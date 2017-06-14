



Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

10 мая 2017 года кипящую и богатую на различные скандалы политическую жизнь Бразилии всколыхнула новость — бывший глава государства, некогда самый популярный и любимый политик за все время существования страны Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил свое намерение вновь претендовать на высший государственный пост в стране. На первый взгляд, такое заявление выглядит немного авантюрным, учитывая, что на данный момент экс-президент является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с крупнейшим отмыванием государственных денежных средств, главным из которых является дело о хищениях в государственной нефтегазовой корпорации Petrobras.

Несмотря на серьезные обвинения, политик полон оптимизма и отрицает свою вину, называя все уголовные дела «сфабрикованными» и не иначе как «политическим преследованием». Если же невиновность экс-президента подтвердится и с него будут сняты все обвинения, что автоматически даст ему зеленый свет на участие в выборах главы государства, то он станет одним из главных претендентов на президентское кресло. Не будет преувеличением сказать, что от исхода предстоящих выборов будет зависеть не только внутри‑ и внешнеполитический курс Бразилии, но и по какому политическому и социально-экономическому пути пойдет весь латиноамериканский регион.

Последнее десятилетие XX века и начало XXI века стало временем грандиозных политических и социально-экономических трансформаций в странах Латинской Америки, когда за чуть более 15 лет они прошли через всю ось политического спектра: начали свой путь с полномасштабной ликвидации государственно-протекционисткой модели развития и перехода к неолиберальной модели рыночной экономики в конце 1990-хх, а закончили свой эксперимент свертыванием либеральных реформ и приходом к власти в ряде южноамериканских стран левых партий.

Archive.government.ru Лула да Силва

Президент Лула да Силва, как представитель самой крупной страны континента, стал символом совершившегося «левого поворота». Бразилия, главной проблемой которой являлась ужасающая по своим масштабам бедность широких слоев населения, требовала перемен. Благодаря четкой и последовательной программе президенту Луле удалось сдержать инфляцию и восстановить экономику, значительно снизить уровень бедности и увеличить доходы бедных слоев населения Бразилии. На момент ухода с поста президента страны рейтинг Лулы составлял 81,4% — абсолютный рекорд популярности главы государства. Президент стал настоящим национальным героем. В целях продолжения левого курса Лула сделал все, чтобы следующим президентом стала Дилма Руссефф, которая возглавляла его администрацию.

Однако не успел начаться первый срок ее правления, как тут же начались информационные атаки на действующее правительство, главной целью которых было создание негативного фона вокруг действующей власти и подрыв авторитета среди населения. С каждым месяцем в прессу просачивались все новые факты мошеннических схем, где первую скрипку в коррупционном оркестре якобы играли Дилма Руссефф и Лула да Силва. Итогом стало уголовное преследование некогда популярнейшего политика по 5 уголовным делам. В связи с этими вышеперечисленными событиями возникает ряд вопросов: есть ли шансы у Лулы да Силвы выставить свою кандидатуру на ближайшие выборы главы государства? Если же обвинения будут сняты, то какова вероятность его победы в президентской гонке? И как можно расценивать эти уголовные дела? Являются ли они желанием найти справедливость и наказать виновных или же они являются частью крупной политической игры за президентское кресло?

Nstitutolula.org Дилма Руссефф и Лула да Силва

Последние события внутриполитической жизни Бразилии сейчас идут в фарватере общего латиноамериканского тренда. Экономический кризис, сокращение социальных реформ и урезание выплат по ним, снижение покупательной способности населения из-за галлопирующей инфляции — во всех этих бедах повсеместно обвиняют левые режимы, которые на данный момент находятся у власти в большинстве стран Южной Америки. Несмотря на то, что основными причинами внутренних социально-экономических проблем стали кризисные явления в глобальной экономике, оппозиционные правые партии единогласно обвиняют во всех бедах представителей левого режима.

Что касается Бразилии, то первоначально тяжелое экономическое положение в стране не отвернуло от Дилмы Руссефф большинство ее сторонников, которые были благодарны ее «крестному отцу» Луле да Сильве за улучшение их материального положения. Однако в прессу одним за другим стали просачиваться разоблачительные статьи о целом ряде коррупционных дел, главными фигурантами которых стали Дилма и Лула. Широкой публике были представлены факты крупных хищений финансовых средств во время подготовки чемпионата мира по футболу 2014 г., Олимпийских игр 2016 года и крупнейший коррупционный скандал в нефтяной компании Petrobras.

Нельзя отрицать сам факт коррупции, но одно дело разоблачить мошеннические схемы по отмыванию денег в высших эшелонах власти, а другое — сделать главными фигурантами расследования двух лидеров государства, причем выдвинуть против них пока ничем неподтвержденные обвинения. Пикантность данной ситуации придает то, что согласно бразильскому законодательству, если Лула да Силва будет признан виновным судом второй инстанции хотя бы по одному из пяти уголовных дел, он не сможет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах и потеряет право претендовать на выборные должности. Именно к такому исходу событий стремится оппозиция.

Nstitutolula.org Лула да Силва

Согласно опросам социологического центра Datafolha, Лула лидирует по популярности среди кандидатов, и если выборы прошли бы сегодня, то в первом туре его поддержали бы 31% избирателей. Такому росту симпатий способствовали как новые коррупционные скандалы, в которых замешаны уже представители правых партий, так и проводимая действующей властью во главе с Мишелом Темером политика жесткой экономии за счет населения и урезание социальных пособий. С целью сохранения власти оппозиция предпринимает все усилия для того, чтобы не допустить роста популярности их прямого конкурента. Дискредитация потенциального нового президента является важнейшей задачей для правых.

Информационная война перетекла в юридическую плоскость, где противостояние уже ведется в залах суда. Примечательно, что по неофициальным данным федеральный судья Сержиу Моро, который ведет расследование по вышеперечисленным коррупционным делам, пользуется поддержкой правых сил, поэтому данное противостояние может рассматриваться через призму политической борьбы между правыми и левыми силами, исход которой может кардинально повлиять на расклад сил в предстоящей президентской гонке. Арест Лулы, выдвинутые против него обвинения являются элементом предвыборной кампании 2018 года.

Борьба за президентское кресло на предстоящих выборах выходит далеко за рамки внутренней политики Бразилии. В том или ином исходе политического противостояния заинтересованы и внешние игроки, особенно США. Американское правительство, оказывающее помощь оппозиционным силам во многих странах мира, не могло пройти мимо Бразилии, которая является ключом к доминированию в латиноамериканском регионе, где тесно переплетены геополитические и экономические интересы.

Nstitutolula.org Нефть

После прихода к власти Лула да Силва за считанные годы превратил Бразилию в неоспоримого лидера Латинской Америки с заявкой на активное участие в глобальных политических процессах. Именно в его период правления о Бразилии заговорили как «о латиноамериканском гиганте», который проводит собственный независимый внешнеполитический курс. Вершиной успеха стало участие страны в создании международной группы БРИКС, которая, по мнению экспертов, представляла серьезную угрозу однополярным проектам американского правительства и гегемонии США в мире. Активное сближение с Китаем, укрепление отношений с Россией, участие в интеграционных процессах на континенте — все это стало свидетельством возросшей политической мощи страны с перспективой вхождения в клуб мировых держав.

Самостоятельные шаги бразильского лидера не могли не обеспокоить власти США. Для них крайне невыгодно иметь на своем «заднем дворе» такого сильного и независимого игрока. Лула, как символ возрождения страны, стал неудобной фигурой для американского правительства. Импичмент Дилмы Руссефф и приход к власти проамерикански настроенного Мишела Темера привели к постепенной смене внешнеполитических приоритетов. Благодаря президенту Темеру и его курсу на более тесное сотрудничество с американскими властями Вашингтон может ослабить сложившиеся тесные экономические отношения Бразилии с Китаем и Россией, которые имели шанс трансформироваться в полноценный политический союз. Американской элите не нужно ни проникновение двух держав в регион, ни находящиеся вне контроля США латиноамериканские интеграционные процессы, которые невозможны без Бразилии. Более того, дискредитация левых сих в стране могут негативно сказаться на положении социалистических и коммунистических партий в других странах Латинской Америки, которые испытывают не самые лучшие времена.

В связи с этим недопущение Лулы до выборов и избрание нового проамерикански настроенного президента станет главной целью американского истеблишмента. В случае благоприятного исхода выборов США смогут убить сразу нескольких зайцев: Вашингтон через правые партии обретает контроль над Бразилией, вытесняет из региона Китай и Россию, устраняет с бразильской политической арены действующий режим, который является, по сути, локомотивом всего левого движения в Латинской Америке, и получает в свои руки рычаги влияния на соседние с Бразилией страны региона.

Проблема для США заключается в том, что действующий глава государства Мишел Темер вряд ли одержит победу на предстоящих выборах из-за проводимой им жесткойсоциально-экономическойполитики и подозрений в участии в новых коррупционных делах, поэтому Вашингтон будет стремиться найти другого либерально настроенного кандидата, который составит достойную конкуренцию Луле, в случае его участия в выборах. Данное предположение дает основание полагать, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями новых попыток вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела суверенного государства.

Institutolula.org Африка

Прошел уже месяц с того момента, как Лула сделал официальное заявление о своем намерении участвовать в ближайших президентских выборах. Нет сомнений, что данное заявление стало крайне неприятным сюрпризом как для бразильских правых, так и для тех внешних игроков, для которых сильно нежелателен приход к власти харизматичного и решительно настроенного на перемены лидера. В случае снятия всех обвинений, Лула да Силва станет претендентом номер один на высший государственный пост и может оставить за бортом представителей оппозиционных сил. Согласно предварительным опросам, если бы выборы состоялись сегодня, то за Лулу свои голоса отдали бы 31% избирателей, за лидера оппозиционной партии Rede Марину Силву проголосовало бы 14−16% электората, а ультраправый политик Жаир Болсонару мог бы заручиться поддержкой 11−16% избирателей. Поэтому в ближайшее время следует ожидать активизацию правых сил по дальнейшей дискредитации высшего эшелона власти предыдущих правительств Лулы и Дилмы Руссефф, а также затягивание уголовного процесса.

Внутриполитическая борьба все больше напоминает настоящий бразильский сериал, который полон интриг, закулисных игр и содержит в себе непредсказуемый финал. Федеральный судья Сержиу Моро и экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва не без помощи третьих лиц определят исход этой драмы, развязка которой может значительно повлиять на дальнейшую судьбу не только Бразилии, но и всей Латинской Америки. Все только начинается.