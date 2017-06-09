Стремление свергнуть президента США Дональда Трампа связано с отторжением, которое испытывают американские элиты к бывшему ведущему популярного телешоу. Если им это удастся, США встанут в один ряд со странами третьего мира, в которых подобная практика обычна, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, отвечая на вопросы телеведущей Меган Келли о связях с главой Белого дома Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин назвал саму эту идею бредом. И если учесть, какие вопросы будоражат Вашингтон с момента победы Дональда Трампа, которому пророчат импичмент, Путин может оказаться прав.

Так, внутриполитические круги США не могут оставить такие вопросы, как возможный сговор Трампа с Россией, которая пошла на взлом электронной переписки Национального комитета Демократической партии, затем передав материалы WikiLeaks. После этого все узнали, что его председатель Дебби Вассерман-Шульц вставляла палки в колеса кампании соперника Хиллари Клинтон Берни Сандерса.

При этом на фоне информации о том, что ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США, кажется, перехватывают почти все сказанное американцам русскими, возникает вопрос, почему ФБР, почти год ведущее свое расследование, по-прежнему не может ответить точно, был ли сговор или нет. Медлительностью расследования ФБР можно объяснить разочарованность Трампа, но чем объяснить апатию самого ФБР?

Ежедневно можно слышать о «российском скандале» Трампа, однако никто так и не предстал перед судом за предполагаемый сговор, а все сотрудники спецслужб, как бывшие, так и действующие, говоря об этом деле, вторят бывшему временно исполняющему обязанности директора ЦРУ Майклу Морреллу, который заявил, что «по вопросу сговора предвыборного штаба Трампа с русскими есть только дым, но огня нет, совсем… нет ни костра, ни маленькой свечки, ни даже искры».

В том же, что касается встреч между генералом Майклом Флинном, зятем Трампа Джаредом Кушнером и сенатором Джеффом Сешнсом с послом России Сергеем Кисляком, Трамп, по всей видимости, хотел создать «закрытый канал связи» с Путиным, чтобы президент-республиканец смог выполнить взятые на себя обязательства по улучшению отношений с Россией.

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Если принять во внимание царящую в США русофобию, подобное развитие событий вполне логично. И хотя использование российских каналов связи может показаться довольно дилетантским шагом со стороны Флинна, в чем здесь преступление, задается вопросом автор. Путин не Сталин, а советские войска больше не стоят на Эльбе. Холодная война закончилась. Более того, многие главы Белого дома использовали закрытые каналы связи. В том же, что касается просьбы Трампа к бывшему директору Джеймсу Коми сделать Флинну поблажку, то такой шаг по-человечески понятен, поскольку Флинн был верным помощником и другом Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лозунг

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Так в чем же суть всего этого неестественного шока вокруг общения Кушнера или Сешнса с Кисляком? Ненависть к Трампу и фанатическое желание его свергнуть начались задолго до того, как он принял присягу. Так, в 2016 году Трамп избирался не просто как альтернативный кандидат от Республиканской партии, его кандидатура представляла собой отторжение закостенелых элит, политиков и СМИ, выступающих от обеих партий. Граждане США проголосовали в 2016 году не только за смену руководства страны, но и за революцию против правящего режима.

Таким образом, Вашингтон так и не смог примириться с победой Трампа, а сам президент ежедневно утирает им нос с помощью своих сообщений в Twitter. Поэтому в поисках рационального обоснования своего неприятия Трампа Вашингтон занял знакомую позицию. Нет, элиты не проиграли, поскольку выборы у них были украдены в ходе масштабного заговора, «акта агрессии» против США, удара по их демократии, преступного сговора между Кремлем и сторонниками Трампа.

Отсюда и обвинения Трампа в том, что он нелегитимный президент, и заявления о том, что долг бравых граждан из обеих партий — принять меры для устранения узурпатора. Попытки пересмотреть результаты выборов, которые не устраивают элиты, не так редки в истории США. Они предпринимались во времена Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. И если в случае с Никсоном элитам это удалось, то Рейган лишь едва избежал краха.

Таким образом, заключает автор, если Трампа удастся свергнуть на основе того, что президент России Владимир Путин верно называет «бредом», то Вашингтону удастся провернуть бескровный переворот против законно избранного президента. Если это произойдет, США окажутся в одном ряду со странами третьего мира, где такой подход является распространённой практикой сохранения у власти коррумпированных элит.