По мере того как боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряют подконтрольные им территории и вынуждены уходить в подполье, возникает необходимость нанесения удара по финансам исламистов, чтобы не дать радикальной организации вновь обрести былую силу, пишут Ренад Мансур и Хишам Аль-Хашими в статье для Chatham House.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Так, несмотря на то что в 2014 году так называемое «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило треть территории Ирака в попытке создать халифат, к 2017 году организации становится все сложнее говорить о какой-то государственности. Боевики понесли громадные территориальные потери, лишившись таких городов Тикрит, Рамади, Фалуджа, а вскоре от них будет освобожден и Мосул. Теперь же исламистов ждет сражение за их «столицу» — сирийский город Ракку, поэтому можно говорить о том, что дни, когда боевики контролировали территории, подходят к концу.

Однако территориальные потери ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не означают поражение боевиков в Ираке, в котором группировка существовала в той или иной степени с 2003 года, поскольку боевики могут вновь перейти к подпольной деятельности в ожидании возможности вернуть себе былое величие.

Тем не менее, действуя из подполья, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придется пересмотреть свою организационную форму. Так, группировка не может больше считать себя государством, став подпольной организацией. Такое изменение позиций имеет последствия как с военной, так и с финансовой точек зрения. Хотя многие эксперты на сегодняшний день уделяют особое внимание изменению военной тактики террористов, которые перейдут от традиционной к асимметричной военной стратегии, намного меньше внимания уделяется изменению финансового курса террористов.

При этом финансы являются ключом к стратегии выживания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Идеологических, политических и религиозных взглядов окажется недостаточно для поддержания динамики организации, которая выросла на военной экономике и сумела накопить достаточный экономический потенциал, предложив лучшую форму защиты для путей поставки контрабанды. Благодаря этой модели, как уже было сказано неоднократно, многие предприниматели и племенные элиты, участвующие в контрабандистских сетях на севере Ирака, пошли на партнерские отношения с боевиками или даже вступили в их ряды.

Отличительной чертой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал ее контроль за территориями, в период обладания которыми группировка предпринимала шаги, чтобы сымитировать государственный подход к потокам прибыли. Помимо сбора средств с экспорта, в частности, нефти и предметов древности, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также попытались ввести тарифы на импорт (2,5%), налоги для населения, проживающего на подконтрольных им территориях, а также лицензионные сборы для частных предпринимателей. Хотя были и другие источники финансового усиления группировки, такие как иностранные спонсоры, торговля людьми и мародерство, но именно стремлением подражать государству ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отличалась от других, поскольку ее руководство считало организацию именно государством. Поэтому в Мосуле даже действовал свой министр финансов террористов.

Потеря территории не только знаменует собой окончания государственного мышления группировки, но и ставит под сомнения позицию боевиков в военной экономике. Она больше не сможет предложить свое покровительство путям переправки контрабанды. В таком смысле организация должна теперь подстраиваться к новым реалиям для сохранения своих позиций и завязанных на экономике интересов.

Для достижения этого группировка фокусируется на новой отрасли: законном бизнесе через посредничество третьих сторон — предпринимателей и племенных элит. Здесь, как и прежде в случае с контрабандой, посредник, который необязательно является сторонником исламистов, а может быть всего лишь бизнесменом, стремящимся заработать денег, играет важную роль. Такие посредники соглашаются с условиями сотрудничества с тем, кто предоставляет им финансирования, не задавая вопросов. Это не только предприниматели-сунниты, среди них бывают и шииты. Их ключевые интересы носят экономический, а не идеологический, религиозный или политический характер. Благодаря этому у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появляется возможность получить надёжный экономический потенциал и таким образом играть непоследнюю роль в экономике.

Для исламистов новый подход заключается в способности отмывать огромные объемы наличных денег, похищенные из крупных городов, таких как Мосул, так, чтобы они могли пользоваться ими без вмешательства со стороны враждебны сил.

По информации от источников в рядах боевиков, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует посредников для отмывки денег посредством приобретения различного бизнеса в Багдаде и других местах. В рамках этой финансовой модели тот или иной лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который не может владеть частной собственностью в Багдаде, платит третьей стороне значительную сумму за покупку законных предприятий. Среди них компании по продаже электроники, машины, частные клиники, а также предприятия пищевой промышленности. После этого третья сторона делится доходами со своими контактом в террористической группировке. Часто получается так, что третья сторона берется за дело, даже не спрашивая, откуда поступают средства.

Еще одним способом отмывания денег является продажа иракского динара и покупка долларов США. По всему Багдаду организация либо владеет — через третьих лиц — или использует компании по обмену валюты. Так, по данным источников внутри группировки, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимает активное участие в валютных аукционах Центрального банка Ирака (ЦБИ), которые проводятся для выкупа иракского динара за доллары США в качестве средства стабилизации национальной валюты. Таким непродуманным образом террористам предоставлен простой способ получения долларов США у ЦБИ и избавления от огромных запасов иракской валюты.

Потому следующая фаза в уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет носить многогранный характер, но в ней должно быть уделено внимание этой новой стадии военной экономики группировки, в рамках которой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет инвестировать свои наличные средства как в официальную, как и в неофициальную экономику.

На сегодняшний день хотя прибыли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сократились на фоне потери территорий, сократились и расходы на управления этими территориями. Несмотря на это, организация по-прежнему является «богатейшей террористической группировка в истории» благодаря накопленному во времена своего расцвета в 2014 — 2016 годах богатству, которое, по некоторым оценкам, достигало $2−3 млн ежедневно. Это богатство и выделяет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа других террористических группировок.

С 2014 года военный аспект борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) основывался на том, что у боевиков был «адрес» — их территория, поэтому активы исламистов было проще определить. С уходом радикалов в подполье основной проблемой станет недопущение смешивания членов организации с иракским обществом. Долгосрочным подходом, безусловно, должно стать решение ключевых проблем, лежаших в основе появления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако в ближнесрочной перспективе стратегия по их уничтожению должна принимать во внимание изменение внутри самой группировки. Нанесение удара по финансовым сетям группировки будет носить решающий характер. По сути, следующая стадия военной экономики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет зависеть от наличных активов боевиков и их роли в официальной и неофициальной экономиках.