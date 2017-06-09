Гром и молния между Катаром и соседями по Персидскому заливу — в зоне недоступности пониманию европейских и американских экспертов. Сказать, что все очень сложно на Ближнем Востоке (есть статус на Фейсбуке «все очень сложно») — это не сказать ничего.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп, вернись на Ближний Восток!

Так почему вдруг полетели перья? Все страны Залива декларируют западным партнёрам своё приторно избыточное миролюбие, проявляющееся на деле, среди прочего, в подпитывании международного терроризма. Ещё там любят говорить о правах палестинцев и одновременно критиковать Иран.

Нынешнее извержение лавы взаимной ненависти началось никак не по заказу Вашингтона, как это представляется невежественной части борзописцев. Даже министр иностранных дел Катара говорил после дипломатического нападения на его страну, что недоброжелатели шептались за спиной Трампа и нашептывали Трампу в ходе его визита в Рияд.

Al Jazeera English Саудовская Аравия

Иными словами, дело было так. Трамп посетил Рияд, где подписал военное соглашение на сто десять миллиардов долларов и получил заверения в готовности арабских партнеров противостоять терроризму. Отдав предпочтение Саудовской Аравии среди всех стран региона, он подтолкнул её, сам того не желая, на агрессивные шаги, «фиксирующие» первородство. Раз главный, так главный — «в лицо ударю», как у Бродского. И набросились на маленького, но вредного и богатого конкурента в лице Катара. Вдруг саудиты заговорили с болью и горечью о поддержке Катаром ХАМАСа (филиал запрещённой в России организации «Братья-мусульмане»), а им дружно подпели верные саудовской линии соседи. Дескать, с ХАМАСом, Ираном и прочими бесноватыми водятся и американцев не слушаются.

Искренне проникшийся симпатией и доверием к саудовским партнёрам Дональд Трамп успел при помощи Твиттера оповестить весь мир, что и он обеспокоен поведением Катара. Но тут ему напомнили, видимо, что на территории Катара располагается крупнейшая на Ближнем Востоке база американских ВВС и что Катар — крупнейший поставщик газа в мире. Президент США смягчил тон, позвонил эмиру Катара и сказал, что готов способствовать примирению враждующих.

Катар на самом деле отличился немало в подкормке террористов ХАМАСа и прочих «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сыграл важнейшую роль в свержении режима Мубарака в Египте и захвате власти Мурси с его «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это привело к кризису между странами Персидского залива и Катаром. Мало того, что вещающий из Дохи телеканал «Аль Джазира» сыграл существенную роль в возбуждении масс египетских исламистов и во всей губительной волне «арабской весны», рупор исламистов также отличился критикой саудовского королевского двора и других деспотов в округе.

Отметим, что саудовское королевство на самом деле не жалует «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ХАМАСом и «Хизбаллой», видя в них потенциальную угрозу для собственного режима. После свержения исламистской тирании в Египте страны Залива вместе с Каиром пошли на открытую конфронтацию с Дохой в 2014 году, вынудив Катар закрыть свой телевизионный проект по подрыву власти в Египте и умерить критический тон по отношению к соседям.

Для понимания сложности положения приведём мнение израильской разведки, изложенное неоднократно осведомленными экспертами. Катар на самом деле активно поддерживает «Братьев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Хизбаллой» и ХАМАСом, а вот саудиты не гнушаются активной поддержкой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с трудом маскируют связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это помимо прямого финансирования саудитами мечетей и учебных центров по всему миру, где насаждают кровавое мракобесие. И как объяснить западным и российским экспертам, что часть арабских партнёров склоняется к «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а другие предпочитают ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и на этой почве арабские миролюбцы и гуманисты бранятся меж собой, позабыв напрочь об озабоченности палестинским вопросом?

Larry Johnson Катар

Мало вышеперечисленных хитросплетений, так не обойтись без упоминания Ирана. В Тегеране умеют делать хорошую мину при очень плохой игре, а саудиты искренне свирепеют от этого. Накал ненависти к Ирану достиг небывалой отметки, а Катар вот не скрывает своих экономических оборотов с ненавистным странам Залива шиитами. Чем не предлог для того, чтобы поставить Катар на место? А американцам сказать, что это борьба против иранской гегемонии и против терроризма.

И это ещё не все. Активно встроилась в конфликт Турция. Эрдоган ведь не просто отличается любовью к ХАМАСу и «Братьям мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эрдоган и его партия — часть всемирной радикальной сети «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому неудивительно, что вчера он объявил о готовности направить в Катар свои воинские части.

А где тут Израиль? Как ни изумляюще удивительно, Израиль никак не фигурирует в сей многоэтажной пре. Сцепившиеся ни разу не упомянули обычно щемящую их сердца проблему отдельного палестинского государства. Как такое может быть? Может быть и такое на Ближнем Востоке.

А где Россия? — обязательно спросят. Некоторые «политологи» уже узрели в происходящем происки Вашингтона и срочно полюбили эмира Катара со всей его челядью. Но не излишне поспешно ли? Рупор пропаганды Катара «Аль Джазира» отличается открытой нелюбовью к России и перечит ей по всем насущным вопросам. А главный духовный авторитет Катара и «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шейх Юсуф Кардауи объявил четыре года назад Россию врагом номер один. Кстати, это тот самый авторитет, который открыто хвалил Гитлера.

В этой сутолоке трудно выстоять, не проигрывая. Можно предположить, что американские попытки замирить своих партнёров окажутся поперечными тому, чего бы они сами хотели. Самое время для пристального наблюдения издали, с возможными точечными вкраплениями.