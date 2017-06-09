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В октябре 2012 г., вскоре после победы Франуса Олланда на президентских выборах во Франции, я присутствовал на съезде Социалистической партии (СП) в Тулузе. Это был своего рода «съезд победителей», ведь к тому времени социалисты не только осуществляли во Французской Республике исполнительную власть и контролировали обе палаты парламента, но и руководили большинством регионов, департаментов и крупных и средних городов. Но как верно заметил в те дни один из видных представителей левого крыла соцпартии Бенуа Амон, представлявший в этом году СП на президентских выборах, «мы можем вскоре растерять все свои преимущества, если не выполним взятых на себя обязательств и потеряем обратную связь с избирателями».

Эта мысль оказалась в действительности пророческой. Не только социалисты, но и все левые силы Франции в своей совокупности могут занести «пятилетку» пребывания Ф. Олланда в Елисейском дворце в пассив. За это время партии левого фланга проиграли «промежуточные» выборы на всех уровнях и лишились значительной части своего электората. Все левые кандидаты, вместе взятые, в первом туре президентских выборов набрали около 27% голосов, то есть меньше, чем один Ф. Олланд в первом туре пять лет назад. Немалая часть левых избирателей либо осталась дома и не пошла на президентские выборы, протестуя таким образом против неудачной социально-экономической политики «розовой» власти. С другой стороны, опросы свидетельствуют о том, что не менее половины избирателей, голосовавших в 2012 г. за Ф. Олланда, на сей раз отдали предпочтение центристу Эмманюэлю Макрону.

Linternaute.com Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд

За последние пять лет не только социалисты, но и другие левые партии понесли существенный урон — в плане потерянных голосов, мандатов на муниципальном, департаментском и региональном уровнях, уменьшении численности рядов. Разумеется, такая тенденция лишь обострила внутри французской левой центробежные тенденции. Оформленный руководством СП левоцентристский Прекрасный народный альянс (ПНА) хоть и провёл первичные выборы по определению кандидата в президенты, оказался недееспособным объединением. Сама СП находится в состоянии глубокого разложения. Впервые после 1969 г. её кандидат на президентских выборах (за Б. Амона отдали голоса лишь 6,4% избирателей) уступил по числу голосов более левому оппоненту. Видные деятели правого крыла соцпартии Жерар Колломб и Жан-Ив Лё Дриан получили знаковые назначения от Э. Макрона в новом составе Совета министров, заняв соответственно посты министров внутренних и иностранных дел.

Но нельзя сказать, что очень большие дивиденды от проблем в лагере левоцентристов получили радикальные левые. Да, левопопулистский кандидат, лидер движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 23 апреля 19,6% голосов, но это дало ему в итоге лишь четвертое место. По мнению французского политолога Филиппа Марльера, в условиях развала Левого фронта и отсутствия электорального союза между «Непокорённой Францией» и Французской компартией радикальные левые вообще могут оказаться после парламентских выборов вне стен Национального Собрания.

Тем не менее, и социалисты, и «Непокорённая Франция» достаточно интенсивно готовятся к назначенному на ближайшее воскресенье первому туру парламентских выборов. Партии ПНА во главе с СП выступают на них с более умеренной программой, чем та, с которой баллотировался в президенты Б. Амон. Так, социалисты оставили за бортом электоральных обещаний вопросы о переходе для каждого француза к универсальному гарантированному доходу и обязательному отказу от ядерной энергетики к 2050 г. Нет в их актуальной парламентской программе и требования перехода к VI Республике парламентского типа. Всё это вызывает большое недовольство у левого крыла соцпартии; так что можно ожидать, что после окончания выборов ведущую на сегодня партию левого спектра ожидает очередной виток борьбы за влияние между различными внутрипартийными течениями.

Нынешние лидеры СП во главе с 1-м секретарём Жан-Кристофом Камбаделисом заявляют, что готовы находиться в «конструктивной автономии» по отношению к деятельности макроновского правительства, но при этом твёрдо выступают против реформирования Кодекса о труде президентскими указами — ордонансами и не согласны с идеей, исходящей из президентского лагеря, об отмене налога солидарности на прибыль.

Pierre-Selim Жан-Люк Меланшон

В свою очередь, «Непокорённая Франция» выставила кандидатов практически в каждом округе. Как и в случае с президентским движением «Республика, вперёд!», речь идёт о выдвижении преимущественно активистов неправительственных организаций, представителей гражданского общества, ранее не связанных с большой политикой. «Непокорённая Франция» идёт на выборы под лозунгами президентской платформы Ж.-Л. Меланшона — за созыв Учредительного собрания и переход к VI Республике, право отзыва избранных лиц гражданами, создание мощного общественного банковского полюса, выход из ядерной энергетики, отказ от международных договоров о свободной торговле и от стесняющих возможности проведения амбициозной социальной политики европейских соглашений. Ж.-Л. Меланшона нередко обвиняют в следовании курсу левого популизма, на что он недавно ответил: «Надо рассчитывать на народ, на его ум, его юмор, его насмешку, его тонкость, чтобы убедить его и увлечь за собой».

Но объективности ради стоит признать: имея общий уровень поддержки, согласно последним социологическим данным, всё в том же районе 27% голосов, французской левой вряд ли удастся этим летом «увлечь» за собой французскую нацию. Более того, если президентские выборы, обращаясь к традиционным для французской политической культуры историческим образам, ознаменовали для левых сил своего рода «Березину», то после второго тура парламентских выборов 18 июня, возможно, речь может идти уже о «Ватерлоо». Представительство левых в Национальном Собрании, в котором в 2012—2017 гг. они были в абсолютном большинстве, должно резко и сильно сократиться. А вопрос о том, кто получит в левом лагере «пальму первенства» — «Непокорённая Франция» (сегодня её предвыборный рейтинг сократился до 12,5%), или СП с союзниками (8% поддержки), будет иметь важное значение лишь для профессиональных французских «партологов»…