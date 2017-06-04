Как следует из свежего заявления Наины Ельциной, негоже называть 90-е годы лихими: называть их надо святыми. Вот так — святые 90-е, вброс, имеющий все шансы стать новым мемом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобус Украины москальской пропаганде не подвержен

12 июня исполняется 26 лет российской Независимости, празднуемой ныне под названием «День России». Независимость — это святое слово, если оно используется по отношению к победе над ненавистными угнетателями народа. А если все было наоборот? Не на всё, что стоит рядом с «независимостью», автоматически распространяется святость. Так происходит, например, с «независимостью» от здравого смысла, и даже от истории. А фальшивая история, как известно, порождает фальшивую политику. Подхваченный Борисом Ельциным курс перестройщиков, нарушив исторический ход развития, не только завел Россию в дебри полного дестроя, из которых страна, чудом не сломав себе шею, с трудом выбирается до сих пор, но и оказал чудовищное влияние на соседние с Россией страны. Да и на всю мировую политику в целом.

В отсутствии Советского Союза и стран Социалистического содружества, почувствовавшие себя полноправными хозяева мира расшалились по известной формуле «Если Бога (или Его представителя) нет, то все позволено». Увы, длящийся четверть века праздник непослушания забирает слишком много жертв на свой алтарь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Универсальный ответ

Попытки перестройщиков найти для России новое амплуа на международной арене привели к тому, что Россия стала мишенью для обвинений во всех смертных грехах, независимо от того, способна ли она чисто теоретически иметь к ним хоть какое-то отношение. Так и кажется иногда, что на мировом дворе все тот же 1983 год, а «Империя Зла» все так же зла… Нежелание расставаться с любимой игрушкой в виде советской, ставшей теперь русской, угрозы, продолжает преследовать «западных партнеров». И раз уж «русских хакеров» нельзя продемонстрировать в пробирке, то пробирка приобретает все более общие приметы «русской угрозы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Империя всё так же Зла

Развитые и цивилизованные страны Запада в борьбе с «русской угрозой» проявляют чудеса смекалки и военной сообразительности. Как известно любому мало-мальски сведущему в пропаганде пользователю интернетов, самый страшный враг — тот, который отсутствует. В этом смысле «русская угроза» ухитрилась заткнуть за пояс глобальное потепление, зомби-апокалипсис и заговор инопланетян. Устроив гражданскую войну на Украине, своими руками выпестовав украинских нацистов, европейцы продолжают попытки вызвать Россию на непосредственное вмешательство. Стремление натовских провокаторов понятно, им необходимо оправдывать свои гигантские бюджеты — к тому же трещащие по швам после недавних директив Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобус Украины москальской пропаганде не подвержен

Правильно оцененный Нюрбергским трибуналом по заслугам «историк и антрополог» Йозеф Геббельс заявил однажды, что все человеческие расы происходят от обезьяны, и только немцы — от древних греков. Не прошло и 70 лет с того момента, когда автор этого эффектного высказывания реализовал призывный мем «выпить йаду», как снизу постучали украинские националисты, заявив, что древние греки-то произошли от протоукров. Установив, таким образом, свое кровное родство с гитлеризмом, укронацисты в своей пропаганде поехали по накатанной предшественниками дорожке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одна виртуальная нация, один призываемый фюрер

Поэтому и видимые результаты укронацистской деятельности все больше смахивают на достижения их гитлеровских предшественников. С одной небольшой поправкой. На Германию в 40-х годах ХХ века работала порабощенная Европа. В этот раз все получается наоборот, порабощенное собственное население отправляется Украиной в изгнание в поисках заработка. За то и стояли на Майдане, чтобы стать кочевниками на просторах Европы, составив сомнительную конкуренцию беглым африканцам и арабам. Тяжела поступь «настоящей» демократии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не нужно золото ему, когда живой товар имеет

Что уж тут говорить о бедных богатых арабских монархиях. Стоило президенту Трампу подписать с Саудовской Аравией промышленно-оружейный контракт на 280 с лишним миллиардов долларов и на секундочку отвернуться, как почувствовавшие себя во главе «арабского НАТО» саудовцы объявили соседний Катар пособником террористов. Не намекали ли они при этом на крупнейшую авиабазу США на территории Катара?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остаешься за старшего

Путь сопротивления, похоже, только один — после подписания контракта Трамп обязан был остаться на Аравийском полуострове, дабы в качестве бдительного надсмотрщика следить за членами нового НАТО. Собирает-то он их против Ирана, но Иран далеко, а ненавидимые «друзья по блоку» совсем близко. Как бы чего не вышло…