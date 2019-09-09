В Средние века отречение и смена здравствующих императоров отнюдь не было редким событием. До восстановления императорской власти в Японии в 1868 году после длительного периода правления в стране военачальников или полководцев сёгунов по собственной воле или под давлением обстоятельств, а нередко по требованию окружения из влиятельных кланов отреклось около половины из существовавших в японской истории 124 микадо. Нередко это происходило по прямой воле сёгунов, которым было выгодно иметь на троне малолетних императоров, лишенных возможности вмешиваться в государственную политику. Последний случай отречения произошел ровно 200 лет назад в 1817 году, когда трон покинул император Кокаку.

Император Акихито

Следует отметить, что непрерывная династия японских императоров самая продолжительная в мировой истории. Согласно японским легендам, божественный праправнук спустившейся на землю богини солнца Аматерасу Омиками первый император Дзимму создал Японское государство и правил им с 660 г. до нашей эры. После некоторого перерыва с 1967 года восстановлен и отмечается как государственный праздник «Кигэн-сэцу» — день основания императором Дзимму японской империи.

После поражения милитаристской Японии во Второй мировой войне император был лишен суверенной власти и объявлен 1-й статьей Конституции Японии лишь «символом государства и единства народа, его статус определяется волей всего народа, которому принадлежит суверенная власть». Предусматривается, что «императорский трон является династическим и наследуется в соответствии с Законом об Императорской фамилии, принятым парламентом». Именно преодолением положений этого закона и явилось парламентское решение о согласии разрешить императору Акихито отречение.

Еще одной особенностью императорской системы Японии является то, что император является верховным жрецом сакральной японской религии Синто. Хотя после войны по требованию оккупационных властей и в связи с принятием новой конституции государственный статус Синто был утрачен, и император перестал считаться живым богом и верховным жрецом, в народе сохраняется его почитание в этом статусе. Это используется правонационалистическими силами страны для пропаганды идеи возвращения императору довоенных прерогатив не только религиозного верховного правителя, но и главы государства.

Молодой Акихито со своим отцом императором Сёва

Хотя подавляющее большинство японцев с пониманием восприняло пожелание нынешнего пожилого императора уйти на покой по состоянию здоровья, высказывается и предположение, что придерживающийся пацифистских настроений император Акихито не желает, чтобы осуществляющиеся в Японии попытки отказаться от «мирной» конституции, возродить мощные вооруженные силы, культивировать национализм были связаны с его именем. Однако нельзя с определенностью утверждать, насколько обоснованы такие предположения.

Решением парламента императору Акихито предоставлено право объявить об отречении в течение предстоящих трех лет. В японских СМИ высказывается мнение, что это может произойти в конце следующего, 2018 года, когда нынешнему микадо исполнится 85 лет. Его наследнику Нарухито тогда будет 59 лет.