сами горожане и гости ждали, как возможность отдохнуть и погулять, а вот политологи, журналисты и прочая любопытствующая братия — еще и как первый День Карелии при новом руководстве. Как не самый экономически сильный и развитый район сумеет принять самый главный праздник карельской государственности? Будут ли дни рождения региона такими же, как при предшественнике? Олонец и Артур Парфенчиков с праздником почти справились. А вот вопросы — остались.

Свой первый день рождения Карелии врио главы Артур Парфенчиков начал с посещения храма. В одной из первых каменных церквей на северо-западе России, соборе Смоленской иконы Божьей Матери он вместе с прихожанами молился на божественной литургии. Пожалуй, впервые руководитель Карелии начинал этот праздник с публичного посещения церкви. Об Артуре Парфенчикове вообще говорят как о человеке верующем.

ИА «Республика Карелия» Воинский мемориал в Олонце

Любопытно, что воцерковленность врио главы некоторые граждане республики склонны видеть в не совсем очевидных вещах — таких, например, как протокол проведения публичных мероприятий. Коммунисты Олонецкого района с неудовольствием отметили, что на первой массовой «точке» — на возложении цветов к мемориалу «Могила Неизвестного солдата» — сразу за светской властью региона венки возложило церковное руководство и только потом — все остальные. Такого раньше не было. Кроме олонецких правых этого не отметил никто, но что поделать — Артур Парфенчиков с первого дня в Карелии вызывает повышенный интерес. В том числе, и такой."Hyvät anukselazet! Arvokkahat omamualazet! Дорогие олончане! Уважаемые земляки! 97 лет назад была образована Карельская трудовая коммуна. Но всегда в нашей истории мы были вынуждены защищать свою государственность, свою свободу. Мы помним, что олонецкая земля в 41 году одной из первых приняла бой. Конечно, мы всегда чтили и будем чтить память защитников нашей земли. Карельский фронт — это фронт, где остались места на нашей государственной границе, которые противник так и не смог пройти за всю войну. Мы гордимся тем, что среди олончан есть земляк, Иван Ильич Артамонов, который получил высокое звание Героя Советского Союза. И стоя здесь, мы по-особому чувствуем значимость нашего праздника — Дня Карелии», — так обратился к землякам на церемонии возложения Артур Парфенчиков.

В целом культурная программа праздника в Олонце вполне удалась: организаторы сумели с разных сторон показать национальное своеобразие Карелии в целом, и карелов-ливвиков (компактно проживающих в Олонецком районе) в частности. Гости и жители города остались довольны. А вот с хозяйственной частью здесь справились не очень. Удручал тонкий слой асфальта на дороге к воинскому мемориалу (его в Олонце не будет уже через год); занавешенные тканью с изображением окон и дверей полуразрушенные дома (мысли о том, что потемкинские деревни остаются одной из главных бед страны не отпускали); и другие мелкие неприятности — например, упавший на центральную улицу бог знает, когда фонарный столб не убрали, но перекинули через него деревянный настил, который с какой-то деревенской непосредственностью украсили шариками.

ИА «Республика Карелия» Карельский морозец Паккайне

Главная сцена праздника стала торжеством творческих коллективов и праздничных речей. Артисты национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», петрозаводского музыкального колледжа, Национального театра, олонецкие коллективы справились на «пять с плюсом». Их театрализованное представление всей карельской истории — одно из главных украшений Дня Карелии-2017.

«Олонец — это поистине жемчужина Карелии, южные ворота республики, исторический город, который славится своими традициями, ремеслами, своими жителями. И день республики — это возможность сказать большое спасибо всем, кто живет и работает на благо Карелии», — заявил Артур Парфенчиков.

Традиционно руководитель региона с главной сцены рассказал, какой район примет День Карелии в следующем году. Команда Артура Парфенчикова пошла дальше и объявила места проведения праздника на три года вперед. Свой день рождения в следующем году республика встретит в Беломорском районе, дальше — в Медвежьегорском, а вот честь принять столетний юбилей ожидаемо предоставили региональной столице. Географические ожидания врио главы оправдал.

ИА «Республика Карелия» Артур Парфенчиков

«Мы должны сплотиться и сделать максимум для того, чтобы свой юбилей Карелия встретила успехами и достижениями, — подчеркнул врио главы. — Я уверен, что у карельской земли замечательное будущее. Счастья и удачи тебе, Карелия»!

А вот политические — нет. Чем еще запомнилось празднество — так это почти полным отсутствием федеральных гостей, к обилию которых в День республики Карелия уже привыкла. Конечно, в Олонец приехали член Совфеда, в прошлом глава региона Сергей Катанадов, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко — но их в республике не воспринимают как федеральных чиновников, они здесь свои. А вот за Николая Патрушева, полпреда президента в СЗФО, российских министров и замов министров пришлось «отдуваться» одному заместителю секретаря Совета безопасности России Рашиду Нургалиеву. От себя он подарил любимой республике стихотворение, а от лица своего начальника — зачитал приветственный адрес.

ИА «Республика Карелия» Красоты Олонца

«Уверен, что республика Карелия впишет еще немало ярких страниц в историю России, внесет достойный вклад в укрепление ее могущества и процветания как основы национальной безопасности Российской Федерации», — процитировал Николая Патрушева Рашид Нургалиев.Сложно сказать, с чем связан тот факт, что привычное большинство федеральных руководителей не приехало в Олонец. Может быть, просто не смогли — люди занятые; может быть, Артуру Парфенчикову еще придется налаживать те связи, которыми обладал предыдущий руководитель. Также возможно, врио главы пока не хватило времени задействовать свои знакомства в Москве или он их использует не так публично. В любом случае, первый День Карелии при Артуре Парфенчикове получился — просто прошел не по вполне привычному сценарию.