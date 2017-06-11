



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пресс-служба президента США официально подтвердила, что Дональд Трамп прибудет в Польшу в июле сего года накануне саммита G20 в Гамбурге. Как говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома, визит подтвердит «непоколебимую приверженность Америки одному из наших ближайших европейских союзников и подчеркнет приоритет администрации делу укрепления коллективной обороны НАТО. Лидеры обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов, углубления союза, основанного на общих ценностях и общих интересах. В Польше президент Трамп выступит с большой речью и примет участие в саммите инициативы Троеморья на высшем уровне в целях демонстрации прочных связей с Центральной Европой».

Эта новость вызвала радость в Варшаве. Начальник канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский уже успел назвать визит американского президента «выражением растущей позиции Польши в регионе, а также в НАТО». Как передает Заграничная служба Польского радио, Щерский обратил внимание на то, что президент США сначала встретится с лидерами региона Центральной и Восточной Европы и лишь затем с лидерами группы G20. «Это важное, даже символическое послание, которое также говорит о том, что Варшава является одним из центров дискуссии о политике безопасности», — сказал глава канцелярии польского президента. Однако министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский акценты расставил иначе, подчеркнув, что одной из главных тем переговоров польских властей с президентом США станут «действия России на Украине». По его словам, «с момента начала украинского конфликта для Польши нет более важной проблемы в области безопасности, каждый виток эскалации этого конфликта может негативно отразиться на Польше».

Кажется, и в Варшаве ввязались в игру «расшифруй Трампа». Западная советология анализировала расклад сил в Политбюро и прогнозировала будущие действия Кремля на основании расстановки партийных руководителей на трибуне Мавзолея во время праздников. Трампология ориентируется на твиттер американского президента, его заявления и жесты, хотя сам хозяин Белого дома как-то обмолвился, что не собирается заранее рассказывать о своих истинных намерениях. Тем не менее, польские политологи и политики с воодушевлением восприняли заявление Трампа во время встречи в Вашингтоне с румынским президентом Клаусом Йоханнисом об «абсолютной приверженности США соблюдению статьи 5 Договора о НАТО». Исходя из этого, был сделан вывод, что Белый дом все-таки не бросит Польшу на произвол судьбы, то есть русских. Но в логике трампологии можно сделать и иные суждения.

Например, подчеркнуть, что Трамп отметил вклад Бухареста в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его участие в международной коалиции в Афганистане под командованием США, а также приветствовал решение Румынии увеличить вклад в бюджет НАТО с нынешних 1,4% процента валового внутреннего продукта до более чем 2%. Напомним также, что на недавнем саммите альянса в Брюсселе Трамп не делал заявления об «абсолютной приверженности США соблюдению статьи 5 Договора о НАТО», вызвав тем самым резко негативную реакцию союзников. Получается, во-первых, что раз заявление по 5 статье американский президент сделал в ходе двухсторонней встречи у себя дома и после обещания Бухареста доплатить, тем самым Вашингтон дает понять — с каждым союзником разговор будет отдельный, каждому союзнику будет выставлен свой счет, а что там в общем котле, Белый дом больше не интересует. Во-вторых, Трамп проявил интерес к южному флангу НАТО вплоть до Ближнего Востока, в то время как Польша обозначает себя на фланге восточном со смещением на север.

В-третьих, об польской инициативе Троеморья, затрагивающей лежащие между Адриатическим, Балтийским и Черным морями страны (Хорватия, Польша, Литва, Болгария, Словения, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, Австрия, Эстония и Латвия). Польский институт международных дел (PISM) в кратком комментарии, посвященном визиту Трампа, делает акцент на экономическом сотрудничестве США и Центральной Европы в контексте «растущей активности Китая, который стремится к более тесному сотрудничеству с регионом в рамках собственной инициативы 16+1». PISM предполагает, что поддержка Вашингтоном инициативы Троеморья даст основания американскому частному сектору, располагающему финансовыми ресурсами и технологическими решениями, необходимыми для реализации конкретных задумок, активнее инвестировать в проекты энергетические, цифровые (в том числе, кибербезопасность) и транспортные.

Возможно. Но пока что единственной попыткой Трампа организовать какую-то межгосударственную коалицию стал саммит арабско-исламских стран и США, прошедший в мае сего года в Саудовской Аравии. После него последовали два конкретных события — коалиция монархий Персидского залива во главе с Эр-Риядом разорвала отношения с Катаром и объявила ему блокаду за сношения с Ираном (перевернув на попа тем самым традиционное суннитско-шиитское противостояние), а в самом Тегеране прогремели два знаковых теракта. Ближний Восток не стал более спокойным местом, что косвенно затрагивает и Польшу, связанную с Катаром газовым контрактом. А что в Троеморье? Здесь тоже не экономика является главной. Министр Ващиковский в данном случае выглядит более последовательным, когда говорит, что «с момента начала украинского конфликта для Польши нет более важной проблемы в области безопасности, каждый виток эскалации этого конфликта может негативно отразиться на Польше». Злато против булата все равно, что плотник супротив столяра.

Бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский, выступая в эфире телеканала TVN24, заметил, что «президент Трамп может просто не понять нашей чувствительности, наш регион, историю России и почему его теплое отношение к Путину выглядит в нашем регионе таким спорным». Может и не понять, а может и понять, зависит от экспертов. В 2009 году глава разведывательно-аналитического центра Stratfor Джордж Фридман опубликовал книгу «Следующие 100 лет», где сделал комплиментарный прогноз в адрес Польши. По мнению политолога, Варшаве удастся стать лидером в регионе, восстановив Речь Посполитую как альянс Королевства Польского и Великого княжества Литовского. В итоге Польша станет ведущим игроком в коалиции государств, расположенных близ России, которая, кстати, развалится. Правда, тот же Фридман предсказал и Турции восстановление ее величия времен Османской империи и расширение турецкой сферы влияния на фрагментированный арабский мир, север (Россия и другие бывшие республики Советского Союза).

Сегодня Анкара может на своем грустном опыте рассказать Варшаве о «понимании» американскими политиками региональных нюансов и истории. Так что польским трампологам предстоит непростая работа по части правильной интерпретации слов и жестов 45-го президента Соединенных Штатов Америки.