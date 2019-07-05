



Султан езидов Келаш (посредине) в окружении участников Московской международной конференции

Да, я пытаюсь дать свое первое интервью в России. Мы можем говорить на языке, с помощью которого нам лучше выражать свои мысли.

Можно говорить по-русски (далее султан переходит на прекрасный русский язык).

Я привез в Москву рескрипт парламента езидского народа о султане езидов, который был принят на специальном заседании 30 июня 2016 года. Процитирую пункт 5: «Мы передаем власть и титулы короля езидов от имени малика Тауса нашему достойному престолонаследнику из рода Резган, нашему езиду Келашу и его Ангелу-хранителю шейху Бекеру, и благословляем его на вступление на престол трона султана езидов».

Да, есть. Не буду сейчас уточнять детали, но такие переговоры ведутся, и небезуспешно. В средние века на территории Курдистана существовало множество независимых и полунезависимых курдских княжеств. Езиды в Средние века были влиятельной силой на Ближнем и Среднем Востоке. Население таких эмиратов, как Шейхан, Марван со столицей в Диярбакыре, Касер (современная Сирия), Мосул, Хакари, Бадиан, Батман, Ботан, в основном состояли из приверженцев езидского вероисповедания. Османские султаны уважали и поддерживали добрые отношения с езидскими эмирами. При этом границы езидских княжеств простирались от Антакии до Диярбакыра и Джизры, включая Мосул, Захо, Эрбиль и Соран. Но была и острая проблема во взаимоотношениях с мусульманами. Наши историки насчитали в мировой истории 360 геноцидов, из которых 161 прокатился кровавым колесом по езидам. Мы считаем, что наступил момент, когда мы, езиды, можем заявить о своем праве на свою родину.

Kurdishstruggle «Курды и езиды — этнически один и тот же народ»

После арабского завоевания Месопотамии появляется название «курд». Все древние народности и народы Месопотамии, в том числе и езидов, которые остались тогда без государства, персы стали называть словом «кард», а арабы — «аль-кард». Сами курды, принявшие ислам, стали именовать езидов «курдскими езидами». С исламизацией езидов происходила и курдизация территорий, на которых они проживали. Курды и езиды — этнически один и тот же народ, разделенный всего лишь религиозным фактором.

Часть курдов-мусульман стала переходить в свою истинную езидскую веру, мы их принимаем. Есть такая тенденция, поскольку мы считаем себя прямыми потомками древних вавилонян.

По нашим данным, в пределах 2−3 миллионов человек. У нас древняя и трагическая история. Являясь автохтонным населением Месопотамии, тысячелетиями проживая на одной и той же земле, езиды постоянно подвергались насилию. Такая политика продолжалась веками.

Нет, это будет Езидия, с окончанием на «ия». Как Россия.

Несмотря на то, что у нас нет государственности, что мы разбросаны по разным городам мира, мы сохранили особую национальную черту, так как жили сплоченными общинами и были верны своим убеждениям. Сегодня езиды проживают в основном в Ираке, Турции, Сирии. Мы живем также в России, Грузии, Армении, ряде стран Европы. Хочу подчеркнуть, что езиды более комфортно чувствуют себя в христианских странах. Но наша историческая родина — Месопотамия. В то же время мы стремимся быть реалистами. Мне кажется, что мы несколько запоздали с выставлением своих требований и обозначением задач. После трагедии в Шангале (в 2014 году город взяли штурмом джихадисты, которые устроили погром езидской общины — ИА REGNUM ) перед курдским обществом в целом и перед езидской общиной встал жизненно важный вопрос о судьбе езидского религиозного меньшинства. Поэтому я считаю, необходимо образование административного центра для езидов в виде провинции. На данном этапе хотя бы нужно придать особый статус небольшой территории вокруг Лалеша, где размещена резиденция Мира езидов, откуда может осуществляться руководство религиозной общиной езидов во всем мире. Кстати, в ближайшее время мне предстоит посетить регион .

Defend International Езидские беженцы в иракском Курдистане

Трагически. Когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглось в Шангал, отряды курдской самообороны пешмерга, подчиненные Эрбилю, отступили, оставив езидов на произвол судьбы. Джихадисты захватили в плен много наших людей, около 7 тысяч человек, в основном женщин и детей. Ими торговали на рынках как скотиной, продавая «душу» всего лишь за 12−15 долларов. Сейчас нам удалось вызволить из плена лишь 1200 человек. И нас продолжают убивать.

У меня есть только одна и, может быть, последняя надежда на то, что мой народ спасет Россия. Я очень хочу, чтобы вы процитировали то, что писал о езидах великий русский поэт и мыслитель Александр Пушкин в «Путешествии в Арзрум» еще в 1829 году: «Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее».