Разочаровавшие ЕС итоги визита на континент американского президента Дональда Трампа подтолкнули Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона к мысли, что разбираться со своими проблемами Евросоюзу придется самому, считают европейские СМИ.

Pixabay.com Флаг ЕС

«Лидеры двух ведущих европейских держав высказались довольно решительно, хотя и без особого энтузиазма, — отмечает берлинский корреспондент испанского издания El Confidencial Антонио Мартинес. — «Времена, когда можно было доверять другим, прошли», — сказала одна. «Пришло время перезапустить европейский проект», — добавил другой. Что же им предстоит совершить?»

А совершить, по мнению автора, им предстоит «девять подвигов» из числа, возможно, не совсем того же уровня, что геракловы двенадцать, но близко к этому, с учетом неодинаковости подходов двух лидеров к ключевым вопросам, а значит и возможного недопонимания одного другим. Или, выражаясь менее пафосно, подобрать девять ключей к замкам двери, за которой — благоденствие и процветание.

Ключ первый. Бюджет ЕС и Минфин еврозоны

Макрон еще во время предвыборной кампании говорил о необходимости принятия единого бюджета для конгломерата стран, использующих в качестве платежа единую евровалюту. Кандидата в президенты Франции запросто тогда можно было уличить в попытках расколоть Евросоюз на два блока: еврозону и прочих. Но делать этого никто не стал: на фоне опасности, грозившей от еврофобов из «Национального фронта» Марин Ле Пен, топить «заевропейца"-центриста грозило геополитической катастрофой.

Сегодня же и Меркель, и ее министр финансов, он же — пророк денежного аскетизма Вольфганг Шойбле, преодолели скептицизм, проявляемый ими в отношении идеи француза, и признают выгоду его предложения.

«Провал Конституции Евросоюза (договор был подписан в Риме в октябре 2004 г, но так и не вступил в законную силу) заставил Меркель быть осторожнее с проектами, — подчеркивает автор. — Идеи Макрона, возможно, и пугали госпожу канцлера, но страх перед Ле Пен оказался сильнее, и теперь Меркель считает, что отдельный бюджет для еврозоны, а также прилагающееся к нему Министерство финансов этого блока стран послужит укреплению ЕС в целом».

Ключ второй. Реформы и налоговые корректировки

Общий бюджет, о котором речь шла выше, может быть использован для инвестирования части его средств в страны, осуществляющие структурные реформы в направлении унификации ставок фискальных сборов в государствах еврозоны. Вливания помогут реформистам смягчить возможные потери бюджетов своих стран от пересмотра ставок.

Ключ третий. Терроризм

Меркель и Mакрон согласны, что борьба с исламским терроризмом является одним из приоритетов и что эта задача решается только на уровне международного сотрудничества. Объединение сил в борьбе с терроризмом было одной из главных тем недавних переговоров между французским и российским президентами. Кроме того, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер не исключает сотрудничества ЕС с Великобританией и США, «несмотря на то, что первая вышла из Евросоюза, а со вторыми он находится в сильных разногласиях».

Ключ четвертый. Оборона

Германское правительство склонно к наращиванию расходов бюджета на военные нужды с тем, чтобы к 2024 году достичь требуемых в соответствии с договоренностью между странами НАТО, достигнутой еще 3 года назад, 2% от ВВП. Берлин также всячески поощряет создание межнациональных вооруженных подразделений, уже имея совместные военные отряды с Нидерландами, Францией и Польшей. В ближайшем будущем появятся германо-чешские и германо-румынские войсковые единицы.

Ключ пятый. Внешняя политика

Меркель уже призвала членов альянса к осуществлению единой, независимой от США политики в отношении Сирии, Украины, Ливии, а также по вопросу беженцев. Кроме того, по ее словам, «Европа должна быть самостоятельным актером в Азии», для чего предстоит акцентировать внимание ЕС на контактах с Индией и Китаем.

Ключ шестой. Брексит

Меркель и Макрон согласны, что единство стран Евросоюза имеет решающее значение в переговорах с Великобританией по выходу последней из Сообщества. Грубо говоря, чтобы стрясти деньги с Альбиона, всем европейцам следует оставить в стороне какие-то существующие между ними разногласия и под руководством Германии и Франции выступить единым фронтом против Лондона. В этом — залог успеха.

Ключ седьмой. Вайдман и де Гиндос

Еженедельник Der Spiegel отметил на прошлой неделе, что Меркель уже продвигает на место главы Евроцентробанка Марио Драги «своего человека» — нынешнего президента Бундесбанка Йенса Вайдмана. Мандат итальянца истекает в 2019, но подготовить ему смену надо уже сейчас, чтобы позднее никто не выдвинул какие-то непредвиденные и не устраивающие фрау канцлера альтернативы. По всей видимости, первым заместителем Вайдмана на новом посту будет нынешний министр экономики Испании Луис де Гиндос.

Ключ восьмой. Беженцы

Германское правительство хочет резко сократить число беженцев, прибывающих в Европу, и договориться о реальном плане распределения прибывших между странами — партнерами по ЕС. Макрон, вопреки позиции своего предшественника Франсуа Олланда, тоже выступает в пользу системы этого типа. Тем не менее в рамках блока по-прежнему многие страны категорически отказываются принимать иммигрантов, ищущих убежище, и прежде всего такие государства, как Польша и Венгрия.

Ключ девятый. Победа на выборах во Франции и Германии

Макрону требуется, чтобы его сторонники составили большинство во французском парламенте, выборы в который состоятся уже в июне нынешнего года. Меркель выборы ожидают в сентябре.