В середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете доступа к ряду российских сайтов и социальных сетей, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники». Формально претензия состоит в том, что «Россия распространяет пропаганду». Реальная же проблема — в отсутствии у украинских властей возможностей давить, в своем привычном стиле, на владельцев сети, контролируя содержание посещаемых пабликов, а также в их желании вырвать граждан Украины из русского медиапространства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Однако по итогам месяца «Контакт» остался самым посещаемым сайтом страны. Он потерял 15% трафика, однако это связано не только с ограничениями, но также, например, с праздниками и началом периода отпусков. Кроме того, посетители, использующие «плавающие» ip-адреса, отображаются теперь как «голландцы» или «немцы». Обойти блокировки может любой мало-мальски подкованный пользователь. Но даже если он не может сделать этого сам, украинский уличный «малый бизнес» предлагает за символическую сумму (порядка 50 гривен) решить эту проблему.

Тем временем местечковые активисты в очередной раз предложили создать «национальную социальную сеть» с крайне оригинальным названием Ukrainians. Интерфейс чуть менее чем полностью украден у «Контакта», а смысл создания сети, кроме демонстрации «патриотизма» и освоения средств, состоит в том, чтобы загнать граждан страны в контролируемое виртуальное гетто.

Авторы подобных идей, с одной стороны, находятся на Украине в подавляющем количественном меньшинстве, но, с другой, почти не имеют конкуренции на активном политическом поле. Их оппоненты, те, кто не хотят видеть Украину антироссийским гетто, пребывают в молчании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

Пример с социальными сетями крайне показателен. Власти в бессмысленном и беспощадном русофобском угаре запрещают своим гражданам переписываться с друзьями и пользоваться сервисами вроде «Яндекс-пробок», но это не вызывает никаких народных протестов. Граждане пропускают пропаганду мимо ушей, молча саботируют решения своих временных властей и обходят бессмысленные блокировки или за пять минут, или за пятьдесят гривен.

Интересно, что схожим образом ведет себя и бизнес. Самые крупные провайдеры быстро ввели ограничения на пользование «Контактом» и «Одноклассниками» (хотя эти ограничения, опять-таки, нетрудно обойти, и провайдеры это прекрасно знают). Однако все остальные — а участников рынка провайдеров на Украине несколько тысяч — саботируют это решение точно так же, как и рядовые пользователи, и угрозы штрафов их, по всей видимости, не пугают. Видимо, малые предприниматели понимают, что киевские болтуны не сегодня-завтра отвлекутся на другие дела, а также осознают, что посетители российских соцсетей — это большая часть их клиентов. Не исключено и саботирование властных решений как эквивалент демонстрации фиги в кармане.

Несколько дней назад Центр социальных исследований «София» опубликовал данные весьма интересного соцопроса. Как выяснилось, подавляющее большинство граждан страны относится к государству как к чуждой и злонамеренной силе, которая ведет страну не туда, куда нужно, и по возможности дистанцируются от встреч с этой силой.

Так, 72% граждан уверены, что власть ведет страну не туда. 78% не доверяют президенту. Антирейтинги спикера парламента, министра внутренних дел, секретаря совета национальной безопасности — более 80%. Еще выше — антирейтинги парламента, правительства, национального банка, прокуратуры, судов: более 85%.

Подобные чудовищные показатели напоминают: следует разделять то, что извергают из своего рта украинские властные меньшинства, и то, что думают граждане, большинство из которых относится к властям недоверчиво и отрицательно. Сохранение трафика «Контакта» на прежнем уровне — это тоже, в известном смысле, социологический опрос. Граждане Украины не разделяют стремления своей власти превратить страну в гетто. И, пока подмога не пришла, просто саботируют майданное безумие.