



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Германия уходит с базы «Инджирлик»

Министры иностранных дел Германии и Турции Зигмар Габриэль и Мевлют Чавушоглу не смогли договориться насчет посещения группой немецких депутатов военной базы «Инджирлик». Причиной запрета Турция назвала тот факт, что Германия не выполнила требования Анкары, выдвигаемые в отношении членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и представителей движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Габриэль в свою очередь заявил, что Берлин провел свое расследование по поводу РПК. А в отношении Гюлена, добавил глава немецкого МИД, он следит за всей поступающей информацией, обвиняющей проповедника в причастности к попытке совершения переворота, однако для суда важны веские доказательства.

В итоге, как стало известно, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с Габриэлем в связи с загруженной программой. Эта встреча рассматривалась в качестве последней попытки разрешить кризис по базе «Инджирлик». Берлин в итоге принял решение о выводе своего контингента из Инджирлика, поддержав план передислокации, представленный министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен. В скором времени ожидается переброска в Иорданию дислоцированных в Инджирлике немецких разведывательных самолетов «Торнадо», дозаправочных самолетов, а также примерно 260 военных.

U.S. Air Force Авиабаза Инджирлик

Арабские СМИ призывают к бойкоту турецкой продукции

Дипломатический кризис, изначально разыгравшийся между Катаром и Саудовской Аравией, а затем захвативший и другие арабские страны, стал причиной призыва к бойкоту товаров из Турции. Анкару обвиняют в поддержке Дохи. В то время как с каждым днем увеличивается число стран, разорвавших свои отношения с Катаром, турецкий парламент согласился отправить своих солдат в эту страну. Считается, что призыв к бойкоту всей турецкой продукции, опубликованный также в социальных сетях, снизит интерес к ней.

Турция подписала соглашение об охране Катара

Парламент Турции принял решение о размещении в Катаре турецкой военной базы. По данным, сообщаемым в статье Поля Кокрейна на новостном сайте Middle East Eye, это решение соответствует соглашению, подписанному Турцией и Катаром в 2015 году. Как сообщает портал İntelligence Online, ранее глава разведки Турции несколько раз посещал Доху, обещая Катару «охранять его от всех военных и внешних угроз».

Охрану Эрдогана осудили за инцидент в Вашингтоне

397 из 435 представителей Конгресса США приняли решение осудить массовую драку сотрудников охраны президента Эрдогана, произошедшую 16 мая напротив резиденции турецкого посла в Вашингтоне. Судя по всему, постоянное сотрудничество правительства ПСР с различными PR-компаниями и лоббистскими организациями не принесло пользы. Конгресс призвал к тому, чтобы виновные были привлечены к ответственности, а сам турецкий президент принес свои извинения. Джон Сарбейнз и другие демократы — члены Конгресса заявили, что американо-турецкие отношения «должны быть хорошенько пересмотрены», а также подчеркнули, что «необходимо сорвать маску с лица президента-агрессора».

Представитель от Вашингтона Элеонор Холмс Нортон отметила, что около шести лет назад Турция уже совершала подобный поступок в ООН, те же самые бандиты снова повторили содеянное. «В прошлом году напали на журналистов перед зданием Брукингского исследовательского института. Если мы их не остановим, я уверена, все будет продолжаться», — добавила она. Другой член Конгресса из Нью-Йорка Эйпайлат так прокомментировал происходящее: «Эрдоган решил вести себя с американским народом так, как он привык это делать со своим. Его охрана осмелилась напасть на силы безопасности, приставленные к нему для его охраны и охраны членов его же делегации. Мы не может закрыть глаза на такие поступки. Наш следующий законопроект абсолютно четко покажет, что Конгресс не потерпит подобное».

Подконтрольные турецким властям инвестиции запрещены

Сенат штата Калифорния запретил турецким властям обновлять инвестиции или вкладывать деньги в пенсионную систему штата Калифорния (CalPERS) и пенсионную систему для учителей штата Калифорния (CalSTRS). Как сообщает портал Т24, на настоящий момент турецкие инвестиции оцениваются примерно в $500 млн. «Нападение мафиози, нанятых за деньги президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в столице нашей страны на американских граждан, использующих свое право на митинги, является шокирующим. У нас достаточно причин, чтобы прервать финансовые связи и деловые отношения со всеми, кто близок к этой диктатуре. Турция не наш друг и не наш союзник», — заявил в своей речи член сената штата Мэтт Дабабне.

Новые аресты

В Турции, где вот уже год длится режим чрезвычайного положения, все новые и новые аресты. На обозреваемой неделе было задержано еще примерно 300 человек. В результате операции в Конье арестовано 70 военных, 64 из которых являются офицерами. В Анкаре задержано 35 жандармов, из них 16 офицеров и 19 унтер-офицеров. По обвинению в причастности к движению «Хизмет» были взяты под арест трое матерей, которых разлучили с детьми. Управление безопасности в Стамбуле провело операцию против близких к движению «Хизмет» директоров школ, заместителей и преподавателей. Из 100 задержанных учителей 73 были взяты под стражу. В результате расследования, проведенного столичной прокуратурой, арестовано 17 человек из министерства транспорта и 30 человек из министерства образования. Также взяты под стражу 20 работников различных банков.

R4BIA.com Реджеп Тайип Эрдоган

Всего с 15 июня 2016 года по сегодняшний день в Турции в результате незаконных операций было задержано 51 136 человек. 156 694 человека были взяты под стражу, 45 708 арестованных освобождены решением органов судебного надзора, 12 753 — по постановлению правоохранительных органов и судебной системы. Что касается распределения заключенных: судьи и прокуроры по уголовным и административным делам — 2431, Верховный суд — 104 представителя, Государственный Совет — 41 представитель, Конституционный суд — 2 представителя, Высший Совет Судей и Прокуроров (HSYK) — 3 представителя, военные — 6962 (167 генералов), полицейские — 8816, губернаторы — 23, помощники губернаторов — 72, префекты — 112, гражданские лица и государственные служащие — 31 550.

Нарушения прав человека в Турции рассмотрит ООН

ООН соберет специальную сессию по вопросам нарушения прав человека в Турции. Верховный комиссар ООН Зайд аль-Хусейн заявил о том, что он озабочен возрастающим числом случаев нарушения прав человека в Турции. Сессия продлится три недели, в течение которых у всех жертв появится возможность быть услышанными.

«Бешикташ» — чемпион турецкой Суперлиги

Футбольный клуб «Бешикташ» одержал разгромную победу 4:0 над «Османлыспором» в последнем матче турецкой Суперлиги, завоевав кубок чемпиона. Команда, обеспечившая себе чемпионство уже на прошлой неделе, закончила этот сезон, заработав в итоге 77 очков.