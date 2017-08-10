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На Ближнем Востоке стали заново сдавать карты, и все вновь тесно переплелось. Когда после переговоров в Ираке высокопоставленных курдских политиков с президентом курдской автономии Масудом Барзани в Эрбиле появились сообщения о решении провести 25 сентября референдум о независимости, на Ближнем Востоке многие всполошились. Что происходит?

Вспомнили, что о такой возможности Барзани говорил еще 1 июля 2014 года, после вторжения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ирак. Эрбиль тогда обвинил Багдад в бездействии, хотя были подозрения, что «объективно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подыгрывал курдам», фактически фрагментируя Ирак. Запад устремления автономии не поддержал. Год спустя Барзани, выступая в Вашингтоне, объявил, что «референдум пройдет после успешного завершения боевых действий против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Эрбиль считает, что победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержана и активизировал свой проект обретения независимости Иракского Курдистана. Почему именно сейчас? Мы предполагаем, что процесс был запущен в первых числах апреля нынешнего года, когда Джаред Кушнер, зять и старший советник президента США Дональда Трампа, совершил свой первый вояж на Ближний Восток. Он сопровождал председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда.

Не случайно в Ираке появление Кушнера хронологически совпало с моментом, когда Объединенная делегация «Демократической партии Курдистана» (ДПК) и «Патриотического союза Курдистана» (ПСК) провели встречу с исламскими партиями Курдистана для обсуждения вопроса о проведении референдума о независимости. Барзани дал согласие на формирование совместной делегации для переговоров с Багдадом. Одновременно представители других этнических и конфессиональных групп, проживающих в том же районе Ирака, выступили с требованием определиться с будущим «спорных районов».

Так закручивалась острая региональная интрига. Багдад обвинил Эрбиль в том, что таким образом тот «пытается отвлечь внимание от военных побед иракских сил в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Отреагировала и Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от администрации иракской провинции Киркук отказаться от использования флагов курдской автономии Северного Ирака, пригрозив, что в противном случае местным властям придется «дорого заплатить». По его словам, «в Турции не согласны с тем, что Киркук принадлежит курдам. Киркук принадлежит туркманам, арабам и курдам, всем вместе».

Одновременно Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил, что будет препятствовать созданию в Сирии новых территориальных образований. Турецкие эксперты со ссылкой на данные разведки утверждали, что когда окончательно стала ясна позиция США, которые активно поддерживают сирийских курдов, начали налаживаться отношения между Эрбилем и партией «Демократический союз» (PYD), которая доминирует в Северной Сирии. При этом Вашингтон активно склонял Анкару поддержать объединение иракских и сирийских курдов, чтобы потом «найти решение курдского вопроса и в самой Турции».

Конечно, известны далеко не все детали осуществляемой комбинации. Ясно, что без определенной поддержки извне Барзани вряд ли решился бы назвать точную дату проведения референдума, понимая, что натолкнется на сопротивление Багдада и вызовет острую реакцию со стороны других региональных держав. Но сделал, что сделал. И на фоне продолжающегося сирийского кризиса события в Ираке могут выйти сейчас на первый план. Хотя бы потому, что появление независимого Иракского Курдистана воскрешает «дух Севра».

В этой связи стоит напомнить, что впервые идея о создании независимого Курдистана появилась после развала Османской империи. Определенное юридическое оформление она получила в Севрском договоре августа 1920 года. Предполагалось, что границы независимого Курдистана определят совместно Англия, Франция и Турция. Этот договор так и не был ратифицирован, оставив проекты учреждения на территории Мосульского вилайета государства Курдистан лишь на бумаге. Но при этом по Севрскому договору Турция и союзные державы признали независимость Армении, к которой переходила территория некоторых юго-восточных вилайетов Турции.

Вторая попытка создания государственности Курдистана была предпринята в 1946 году советскими оккупационными властями в Иране, эта республика прекратила свое существование после вывода советских войск в 1947 году. Потом в середине 1970-х годов на северо-востоке Ирака был создан Курдский автономный район, включавший три мухафазы (провинции): Дахук, Эрбиль и Сулейманию. Автономия охватывала около половины населенной курдами территории Ирака, за ее пределами оказалась, например, богатая нефтью мухафаза Киркук. Опыт автономизации был прерван Саддамом Хусейном, но «Курдский автономный район» остался. После вторжения западной коалиции в 2003 году курды, проявив себя активными союзниками американцев, получили дополнительную территорию, хотя по факту части земель Найнавы, Киркука и Диялы официально все еще не входят в состав Иракского Курдистана.

В конечном итоге курды добились своего. В конституции Ирака были оговорены самые широкие права Курдистана, вплоть до права выхода из состава Ирака в случае нарушения центральным правительством своих обязательств. Последнюю точку в процессе легитимации курдского государственного образования поставило принятие иракской конституции на референдуме в октябре 2005 года. При этом Барзани, как пишет один арабский исследователь, «понимает, что тот, кто первым создаст независимый и признанный Курдистан, получит право назвать это государство», хотя, по его мнению, «неизбежно столкнется с фактором национальной идентичности и чувства принадлежности к тому или иному государству».

А что же Запад? МИД ФРГ указал на опасность односторонних шагов в решении вопроса о независимости Иракского Курдистана. Как заявил глава ведомства Зигмара Габриэля, этот шаг может не только «осложнить и без того тяжелую и нестабильную ситуацию как в Эрбиле, так и в Багдаде», но и ослабить «необходимость совместной борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Негативно отреагировал и МИД Турции, полагая, что «решение о проведении референдума не отражает волю иракского народа». Вашингтон пока не определился по этому вопросу, но вполне возможно, что новая американская администрация посредством определенных тактических шагов поддержит план Барзани по выходу из Ирака. Так что события на Ближнем Востоке начинают приобретать особые драматические обороты, которые будут вписаны в историю этого региона.