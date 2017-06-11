Каждый человек хочет, чтобы его услышали. Людям в целом вообще присущи не только слух, но и речь. Теперь, когда калейдоскоп картинок и реплик из социальных сетей норовит заменить собой не только человеческое сознание, но и, страшно сказать, даже телевизор, людям всё трудней высказаться.

STIRVOX Инновационная технология для опроса общественного мнения STIRVOX

ИА REGNUM с самого начала (и с годами всё больше) ставит своей задачей дать голос народам и человеку. Прямое высказывание стоит в центре его авторских аналитических статей. Теперь технологии и наука приходит на помощь тем, кто хочет говорить своим голосом. Кто хочет «докричаться» без надрыва и крика. Нам помогает STIRVOX.

STIRVOX — это краудсорсинговая платформа, которая позволяет людям из разных городов и регионов высказать своё мнение таким образом, что оно становится значимым. Площадка предоставляет возможность собирать мнения различных социальных групп по важным для пользователей вопросам. Данные представлены в легкой для понимания графической форме. При этом каждый человек может узнать, какие группы людей разделяет его точку зрения.

В качестве демонстрации возможностей технологии ИА REGNUM представляет своим читателям пройти «пробный» опрос:

Название технологии происходит от английского слова «stir» (перемешивать, будоражить) и латинского «vox» (голос, глас). Создатели бренда хотели отразить в нем способность будоражить и перемешивать голоса и мнения. Именно это и является главной идеей STIRVOX — помочь людям выразить своё мнение и понять, как оно соотносится с различными точками зрения в обществе, пояснил создатель STIRVOX — Максим Жиленков.

«Я хотел, чтобы у людей был удобный инструмент, чтобы высказывать своё мнение и понимать, как оно соотносится с другими точками зрения в стране и мире. Я уверен, что STIRVOX поможет людям увидеть, что они не одиноки в своих суждениях, и одновременно с этим предоставит каждому возможность лучше понимать общество, в котором мы живём», — рассказал Максим Жиленков корреспонденту агентства.

«Кооперация STIRVOX и ИА REGNUM — это уникальная для нас возможность выйти на огромную интернет-аудиторию страны. Мы с интересом ждём, какие вопросы и точки зрения выскажут пользователи Рунета»,— пояснил создатель технологии.

Краудсорсинг позволяет каждому пользователю за несколько щелчков мыши узнать, как отличаются мнения людей разного возраста, пола, профессии, уровня дохода, религиозных и политических взглядов. Короткий рекламный ролик площадки призван рассказать о её преимуществах и возможностях для пользователя.

Креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков считает, что:

«Опросы на сайте regnum.ru должны выгодно отличаться от негласно принятого стандарта бессмысленных интернет-«опросов».

Дело в том, что, пройдя опрос по технологии STIRVOX, пользователь не только сможет в понятной форме и намного более подробно, чем обычно бывает в интернете, получить ответы на вопросы вроде

Совпадает ли его мнение о важных событиях с мнением окружающих?

Кто те люди, что так рьяно выступают за (или против) тех или иных реформ и решений?

Совпадает ли мнение работников ИТ-сферы в Москве, Санкт-Петербурге и Кемеровской области?

STIRVOX Пример результата опроса STIRVOX – как различаются мнения мужчин и женщин

Но и получить много другой важнейшей информации о мнениях людей — с помощью интерактивных географических карт, динамических диаграмм, кластеров и пр.

Сущностным отличаем STIRVOX от конкурентов является «закулисье» технологии, позволяющее превратить интернет-опрос в реальный инструмент изучения общественного мнения. Благодаря добровольному анонимному заполнению отвечающими базовых социально-демографических показателей, полученные в интернете данные можно «отремонтировать» — приблизить случайную интернет-выборку к валидной социологической выборке.

В результате у ИА REGNUM появляется возможность исследовать и обнародовать надежные данные о мнении общества по тому или иному вопросу».

Еще одной особенностью технологии является возможность составления «социологического портрета» респондента. Так, пройдя опрос, Вы можете посмотреть, на кого Вы более всего похожи, если судить по Вашим ответам. Например, так же, как Вы, на данные вопросы отвечают «программисты из Москвы в возрасте 30−45 лет» — это же интересно!

Более того, с помощью кластеров Вы можете узнать, насколько Ваше мнение совпадает с мнением Ваших друзей из социальных сетей, а также людей, «похожих» на Вас по социальным и демографическим показателям (возраст, пол, профессия и т.п.).

STIRVOX «Социологический двойник»

Для того, чтобы получить доступ к данным опроса на ИА REGNUM, не нужно вводить никакую личную информацию (как, например, ФИО или номер телефона), достаточно сообщить только общие сведения о себе, причем только то, что пользователь посчитает нужным.

Все данные будут анонимизироваться и шифроваться.

Введенные одними пользователями данные о себе позволяют другим людям лучше понимать окружающую социальную действительность. Именно так работает принцип краудсорсинга: каждый «вносит» свое мнение и свои социально-демографические параметры, что приводит к появлению полной карты различных мнений по важным для общества темам.

В перспективе планируется предоставить возможность посетителям сайта ИА REGNUM создавать свои собственные опросы и размещать их на сайте. Таким образом любой читатель сможет не только поделиться своим мнением о статье или новости, но и узнать мнение общества по волнующему его вопросу.

Результаты самых интересных опросов будет представлены на сайте ИА REGNUM с использованием методов дескриптивной статистики. При этом сами данные будут взвешены по социально-демографическим параметрам, что позволит увидеть несмещенные оценки россиян.

STIRVOX Пример инфографики STIRVOX

Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM