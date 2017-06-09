В Костромской области есть проблемы с водой и водкой, но зато отличное питание в школах — такие данные содержаться в опубликованном Роспотребнадзором докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году».

Пожарная каланча. Кострома

Костромская область в документе упоминается 23 раза. ИА REGNUM проанализировало документ и выбрало наиболее интересные моменты.

Вода в Костромской области

По мнению авторов доклада, Костромская область не может похвастаться хорошей водой. Почти треть населения (32,3%) региона не обеспечено водой надлежащего качества при том, что в целом по России этот показатель равен 9,3%.

Хуже чем в Костромской области обеспечены качественной водой только жители Карачаево-Черкесии и Вологодчины. Там доля населения без нормальной воды составляет 49,4% и 57% соответственно.

При этом специалисты отмечают, что некачественная вода является причиной распространения среди костромичей мочеполовых болезней. От подобной проблемы страдают жители еще 79 субъектов РФ, среди них Новгородская, Ленинградская, Томская, Владимирская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область.

Роскомнадзор отмечает, что в 2016 году область занималась решением проблемы — в Костроме ремонтировали старые, а также строили новые водозаборные и очистные сооружения.

Воздух и земля в Костромской области

Тут в Костромской области все в порядке. Уровень загрязнения атмосферы в Костроме ниже среднероссийского, содержание вредных веществ в почве не превышает норм.

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Паленая водка в Костромской области

Костромская область оказалась на 11 месте по количеству отравлений некачественным алкоголем. Рейтинг самых опасных регионов возглавили Магаданская, Новгородская и Пензенская области. По данным местной статистики, в Костромской области с 2010 по 2015 года от отравления алкоголем умерло 814 человек. Начиная с 1995 года число подобных отравления по области постепенно снижается. В целом по России меньше всего отравлений «паленым алкоголем» фиксируют в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

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Детские сады в Костромской области

В детских садах Костромской области Роспотребнадзору не понравилась мебель. По мнению специалистов, в местных дошкольных учреждениях не хватает стандартной и комплектной мебели, соответствующей росту детей.

Еще одна проблема — питание. Область попала в число проблемных из-за «невыполнения норм питания по основным продуктам» в детских садах. Аналогичные проблемы уже второй год фиксируются в Ивановской и Пензенской областях, а также Калмыкии и Забайкальском крае.

Школы в Костромской области

В число лучших Костромская область попала по части питания в общеобразовательных учреждений. В документе говорится, что только в 6 российских областях России, в том числе и в Костромской, более половины школьников обеспечены двухразовым горячим питанием. Среди передовиков — школы Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тульской областей, а также Якутии.

Пионерлагеря в Костромской области

Нарекания вызвали летние лагеря Костромской, Воронежской, Ленинградской областей и Татарии. В сумме там зафиксировано около 32 000 нарушений санитарного режима.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, в 2017 году «комиссии по приемке детских лагерей, куда вошли представители профильных ведомств, Роспотребнадзора, регионального управления МЧС и государственной инспекции труда по Костромской области, провели проверку всех оздоровительных организаций. На сегодняшний момент все они готовы принять детей».

Прививки в Костромской области

С охватом населения прививками в области ситуация далеко не худшая (аутсайдер — Брянская область с охватом лишь в 29%), однако до положенных 40% Костромская область, равно как и еще 11 субъектов Федерации, не дотягивает.

Болезни в Костромской области

Костромская область заняла 6-е место по России по количеству обращений к врачам по поводу укусов клещей и вызванных этими укусами болезней — вирусным энцефалитом и боррелиозом. За 2 года, с 2014 по 2016-й, это число заметно выросло — с энцефалитом люди стали обращаться чаще на треть, с боррелизом — в 1,7 раза.

Лидерами в этой «номинации» стали республика Алтай, Вологодская, Томская, Кировская, и Кемеровская области. В 2017 году обработку от клещей насекомых в Костроме проводили в два этапа, привлекая к борьбе с членистоногими даже специалистов по химическому оружию

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По информации департамента здравоохранения Костромской области в этом году в больницы с укусами клещей обратилось почти 3000 человек.